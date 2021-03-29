Черчесов — о VAR: «Футбол этим и хорош, что есть спорные моменты»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением относительно отсутствия на играх европейской квалификации системы VAR.
Я консервативен в этом вопросе. Всю карьеру играл без VAR. Большую часть карьеры тренировал без VAR. Футбол этим и хорош, что есть спорные моменты. Ошибки всегда есть и будут. Что с VAR, что без. ФИФА и УЕФА уже должны принять решение: либо всегда играем с VAR, либо всегда без VAR. На судей ведь это тоже влияет. В одной игре они должны полагаться на VAR, в другой на себя.
В РПЛ мы играем с VAR. И тоже есть спорные моменты. Так что нет ничего такого в том, что в отборе нет VAR. Относимся к этому как к данности.
Ранее Станислав Черчесов рассказал о состоянии игроков своей команды.