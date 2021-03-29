Кержаков: «Думаю, Дзюба обойдёт меня по голам за сборную»

Бывший нападающий сборной России, а ныне главный тренер «Томи» Александр Кержаков поделился мыслями о том, что Артём Дзюба может превзойти его рекорд по количеству голов за национальную команду.
Я думаю, что Дзюба обойдёт меня количеству голов за сборную России, потому что у него ещё много матчей за национальную команду и голов он забьёт тоже много. Ревности к Дзюбе нет.
Что касается нынешних футболистов, я ничего не могу сказать. Я надеюсь, что у нас все футболисты, в том числе нападающие, будут забивать много голов, благодаря чему наша сборная будет выигрывать.
Я смог добиться рекорда благодаря партнёрам, которые создавали для меня моменты. Я не считаю, что это мой личный рекорд и моё личное достижение, это достижение моих партнёров, которые со мной находились на футбольном поле. Для меня гол – это плод работы и правильных действий всей команды в целом.
Кержаков: "это достижение моих партнеров' Роналду: "это мое личное достижение".
Дзюба конечно обойдет Кержакова, если не уйдет из спорта прямо сейчас.
Да и сам Кержаков мог бы обойти Блохина, если бы под конец карьеры не начал кержаковить.
Ну и рановато ушёл из футбола. Мог бы ещё попылить на полях...
Кержаков: "это достижение моих партнеров' Роналду: "это мое личное достижение".
Дзюба конечно обойдет Кержакова, если не уйдет из спорта прямо сейчас.
Да и сам Кержаков мог бы обойти Блохина, если бы под конец карьеры не начал кержаковить.
Ну и рановато ушёл из футбола. Мог бы ещё попылить на полях...