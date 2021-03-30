Мутко: «У Словакии после неудачного старта будет серьёзный настрой»

Бывший министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко порассуждал о предстоящем матче 3-го тура квалификации ЧМ -2022, в котором сборная России встретится с национальной командой Словакии.

Это лишь третий матч в группе. С одной стороны, не надо его недооценивать, с другой — переоценивать. Конечно, надо идти от матча к матчу, стараться не упускать свои возможности… Но самое главное, целиться на конец отборочного турнира.

Думаю, если со Словакией наши ребята сыграют так, как в первом тайме со Словенией, — всё будет нормально. Хотя у них многие футболисты выступают в европейских чемпионатах… Словаки не очень удачно стартовали, поэтому настрой у них тоже будет серьёзный.

У нас хорошая и сбалансированная команда: есть как опытные, так и молодые футболисты. В матче со Словакией всё должно быть нормально. Верим в нашу сборную!