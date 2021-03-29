Кержаков: «Думаю, Дзюба обойдёт меня по голам за сборную»

Бывший нападающий сборной России, а ныне главный тренер «Томи» поделился мыслями о том, что может превзойти его рекорд по количеству голов за национальную команду.

Я думаю, что Дзюба обойдёт меня количеству голов за сборную России, потому что у него ещё много матчей за национальную команду и голов он забьёт тоже много. Ревности к Дзюбе нет.

Что касается нынешних футболистов, я ничего не могу сказать. Я надеюсь, что у нас все футболисты, в том числе нападающие, будут забивать много голов, благодаря чему наша сборная будет выигрывать.

Я смог добиться рекорда благодаря партнёрам, которые создавали для меня моменты. Я не считаю, что это мой личный рекорд и моё личное достижение, это достижение моих партнёров, которые со мной находились на футбольном поле. Для меня гол – это плод работы и правильных действий всей команды в целом.