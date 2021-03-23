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Гашкин: «Василий Березуцкий был бы ничем не хуже Олича»

23 марта 2021, 03:23

Экс-полузащитник ЦСКА Андрей Гашкин поделился мнением о вероятном назначении Ивицы Олича новым главным тренером армейцев вместо ушедшего из клуба Виктора Ганчаренко.

Стоило ли ЦСКА увольнять Ганчаренко перед зимней паузой, чтобы у нового главного тренера было время познакомиться с командой? Сейчас у нового наставника тоже есть перерыв. Он небольшой, но всё же есть. Понятно, что Ивица Олич пришёл с прицелом на будущий сезон, но и в этом надо показать результат. ЦСКА вполне способен выйти в еврокубки. Самые важные матчи ещё впереди. За чемпионство команда уже вряд ли поборется, но за вторую-третью строчку — вполне.

Выбор в пользу Олича, скорее всего, идея совета директоров. Я думаю, что тот же Василий Березуцкий был бы ничем не хуже, чем хорват. У обоих нет опыта работы главным тренером. При этом Березуцкий уже давно в команде, знает возможности всех игроков, работал со Слуцким в Голландии. Но своим мы почему-то редко доверяем пост главного тренера. Что же, посмотрим что получится у Ивицы. Игроком он был добротным.

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Все комментарии
makkie
makkie
23 марта в 10:58
Если бы цска доверил пост ГТ Березуцкому, то я не знаю даже как объяснить это дурацкое решение.

Помнится, кони часто смеялись, мол ветераны Спартака рвутся обратно в Спартак потренировать.
Ну вот и ответочка! Теперь уже ветераны цска "пропихивают" своих, лишь бы их места не заняли тренеры со стороны :))
112910415
112910415
23 марта в 10:00
наблюдать, только наблюдать !
isamsn
isamsn
23 марта в 08:26, ред.
Василий Березуцкий хороший игрок защиты. Его основные функции на поле заключались в разрушении атак соперника. Олич классный нападающий. Команде сейчас очень нужны созидательные идеи в атаке. Ну а вместе они, будем надеяться, наладят игру армейцев.
cska1948
cska1948
23 марта в 08:08
"...Но своим мы почему-то редко доверяем пост главного тренера..."
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В данном случае сработала поговорка: "В своём Отечестве пророков нет!"
SHMEL258
SHMEL258
23 марта в 07:58
Наверняка Вася вырастет в хорошего тренера, но сейчас наверное лучше было бы назначить кого-то опытного. Не понял я этого финта с Оличем от руководства. Ну да ладно, от нас мало чего зависит, будем смотреть.
Gahi
Gahi
23 марта в 07:22
Как можно утверждать что один бывший футболист лучше другого бывшего сможет справиться с возложенными на него  обязанностями тренера команды. Кто бы не стал у руля команды от него будут требовать результата который должен отвечать амбициям клуба ЦСКА. А это чемпионство и игра в Лиге чемпионов, хоть один из этих результатов должен быть выполнен новым наставником команды. В этой ситуации нужно дать должное Оличу что он согласился возглавить ЦСКА сейчас, а не по завершению чемпионата, и это накладывает на него большую ответственность, на  имидж  начинающего тренера и на его профессиональные возможности добиваться успеха со своей командой. А нам остаётся только следить за Оличим, становлением и реализацией его возможностей в ЦСКА.  Удачи 
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
23 марта в 05:42
Олия как тренер "кот в мешке", как футболист он был невероятен.
Ironigor
Ironigor ответ Николай Еремеев (раскрыть)
23 марта в 05:22
Туже мысль и я написал.
Ironigor
Ironigor
23 марта в 05:21
Меня удивляют когда сравнение идёт между Оличем и Березуцким . Олич за свою карьеру сыграл десять лет в лучших командах Германии, играя за Баварию забил 33 мяча , играл два раза в финале ЛЧ , чемпон Германии,кубка и супер кубка Германии!!! Остальное, кому интересно посмотрите в Википедии. С 2017 года стал помощником гл.тренера сборной Хорватии и дошёл с ней до финала чемпионата мира в России. И вы начинаете сравнивать его с Березуцким. Но это же вы льстите сами себе. Он вырос совсем на другом футболе , он играл в Баварии три года. У него менталитет отличный от нашего .Он европеец , касаемо футбола. И где Березуцкий , хоть он и свой и я очень хорошо отношусь к нему. Но это как две разные планеты. Вообщем я высказался. Спасибо всем за внимание. У каждого на этот счёт свои мысли, а свои я некому не навязываю . Просто привел факты.
Желаю ЦСКА всяческих Побед и чтобы Олич нашёл себя в ЦСКА второй раз!!! УДАЧИ!!!
ВСЕМ ДОБРА !!!
Николай Еремеев
Николай Еремеев
23 марта в 05:05, ред.
Гашкин ты не прав . Олич ,помимо чемпионата России, еще вдоволь наигрался в немецком чемпионате , а это совсем другой уровень тренировок и другая система подготовки по сравнению с нашим чемпионатом . Это однозначно плюс для Олича. И не надо забывать . хорватские футболисты вице-чемпионы мира . а черпать оттуда юные таланты для ЦСКА Оличу намного проще будет Так что в этом вопросе Олич явно выигрывает у братьев Березуцких ! Одно их обьединяет . как тренеры они оба новички ,без опыта. Посмотрим.
ДАША Д
ДАША Д
23 марта в 04:46
Пока рано говорить о силе или слабости Олича.
ОПС
ОПС
23 марта в 04:22
Все правильно сказал.
Leha-ha50
Leha-ha50
23 марта в 03:32
Можно согласиться вполне.
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