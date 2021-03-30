Б. Игнатьев: «Зачем Черчесову беречь Головина? Если готов, должен выходить»

Бывший тренер сборной России порассуждал о предстоящем матче 3-го тура квалификации ЧМ -2022 Словакия — Россия.

Надо уважать команду Словакии, сегодня они тоже хотят победить. У них играют сильные футболисты, которые могут оказать давление на нашу оборону. Уверен, матч будет сложный, ведь словаки играют дома и хотят отобрать у России очки. У нашей команды больше позитивных моментов, связанных с прошедшими матчами. Две победы должны добавить уверенности.

Для чего Черчесову беречь Головина? Если он болен — он не играет. Если он готов к сегодняшнему матчу, то должен выходить на поле. Первое место в группе станет большим достижением и успехом на данном этапе. Дальше предстоят две игры с Хорватией, игра на выезде со Словенией — легко никому не будет.