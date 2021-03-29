Фомин: «Словакия играет дома, будет максимально настроена»

Полузащитник сборной России прокомментировал предстоящий матч с командой Словакии, который пройдет в рамках 3-го тура отборочного этапа ЧМ -2022.

После побед восстановление всегда легче проходить, с хорошим настроением прилетели. Впереди — серьезный соперник, настраиваемся.

Понимаем, что каждый матч — новая история. Словакия играет дома, будет максимально настроена.

Как стадион? Отличный, поле хорошего качества. Вышли попробовать, почувствовали, все для футбола. Надо выходить и получать удовольствие. Нравится играть, когда нет беговых дорожек, а сразу идут трибуны. Жаль, не будет болельщиков.