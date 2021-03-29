Черчесов — о VAR: «Футбол этим и хорош, что есть спорные моменты»

Главный тренер сборной России поделился мнением относительно отсутствия на играх европейской квалификации системы VAR .

Я консервативен в этом вопросе. Всю карьеру играл без VAR . Большую часть карьеры тренировал без VAR . Футбол этим и хорош, что есть спорные моменты. Ошибки всегда есть и будут. Что с VAR , что без. ФИФА и УЕФА уже должны принять решение: либо всегда играем с VAR , либо всегда без VAR . На судей ведь это тоже влияет. В одной игре они должны полагаться на VAR , в другой на себя.