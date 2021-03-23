Точилин: «Заболотный заслужил играть за сборную России»

Экс-наставник «Сочи» прокомментировал вызов своего бывшего подопечного, нападающего в сборную России.

По праву ли Заболотный вызван в сборную? По мне — да. Он мало уступает тому же Соболеву и Дзюбе. Антон забивает, играет на хорошем уровне, его команда идёт в числе лидеров. Своей работой, голами, игрой он заслуживает выступать за сборную.

Много ли мне потребовалось усилий, чтобы его реанимировать при переходе из «Зенита»? Нет, Заболотный хочет прогрессировать и расти, он человек достаточно целеустремлённый. Главным было создать условия для его развития. «Сочи» это удалось.