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Кержаков: «Думаю, Дзюба обойдёт меня по голам за сборную»

29 марта 2021, 18:26

Бывший нападающий сборной России, а ныне главный тренер «Томи» Александр Кержаков поделился мыслями о том, что Артём Дзюба может превзойти его рекорд по количеству голов за национальную команду.

Я думаю, что Дзюба обойдёт меня количеству голов за сборную России, потому что у него ещё много матчей за национальную команду и голов он забьёт тоже много. Ревности к Дзюбе нет.

Что касается нынешних футболистов, я ничего не могу сказать. Я надеюсь, что у нас все футболисты, в том числе нападающие, будут забивать много голов, благодаря чему наша сборная будет выигрывать.

Я смог добиться рекорда благодаря партнёрам, которые создавали для меня моменты. Я не считаю, что это мой личный рекорд и моё личное достижение, это достижение моих партнёров, которые со мной находились на футбольном поле. Для меня гол – это плод работы и правильных действий всей команды в целом.

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Все комментарии
Владимир 77
Владимир 77 ответ Сп62 (раскрыть)
30 марта в 11:26
Как то раз ,после проиграного матча он хотел урну пнуть,но промахнулся
Союзник противников
Союзник противников
29 марта в 22:35
Насколько помню-один гол остался? Так что зря думал,напрягал извилины,ибо это уже практически данность.
Little Caprice
Little Caprice
29 марта в 21:17
Само собой, если усатого не уберут. Он Дзюбу и в 40 лет бы в сборную вызывал. Жирков тому пример. Дедуля уже давно бутсы на гвоздь повесил, а в сборную ездит, даже в старте выходит. И всё это для того, чтобы стату матчей в футболке национальной команды набить. Причём есть ощущение, что Юре и самому это всё нафиг не сдалось, но...
Сп62
Сп62 ответ Caniggia (раскрыть)
29 марта в 20:38, ред.
Согласен. Воробьёв попугал он изрядно.
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответ Caniggia (раскрыть)
29 марта в 20:16
Ну, списал свое имя в словарь.
Caniggia
Caniggia
29 марта в 19:25
Уж очень много Кержаков накержаковил, в том числе и за сборную. Сейчас бы было у него в районе полтоса голов, если бы процент попадания в створ ворот был выше.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
29 марта в 19:03
Мысли вслух...
Кержаков: "это достижение моих партнеров' Роналду: "это мое личное достижение".
Дзюба конечно обойдет Кержакова, если не уйдет из спорта прямо сейчас.
Да и сам Кержаков мог бы обойти Блохина, если бы под конец карьеры не начал кержаковить.
Ну и рановато ушёл из футбола. Мог бы ещё попылить на полях...
Futurista
Futurista
29 марта в 18:59
Стоячий в штрафной Дзюба обойдет тебя Саша как стоячего...
Ironigor
Ironigor
29 марта в 18:55
Лишь бы травму головы не получил !!!
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
29 марта в 18:54
Это да, но в сборной Кержакова не было тактики "пни в Кержакова" и не было чтобы вся игра сводилась к передачам на одного человека. Да и посмотреть матч с участием Кержа - бегает, носится, прессингует. Дзюба мелкими шажочками дрейфует рядом со штрафной, бережет силы на 5-6 метровый рывок, чтобы доблестно закатить мяч с 3 метров. Или в ожидании пенальти. До сих пор помню как Дзюба отжал мяч у Головина, чтобы самому пробить пенку в матче с Сан-Марино.
Да тот же Павлюченко как игрок намного лучше Дзюбана был, жалко что ленивый
mihaluch
mihaluch
29 марта в 18:44
Конечно побьёт рекорд если будет всё нормально.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
29 марта в 18:42
Мальта - Дзюба 0:2
Дзюба - Словакия 2:0

Мальта - Черчесов 1:0
Черчесов - Словакия 0:1
КЭТиК
КЭТиК
29 марта в 18:37
Лишь бы Сан-Морино почаще попадалось!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
29 марта в 18:36
Фирменная тактика Черчесова "отдай на Дзюбу- он за мяч зацепится" позволит "жемчужине" российского нападения подмять под себя еще множество рекордов (особенно при наличии в группе самых "карликовых карликов" типа Сан Марино или Фарерских островов, но в принципе здесь грех кого-то обвинять, у Кержакова большее количество забитых мячей тоже не крепким середнякам).
Вoлхв
Вoлхв
29 марта в 18:26
Если дурить не начнет....
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