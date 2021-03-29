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Черчесов — о VAR: «Футбол этим и хорош, что есть спорные моменты»

29 марта 2021, 15:58

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением относительно отсутствия на играх европейской квалификации системы VAR.

Я консервативен в этом вопросе. Всю карьеру играл без VAR. Большую часть карьеры тренировал без VAR. Футбол этим и хорош, что есть спорные моменты. Ошибки всегда есть и будут. Что с VAR, что без. ФИФА и УЕФА уже должны принять решение: либо всегда играем с VAR, либо всегда без VAR. На судей ведь это тоже влияет. В одной игре они должны полагаться на VAR, в другой на себя.

В РПЛ мы играем с VAR. И тоже есть спорные моменты. Так что нет ничего такого в том, что в отборе нет VAR. Относимся к этому как к данности.

Ранее Станислав Черчесов рассказал о состоянии игроков своей команды.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
29 марта в 20:57
Хоть что-то объективное сказал.Дурку-вон из футбола!!!
Valeron112
Valeron112
29 марта в 19:01
Стас хотел сказа́ть💁:"Слава Богу у нас 6 очков".
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
29 марта в 18:51
C ВАР есть хоть малая надежда на справедливость ,а судьям верить вообще нельзя !
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
29 марта в 18:21
Твоё тренерство тоже очень спорный момент
Вoлхв
Вoлхв
29 марта в 17:26
Интересно девки заплясали.... и что бы Саламыч запел, если бы (не дай Бог) его команде отменили бы гол ( как у Рона)...???? ...наверное слюна бы летела через все поле.....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
29 марта в 16:51
Мне вар не нравится!
mihaluch
mihaluch
29 марта в 16:43
ВАР будет хорош тогда когда правила его применения примут нормальную форму.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
29 марта в 16:17
Чабан как всегда хотел показаться умным. Но он не ответил на вопрос, А "хорош" ли футбол , тем, что ошибки судей без ВАР не в твою пользу.? Во время последней игры он готов был судью испепелить за какой то пустяк, типа кому аут бросать. Лицемерит чабан, однако.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
29 марта в 16:11
Как показал момент с матчем "Сербия - Португалия", когда у Роналду отобрали чистый гол, а у Португалии победу, присутствие ВАРа иногда может оказать хорошую услугу, а спорные моменты при использованию данной системы как правило возникают из-за недостаточной квалификации арбитров которые на нем работают или если еще худший вариант - предвзятости.
Q-J-G
Q-J-G
29 марта в 16:10
Странное утверждение, как для главного тренера сборной...
izrafel
izrafel
29 марта в 16:06, ред.
Когда свистят в твою сторону и когда в обратную, то свист этот одинаковый, но последствия разные....
sv_1969
sv_1969
29 марта в 16:02
Спорное мнение)))))
Али Самаркандский
Али Самаркандский
29 марта в 15:59
Безесловно, железно и бетонно. В гранит слова
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