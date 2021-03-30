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Мутко: «У Словакии после неудачного старта будет серьёзный настрой»

30 марта 2021, 18:07
СловакияЛоготип футбольный клуб Словакия2 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко порассуждал о предстоящем матче 3-го тура квалификации ЧМ-2022, в котором сборная России встретится с национальной командой Словакии.

Это лишь третий матч в группе. С одной стороны, не надо его недооценивать, с другой — переоценивать. Конечно, надо идти от матча к матчу, стараться не упускать свои возможности… Но самое главное, целиться на конец отборочного турнира.

Думаю, если со Словакией наши ребята сыграют так, как в первом тайме со Словенией, — всё будет нормально. Хотя у них многие футболисты выступают в европейских чемпионатах… Словаки не очень удачно стартовали, поэтому настрой у них тоже будет серьёзный.

У нас хорошая и сбалансированная команда: есть как опытные, так и молодые футболисты. В матче со Словакией всё должно быть нормально. Верим в нашу сборную!

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Все комментарии
galem72
galem72
30 марта в 21:36
Истинный едрас и матрос-моторист в футболе плохого не посоветует! ))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
30 марта в 21:14
Слушайте внимательно говорит сам мутко.
112910415
112910415
30 марта в 19:10
никакой расслабухи !
КЭТиК
КЭТиК
30 марта в 19:09
Настроя мало, если мастерства не хватает.
STVA 1
STVA 1
30 марта в 18:55
mihaluch
mihaluch
30 марта в 18:54
Он ещё на свободе, хорошо быть в друзьях у Путина.
drug01
drug01
30 марта в 18:53
Надо быть на чеку
Ironigor
Ironigor
30 марта в 18:25, ред.
Воо прораб появился. С тебя и началось падение всего спорта в России. Держись лучше подальше от всего созидательного . Тебе место где надо что-то не нужное разрушить . Или лучше выходи на пенсию по инвалидности и не мешай никому.
shlomo
shlomo
30 марта в 18:19
Ну вот...."главный эксперт" появился....:((((
Байкал-38
Байкал-38
30 марта в 18:13
Словакам терять уже нечего, будут биться.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
30 марта в 18:13
Словакам нельзя проигрывать!
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