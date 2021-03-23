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Соболев: «В „Спартак“ Кокорин приходил в роли звезды»

23 марта 2021, 09:21

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился мнением о том, почему у форварда Александра Кокорина не получилось в московской команде.

Вот отдыхали недавно в Дубае. Я был с семьей — отец, сестра, жена. Мой папа тоже читает новости и думал, что Кокорин — плохой парень. Однажды поужинали вместе, и отец говорит: «Слушай, Саша же классный! Хороший, добрый, скромный». Поменял о нем мнение.

Колония изменила? То, что изменился — сто процентов. Мало говорит, молчаливый стал, спокойный. Другой человек.

В «Спартак» Кокорин приходил в роли звезды, все от него ждали голов, результативных передач, хорошей игры. А тут — одна травма, другая. Вышел не в лучшем состоянии, игра не получилась, еще одна — тоже, затем опять травма... Одно за другое зацепилось — и все. К нему уже такого доверия не было. Поэтому, наверное, и не получилось.

Ранее Александр Соболев рассказал о возвращении нападающего Квинси Промеса в «Спартак».

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Все комментарии
galem72
galem72
23 марта в 11:49
Только в роли не футбольной звезды, а глупого кутилы на халявные деньги.
112910415
112910415
23 марта в 10:59
бывает ... что-то пошло не так ...
makkie
makkie
23 марта в 10:52
Кокорин - это теперь головная боль Фиорентины.
Равно как и Газизов, который привёл Кокорина в обход Тедеско - теперь в Уфе.
Lu4nik
Lu4nik
23 марта в 10:18
".. как мне делать мой секретутный миссия, если я звиздяй!.."
ermak6848
ermak6848
23 марта в 10:08
надо добваить приблатнённая звизда...( звезда)
alexgurzan
alexgurzan ответ Федор Паршунин (раскрыть)
23 марта в 10:05
.
Аксинья
Аксинья
23 марта в 10:03
Спартак думал что Саша звезда
Оказалось он просто ...(дальше в рифму)
Kaguzuti
Kaguzuti
23 марта в 10:01
Пока и у соболева получается только картинно падать и скандалить.
ДСА
ДСА
23 марта в 10:00
Главное Спартак заработал на нем, и то хорошо.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
23 марта в 09:50
Где-то Александр просто обязан прогрессировать, хотя бы в компьютерных играх:
Ravshan878
Ravshan878
23 марта в 09:44
Совершенно верно.Сейчас тоже самое вещи происходит в Италии. Коко был очень талантливый. Близкий друзья подвели.Не хочется вспоминать прошлых....!!!!
Qatar Airways
Qatar Airways
23 марта в 09:44
В Фиорентину он вообще переходил в ранге одного из трёх лучших нападающих мира, Кассано не даст соврать. Прогрессирует парень, в следующий клуб пойдёт в ранге обладателя Золотого Мяча, судя по всему.
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