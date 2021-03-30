Мостовой: «Вряд ли словаки могут что-то противопоставить сборной России»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Словакии.

Вряд ли словаки что-то могут нам противопоставить. На матче не будет болельщиков, а они играют огромную роль, особенно, когда команда ниже классом. Но Словакия не слабее Словении, с которой у нас были приличные проблемы. Другое дело, что у них нет игрока уровня Иличича. Поэтому и мучились с Кипром и Мальтой. Мы, конечно, помастеровитей, словаки уступают нам в классе. Вряд ли у Словакии есть нападающий как Дзюба, у них нет игрока как Головин.

Матч пройдёт хорошо, если не помешает фарт или самоотдача Словакии. Вряд ли мы проиграем, на ничью спокойно можем сыграть, а семь очков — хороший результат для начала. Скорее всего, сборная России побережёт Головина — у него было микроповреждение в матче со Словенией. У нас в середине поля достаточно футболистов. Почему бы Миранчуку не дать шанс? Я вообще думал, что против Мальты выйдет Миранчук и Головин, но вышел только один.