Соболев: «В „Спартак“ Кокорин приходил в роли звезды»

Нападающий «Спартака» поделился мнением о том, почему у форварда не получилось в московской команде.

Вот отдыхали недавно в Дубае. Я был с семьей — отец, сестра, жена. Мой папа тоже читает новости и думал, что Кокорин — плохой парень. Однажды поужинали вместе, и отец говорит: «Слушай, Саша же классный! Хороший, добрый, скромный». Поменял о нем мнение.

Колония изменила? То, что изменился — сто процентов. Мало говорит, молчаливый стал, спокойный. Другой человек.

В «Спартак» Кокорин приходил в роли звезды, все от него ждали голов, результативных передач, хорошей игры. А тут — одна травма, другая. Вышел не в лучшем состоянии, игра не получилась, еще одна — тоже, затем опять травма... Одно за другое зацепилось — и все. К нему уже такого доверия не было. Поэтому, наверное, и не получилось.