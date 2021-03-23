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Точилин: «Заболотный заслужил играть за сборную России»

23 марта 2021, 02:15

Экс-наставник «Сочи» Александр Точилин прокомментировал вызов своего бывшего подопечного, нападающего Антона Заболотного в сборную России.

По праву ли Заболотный вызван в сборную? По мне — да. Он мало уступает тому же Соболеву и Дзюбе. Антон забивает, играет на хорошем уровне, его команда идёт в числе лидеров. Своей работой, голами, игрой он заслуживает выступать за сборную.

Много ли мне потребовалось усилий, чтобы его реанимировать при переходе из «Зенита»? Нет, Заболотный хочет прогрессировать и расти, он человек достаточно целеустремлённый. Главным было создать условия для его развития. «Сочи» это удалось.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
23 марта в 08:23
Вызвать Заболотного вызвали, но сыграть в основе, при наличии капитана Дзюбы, шансов у него практически нет. Разве что выйдет на замену в конце матча.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
23 марта в 08:15
Нашу сборную никак нельзя отнести к командам, создающим множество моментов. Поэтому нам необходим форвард, максимально эффективно реализующий созданные острые моменты. У Антона точно в последних играх в составе сборной России были проблемы с данным компонентом. Возможно вызов Заболотного в сборную оправдан, но мы точно знаем в каком аспекте ему жизненно необходимо прибавить.
Caniggia
Caniggia
23 марта в 07:22
Ну вот к кому, а к приглашению Заболотного в сборную вопросов нет. Не хуже, на данный момент Соболева и уж получше игрочишки. Главное, чтобы не мазал, как с Сербами.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 марта в 06:53
ЗБ иногда хорош,пусть играет!
Leha-ha50
Leha-ha50
23 марта в 04:33
Посмотрим на что он способен, осенью не впечатлил.
ДСА
ДСА
23 марта в 03:43
Только в сборной он почему-то сникает.
Альфамен
Альфамен
23 марта в 03:31
Я может что-то пропустил,Заболотный чего-то выдающегося в Сочи достиг???
Али Самаркандский
Али Самаркандский
23 марта в 03:24
Удачного выступления в сборной
Ironigor
Ironigor
23 марта в 02:50
Чем мне всегда нравился Заболотный, так в том ,что он боец на поле !!! Антон удачи тебе в сборной !!!
Всем добра !!!
Gahi
Gahi
23 марта в 02:18, ред.
Для Заболотного будут ориентиры сборной и как он себя в этих играх проявит и это будет его настоящая оценка игрока. Удачи
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