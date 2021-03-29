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Уткин: «Радоваться победе сборной — это одно, в эйфорию-то впадать не надо»

29 марта 2021, 19:13

Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о достижении главного тренера сборной России Станислава Черчесова в матче 2-го тура квалификации ЧМ-2022 со Словенией (2:1). Специалист одержал 22-ю победу во главе национальной команды и догнал по этому показателю Гуса Хиддинка.

Что удивительно, свою последнюю победу Хиддинк тоже одержал над сборной Словении. И тоже со счётом 2:1. И тоже сборная России вела 2:0, а потом пропустила. А вы помните, чем закончилась та победа над сборной Словении со счётом 2:1? Ничем хорошим не закончилась. Радоваться победе — это одно, а в эйфорию-то впадать не надо.

Почему мы так много говорим о том, что удалось сдержать Йосипа Иличича? По-моему, он делал на поле всё, что хотел. Разумеется, ему оказывали противодействие, но он чувствовал себя достаточно свободно, забил очень красивый гол, мог забить ещё. На мой взгляд, это был совершенно равный матч. И я бы ещё сильнее порадовался победе сборной России, если бы увидел в её действиях вариативность и способность перестраиваться.

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
29 марта в 20:34
Прожженные российские болельщики, испытавшие за время просмотра огромного количества матчей любимой сборной такое количество горьких разочарований, что их не загонит в эйфорию последовательные победы над Францией и Германий, а подъем настроения от очередной победой над Словакией испытать не мешало бы.
Сп62
Сп62
29 марта в 20:32, ред.
Уткин прав. Вспомните, как Журавель распинался перед игрой с Францией. А потом конфуз. Из-за этого осадок остаётся более горьким. С Поветкиным то же самое. Надо быть скромнее.
Gahi
Gahi
29 марта в 20:16
Если бы сборная России умела использовать вариативность и способность без ошибочно перестраиваться во всех линиях, то уже была бы в первой десятки сборных по рейтингу. А так как что есть, то есть и тренеру  удаётся выжимать из команды максимальный результат в который многие сомневались особенно со сборной Словенией. Следующий матч со Словакией который тоже должен стать знаковым, что позволит упрочить лидерство в своей группе. Но все прекрасно понимают что эйфории не должно быть, оно может быть только в конце отборочного цикла когда будет достигнут максимальной результат. Удачи 
Jeck Denielse
Jeck Denielse
29 марта в 20:02, ред.
По-барабану как там себя чувствовал на поле Иличич....
Табло показывает что Дзюба себя чувствовал намного лучше...)))
ДАША Д
ДАША Д
29 марта в 19:50
После победы над Словакией можно будет и повеселиться.
mihaluch
mihaluch
29 марта в 19:44
Ни чего умного от Уткина не услышишь.
beefs
beefs
29 марта в 19:40
много шума из ничего...
shlomo
shlomo
29 марта в 19:29
Ну Вася высказал такую мысль, которая могла прийти в голову только "блогеру" ... это примерно, как....вдруг неожиданно и неизвестно откуда из за угла появились 100 тысяч китайцев.....
STVA 1
STVA 1
29 марта в 19:15
Не надо эйфории
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