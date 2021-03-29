Уткин: «Радоваться победе сборной — это одно, в эйфорию-то впадать не надо»

Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о достижении главного тренера сборной России в матче 2-го тура квалификации ЧМ -2022 со Словенией (2:1). Специалист одержал 22-ю победу во главе национальной команды и догнал по этому показателю Гуса Хиддинка.

Что удивительно, свою последнюю победу Хиддинк тоже одержал над сборной Словении. И тоже со счётом 2:1. И тоже сборная России вела 2:0, а потом пропустила. А вы помните, чем закончилась та победа над сборной Словении со счётом 2:1? Ничем хорошим не закончилась. Радоваться победе — это одно, а в эйфорию-то впадать не надо.

Почему мы так много говорим о том, что удалось сдержать Йосипа Иличича? По-моему, он делал на поле всё, что хотел. Разумеется, ему оказывали противодействие, но он чувствовал себя достаточно свободно, забил очень красивый гол, мог забить ещё. На мой взгляд, это был совершенно равный матч. И я бы ещё сильнее порадовался победе сборной России, если бы увидел в её действиях вариативность и способность перестраиваться.