Гашкин: «Василий Березуцкий был бы ничем не хуже Олича»

Экс-полузащитник ЦСКА Андрей Гашкин поделился мнением о вероятном назначении Ивицы Олича новым главным тренером армейцев вместо ушедшего из клуба Виктора Ганчаренко.
Стоило ли ЦСКА увольнять Ганчаренко перед зимней паузой, чтобы у нового главного тренера было время познакомиться с командой? Сейчас у нового наставника тоже есть перерыв. Он небольшой, но всё же есть. Понятно, что Ивица Олич пришёл с прицелом на будущий сезон, но и в этом надо показать результат. ЦСКА вполне способен выйти в еврокубки. Самые важные матчи ещё впереди. За чемпионство команда уже вряд ли поборется, но за вторую-третью строчку — вполне.
Выбор в пользу Олича, скорее всего, идея совета директоров. Я думаю, что тот же Василий Березуцкий был бы ничем не хуже, чем хорват. У обоих нет опыта работы главным тренером. При этом Березуцкий уже давно в команде, знает возможности всех игроков, работал со Слуцким в Голландии. Но своим мы почему-то редко доверяем пост главного тренера. Что же, посмотрим что получится у Ивицы. Игроком он был добротным.
Помнится, кони часто смеялись, мол ветераны Спартака рвутся обратно в Спартак потренировать.
Ну вот и ответочка! Теперь уже ветераны цска "пропихивают" своих, лишь бы их места не заняли тренеры со стороны :))
Помнится, кони часто смеялись, мол ветераны Спартака рвутся обратно в Спартак потренировать.
Ну вот и ответочка! Теперь уже ветераны цска "пропихивают" своих, лишь бы их места не заняли тренеры со стороны :))
----------------------------
В данном случае сработала поговорка: "В своём Отечестве пророков нет!"
----------------------------
В данном случае сработала поговорка: "В своём Отечестве пророков нет!"
Желаю ЦСКА всяческих Побед и чтобы Олич нашёл себя в ЦСКА второй раз!!! УДАЧИ!!!
ВСЕМ ДОБРА !!!
Желаю ЦСКА всяческих Побед и чтобы Олич нашёл себя в ЦСКА второй раз!!! УДАЧИ!!!
ВСЕМ ДОБРА !!!