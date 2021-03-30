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Б. Игнатьев: «Зачем Черчесову беречь Головина? Если готов, должен выходить»

30 марта 2021, 17:19
СловакияЛоготип футбольный клуб Словакия2 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев порассуждал о предстоящем матче 3-го тура квалификации ЧМ-2022 Словакия — Россия.

Надо уважать команду Словакии, сегодня они тоже хотят победить. У них играют сильные футболисты, которые могут оказать давление на нашу оборону. Уверен, матч будет сложный, ведь словаки играют дома и хотят отобрать у России очки. У нашей команды больше позитивных моментов, связанных с прошедшими матчами. Две победы должны добавить уверенности.

Для чего Черчесову беречь Головина? Если он болен — он не играет. Если он готов к сегодняшнему матчу, то должен выходить на поле. Первое место в группе станет большим достижением и успехом на данном этапе. Дальше предстоят две игры с Хорватией, игра на выезде со Словенией — легко никому не будет.

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Все комментарии
112910415
112910415
30 марта в 19:08
есть какая-то логика
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
30 марта в 19:06
Если Головин не будет играть,я даже смотреть не буду!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
30 марта в 18:28
Полностью согласен. Если здоров, пусть играет, а нет - едет лечиться в Монако...
RamonCSKA
RamonCSKA
30 марта в 18:09
Если он тренируется то норм
Байкал-38.
Байкал-38.
30 марта в 18:09
Играют те кто в строю!
Победа нужна как воздух.
КЭТиК
КЭТиК
30 марта в 18:09
Сбережешь Головина - возможно свою голову сложешь.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
30 марта в 18:05
Больше некому в Дзюбу пинать что-ли? Если не готов на 100%, зачем рисковать?
Союзник противников
Союзник противников
30 марта в 17:59
Не ясно,с чего такой посыл???Задали вопрос,или уже "старческое самоизвержение" уважаемого специалиста накрывает? Кто делает "нарезки из отрезков",рекомендую быть более тщательным в подборе их.
mihaluch
mihaluch
30 марта в 17:45
Всё решает тренер вся ответственность на нём.
drug01
drug01
30 марта в 17:42
Надо помочь сборной
Caniggia
Caniggia
30 марта в 17:31
И в правду, для кого его беречь? Для Монако что-ли? Если нет дискомфорта, то должен играть! Жеглов чабану в помощь:"Будет играть! Я сказал!".
izrafel
izrafel
30 марта в 17:26
Ну в принципе Борис дело говорит...
Вoлхв
Вoлхв
30 марта в 17:24
Ну если травмы нет, то пусть играет....
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