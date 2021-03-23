Гашкин: «Василий Березуцкий был бы ничем не хуже Олича»

Экс-полузащитник ЦСКА Андрей Гашкин поделился мнением о вероятном назначении новым главным тренером армейцев вместо ушедшего из клуба .

Стоило ли ЦСКА увольнять Ганчаренко перед зимней паузой, чтобы у нового главного тренера было время познакомиться с командой? Сейчас у нового наставника тоже есть перерыв. Он небольшой, но всё же есть. Понятно, что Ивица Олич пришёл с прицелом на будущий сезон, но и в этом надо показать результат. ЦСКА вполне способен выйти в еврокубки. Самые важные матчи ещё впереди. За чемпионство команда уже вряд ли поборется, но за вторую-третью строчку — вполне.

Выбор в пользу Олича, скорее всего, идея совета директоров. Я думаю, что тот же Василий Березуцкий был бы ничем не хуже, чем хорват. У обоих нет опыта работы главным тренером. При этом Березуцкий уже давно в команде, знает возможности всех игроков, работал со Слуцким в Голландии. Но своим мы почему-то редко доверяем пост главного тренера. Что же, посмотрим что получится у Ивицы. Игроком он был добротным.