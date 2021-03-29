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Фомин: «Словакия играет дома, будет максимально настроена»

29 марта 2021, 15:31
СловакияЛоготип футбольный клуб Словакия2 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Полузащитник сборной России Даниил Фомин прокомментировал предстоящий матч с командой Словакии, который пройдет в рамках 3-го тура отборочного этапа ЧМ-2022.

После побед восстановление всегда легче проходить, с хорошим настроением прилетели. Впереди — серьезный соперник, настраиваемся.

Понимаем, что каждый матч — новая история. Словакия играет дома, будет максимально настроена.

Как стадион? Отличный, поле хорошего качества. Вышли попробовать, почувствовали, все для футбола. Надо выходить и получать удовольствие. Нравится играть, когда нет беговых дорожек, а сразу идут трибуны. Жаль, не будет болельщиков.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
29 марта в 17:40
Этот матч будет ещё сложней предыдущих
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
29 марта в 16:50
Должны побеждать!
Вoлхв
Вoлхв
29 марта в 16:12
Вооооо...каждый день Черчес очередную незнакомую всем новость выдает.... и кто бы мог подумать, что они будут мотивированы.....
Caniggia
Caniggia
29 марта в 16:06
У Словакии последний шанс зацепиться за борьбу за выход из группы. Поэтому они будут гораздо сильнее, злее и опаснее, чем в матчах с Кипром и Мальтой, где они недооценили соперников и потеряли очки. Удачи нашим!
ДАША Д
ДАША Д
29 марта в 16:00
Ничья нас вполне устроит.
Q-J-G
Q-J-G
29 марта в 15:59
Видели мы это - максимально настроена, когда играли со сборной Мальты...
beefs
beefs
29 марта в 15:34
главное сыграть в свой футбол и выиграть...
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