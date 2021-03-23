Соболев: «Такое ощущение, что Промес уже год с нами»

Нападающий «Спартака» рассказал о возвращении форварда в московскую команду.

Мы с Жиго шутим постоянно, он по-русски все понимает. Как и Алик Крал. Сейчас еще Промес пришел, сразу расположил всех к себе. Его же только три-четыре человека застали, а тут вроде дня еще не общались — а такое ощущение возникло, что он уже год рядом. Всегда на позитиве, матерится по-русски со знанием дела. У нас все друг с другом общаются. Атмосфера — супер! У нас прямо очень хороший коллектив, все друг друга дополняют. Промес зарядит, Джикия и Ребров «напихают», Зобнин что-то добавит, мы с Жиго пошутим...

Перед тренировками мы чуть-чуть занимаемся в зале на тренажерах. Как-то едем на стадион, Квинси мне говорит: «Давай позитив!» — «Давай, хорошо!» Приезжаем в зал, начинаем разминку, смотрю на него — он как-то поник. Тут уже я ему говорю: «Давай позитив!» — «Нет, нет, сейчас — ноу позитив!» Сошла улыбочка-то.