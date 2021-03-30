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Мостовой: «Вряд ли словаки могут что-то противопоставить сборной России»

30 марта 2021, 16:45
СловакияЛоготип футбольный клуб Словакия2 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Словакии.

Вряд ли словаки что-то могут нам противопоставить. На матче не будет болельщиков, а они играют огромную роль, особенно, когда команда ниже классом. Но Словакия не слабее Словении, с которой у нас были приличные проблемы. Другое дело, что у них нет игрока уровня Иличича. Поэтому и мучились с Кипром и Мальтой. Мы, конечно, помастеровитей, словаки уступают нам в классе. Вряд ли у Словакии есть нападающий как Дзюба, у них нет игрока как Головин.

Матч пройдёт хорошо, если не помешает фарт или самоотдача Словакии. Вряд ли мы проиграем, на ничью спокойно можем сыграть, а семь очков — хороший результат для начала. Скорее всего, сборная России побережёт Головина — у него было микроповреждение в матче со Словенией. У нас в середине поля достаточно футболистов. Почему бы Миранчуку не дать шанс? Я вообще думал, что против Мальты выйдет Миранчук и Головин, но вышел только один.

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
30 марта в 23:19
и игрок Специи тоже
gentlewolf
gentlewolf
30 марта в 23:12
Защитник Интера и не знал, что он слабак.
Vik_ont25
Vik_ont25 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
30 марта в 20:27, ред.
Не за что. Просто я родился в СССР и, к сожалению, не утратил глупой привычки читать книги.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
30 марта в 19:57
Всёёё..понеслась..мы уже без пяти минут чемпионы мира.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
30 марта в 19:32
"Когда выходишь на поле с мыслью, что победа в кармане, бывает очень сложно, что-либо изменить, если, что пошло не так. А фактически невозможно".
.(А. Канчельскис)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
30 марта в 19:15
Им достаточно будет прочитать интервью Канчельскиса и не только им. Последующим поколениям тоже не помешало бы знать.
ЮЗИК
ЮЗИК
30 марта в 18:57
Лишь бы у нас было что предоставить
Vik_ont25
Vik_ont25 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
30 марта в 18:35
... "Всë, пропало паровое отопление! " (Профессор Преображенский. М. А Булгаков. "Собачье сердце").
Locomotive Breath
Locomotive Breath
30 марта в 18:31
Только после игры, как ни странно, будем выводы делать.) Последние полчаса со Словенией как-то не в актив сб.России. так что глянем, что там словаки "вряд ли будут противопоставлять"
sv_1969
sv_1969 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
30 марта в 18:08
Тем более там есть кому прыгать)
Союзник противников
Союзник противников
30 марта в 18:02
Вот теперь я понимаю,что шёл заочный спор:Мостовой допускает,что Австриец может поберечь Головина,а Игнатьев априори считает,что не надо этого делать...
Leha-ha50
Leha-ha50
30 марта в 18:01
Вот и еще один оптимист нарисовался. Словаки потеряли четыре очка и в этой встрече будут рвать и метать. Недооценка соперника может дорого стоить. Это мы проходили не раз, и не только мы. Так что хоронить словаков я бы не стал. Упереться может любая команда, а в одном конкретном матче может и выше головы прыгнуть.
Так что ждем вечера.
Всем здоровья.
ДСА
ДСА
30 марта в 17:44
Опустил словаков конкретно.
Djebrael
Djebrael
30 марта в 17:30
Нужно постоянно настраиваться на сильного соперника, а шапкозакидательство мы уже проходили...
berda2003
berda2003
30 марта в 17:29
не скажите... нашим 79...ться - раз плюнуть...
Q-J-G
Q-J-G
30 марта в 17:27, ред.
Вряд ли, ""убедительный"" аргумент...

Далее в комментарии: ни о чём.
asraeil
asraeil
30 марта в 17:21
Да мы сами себе запросто сможем яму выкопать... и Словак то не нужно будет особо тревожить...
STVA 1
STVA 1
30 марта в 17:15
Я не понимаю Мостовой состав словаков знает и изучал ли его?На минуточку там игроки представляют АПЛ , Серию А и бундеслигу!Есть игроки из внутреннего чемпа и МЛС! Да Гамшик уже не тот , но не думаю что он мастерством ниже Сани или тот же Лоботка из Наполи!Да нападение представляет местный чемпионат , но полузащита вся из топ и может доставить проблемы! Ничья с Мальтой 2-2 как раз из разряда недооценки и не дай Бог наши прочитают вот это вью Мостового и недооценят словаков!Удачи!
stanichnik
stanichnik ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
30 марта в 17:14
Доброго Здоровья, Дмитрий!
Это у Бубнова всё на оборот.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
30 марта в 17:08
Если сборная выйдет с мыслью(хватит и 40% состава), что победа в кармане, будет больно и смешно.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
30 марта в 17:03
Мостовой накаркает как всегда.
Caniggia
Caniggia
30 марта в 16:59
Павлюченко, вот теперь Мостовой. Они и в правду забыли Марибор (Пав) и Кипр (Мост)? Осталось только по-широковски добавить - "И вы думаете, что мы не обыграем этот колхоз?".
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
30 марта в 16:57
Уже похоже на эйфорию...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
30 марта в 16:56
Ещё один "прогнозист" вылез.
Ironigor
Ironigor
30 марта в 16:56
Ну и слава богу !!!
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