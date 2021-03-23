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Соболев: «Такое ощущение, что Промес уже год с нами»

23 марта 2021, 09:17

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о возвращении форварда Квинси Промеса в московскую команду.

Мы с Жиго шутим постоянно, он по-русски все понимает. Как и Алик Крал. Сейчас еще Промес пришел, сразу расположил всех к себе. Его же только три-четыре человека застали, а тут вроде дня еще не общались — а такое ощущение возникло, что он уже год рядом. Всегда на позитиве, матерится по-русски со знанием дела. У нас все друг с другом общаются. Атмосфера — супер! У нас прямо очень хороший коллектив, все друг друга дополняют. Промес зарядит, Джикия и Ребров «напихают», Зобнин что-то добавит, мы с Жиго пошутим...

Перед тренировками мы чуть-чуть занимаемся в зале на тренажерах. Как-то едем на стадион, Квинси мне говорит: «Давай позитив!» — «Давай, хорошо!» Приезжаем в зал, начинаем разминку, смотрю на него — он как-то поник. Тут уже я ему говорю: «Давай позитив!» — «Нет, нет, сейчас — ноу позитив!» Сошла улыбочка-то.

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makkie
makkie ответ stanichnik (раскрыть)
23 марта в 10:53
Традиция такая!
Как только иностранец приходит в любой российский клуб, его в первую очередь учат материться :)
112910415
112910415
23 марта в 10:52
атмосфера - великое дело
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
23 марта в 10:24
А у меня ощущение ,что это вы с Промесом уже целый год ! )))
stanichnik
stanichnik
23 марта в 10:14
"..... Всегда на позитиве, матерится по-русски со знанием дела. ....."
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Со слов Соболева складывается впечатление, что за четыре года пребывания в Спартаке Промес в совершенстве освоил только русский матершинный. Возможно Саша и сам не блещет красноречием?
Остапчук 67
Остапчук 67
23 марта в 09:18
Он играл в "Спартаке".
shlomo
shlomo
23 марта в 09:18
Ну да.... вернулся на старое место...:)))
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