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Галактионов: «Костяк команды на матч с Данией останется прежним»

30 марта 2021, 20:06
Дания (до 21)Логотип футбольный клуб Дания (до 21)3 : 0Логотип футбольный клуб Россия (до 21)Россия (до 21)Матч завершен

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов поделился мыслями в преддверии матча с национальной командой Дании на чемпионате Европы.

Планируем ли сыграть с Данией в два нападающих? У нас довольно гибкая тактика, мы можем того же Захаряна использовать в качестве нападающего. Будем действовать по ситуации, нам надо активно начать игру, приложим все силы, чтобы реализовать наш план на игру.

Мы сами стараемся играть во владение, выманивать игроков со своей половины поля. У нас есть концепция игры, мы хотим не только добиваться результата, но и вырабатывать собственный стиль. Завтра будет интересное противостояние двух хороших команд.

Мы проанализировали ошибки в матче с Францией, обращали внимание на фитнес-статистику. Пришли к выводу, что интенсивность игроков Франции поставила ребят в небольшой тупик, к сожалению, не всем игрокам удалось войти в игру с первых минут. Костяк команды на матч с Данией останется прежним, возможно, несколько позиций мы изменим, вы все увидите.

Мы всегда акцентируем внимание на том, чтобы игроки горели желанием побеждать. Необходимо правильно использовать те игровые моменты, которые мы отрабатываем на тренировках. В то же время игроки должны быть в меру раскрепощены, чтобы они могли продемонстрировать свои лучшие качества в таком важном матче.

Ранее о предстоящем матче высказался защитник Игорь Дивеев.

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cska1948
cska1948 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
30 марта в 21:37
И всё таки, пухленькая победа лучше, чем проигрыш при хорошей игре...
КЭТиК
КЭТиК
30 марта в 21:10
Надо просто побеждать.
Leha-ha50
Leha-ha50
30 марта в 21:02
Среднюю линию не мешало бы изменить, с Францией наша полузащита , да и нападение выглядели бледненько.
Ironigor
Ironigor
30 марта в 21:00
Да у нашей молодёжной сборной классный состав, с учётом ротаций и травм и красных, вообщем в любом раскладе. Только этих молодых парнишек нужно правильно настроить психологически. А так они могли бы и Францию выыыииигратььь . У них всё для этого есть. Сейчас одна надежда, что это произойдёт. Когда у пацанов не будет дрожи в коленях, они могут и духом выиграть любой матч. Им нужно просто поймать кураж !!! Желаю чтобы они вышли на завтрашний матч на кураже !!! Только Победы от вас ждем ребятушки !!!
Всем Добра !!!
asraeil
asraeil
30 марта в 20:46
Удачи парням!
RamonCSKA
RamonCSKA
30 марта в 20:35
По моему галактионов в футболе неплохо понимает, речи у него грамотные, больше аналитические, нежели у Стаса, хотел бы увидеть его следующим ГТ основной сборной
beefs
beefs
30 марта в 20:32
а кто бы сомневался, желаем удачной игры и, конечно, победы...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
30 марта в 20:25
Терять нашим ребятам нечего, ДОРОГА ДОМОЙ ВСЕГДА ОТКРЫТА. Нужно попытаться сыграть нагло, в открытый футбол, на встречных курсах. Повезёт забить один, бежать за вторым, у датчан ноги затрясутся . Даже если пропустим контратаку и проиграем, показав хорошую игру - команду простят.
Пожелаем удачи нашим ребятам, она им очень пригодится...
Байкал-38.
Байкал-38.
30 марта в 20:10
Как минимум Маслов играть не будет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
30 марта в 20:10
Тем составом хорошо играли
STVA 1
STVA 1
30 марта в 20:10
Наверное это правильно)
КЭТиК
КЭТиК
30 марта в 20:10
Если не победим, то можем ставить крест.
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