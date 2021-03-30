Галактионов: «Костяк команды на матч с Данией останется прежним»

Главный тренер молодежной сборной России поделился мыслями в преддверии матча с национальной командой Дании на чемпионате Европы.

Планируем ли сыграть с Данией в два нападающих? У нас довольно гибкая тактика, мы можем того же Захаряна использовать в качестве нападающего. Будем действовать по ситуации, нам надо активно начать игру, приложим все силы, чтобы реализовать наш план на игру.

Мы сами стараемся играть во владение, выманивать игроков со своей половины поля. У нас есть концепция игры, мы хотим не только добиваться результата, но и вырабатывать собственный стиль. Завтра будет интересное противостояние двух хороших команд.

Мы проанализировали ошибки в матче с Францией, обращали внимание на фитнес-статистику. Пришли к выводу, что интенсивность игроков Франции поставила ребят в небольшой тупик, к сожалению, не всем игрокам удалось войти в игру с первых минут. Костяк команды на матч с Данией останется прежним, возможно, несколько позиций мы изменим, вы все увидите.

Мы всегда акцентируем внимание на том, чтобы игроки горели желанием побеждать. Необходимо правильно использовать те игровые моменты, которые мы отрабатываем на тренировках. В то же время игроки должны быть в меру раскрепощены, чтобы они могли продемонстрировать свои лучшие качества в таком важном матче.