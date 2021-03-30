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«С заряженным соперником Россия теряется». Кирьяков — о матче со Словакией

30 марта 2021, 18:54
СловакияЛоготип футбольный клуб Словакия2 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков порассуждал о предстоящем матче национальной команды в 3-м туре квалификации ЧМ-2022 со Словакией.

Для словаков эта игра будет решающей. Они прекрасно понимают, что в случае поражения выпадают из гонки за выход из группы. Играть с раненым зверем вдвойне опасней. Наш тренерский штаб, конечно, разберёт их игру, но соперники будут мотивированы. Возможно, для нас это не самый важный матч, сейчас сборная России имеет шанс закрепиться в верхней части группы. Мы можем остаться первыми и ждать, что конкуренты будут терять очки.

У нас есть такая традиция — с заряженным соперником мы очень часто теряемся. Это уже часть нашего менталитета. Когда противник играет от ножа, мы проявляем слабость. Боюсь, что после двух побед мы можем расслабиться, что сыграет злую шутку. Дзюбе не нужно давать отдыха. Несмотря на свой возраст, он может спокойно играть три игры в неделю. Если Артём находится в форме и чувствует, что игра идёт, это придаёт ему ещё больше сил.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
30 марта в 19:47
Это с заряженным судьей мы теряемся.
Вoлхв
Вoлхв
30 марта в 19:43
Вот только "каркать" под ногу не надо.... просто впринд....и все
Q-J-G
Q-J-G
30 марта в 19:29
К матчу со Словакией надо "собраться", а не "теряться".
beefs
beefs
30 марта в 19:27
будем надеяться что все будут заряжены на победу...
STVA 1
STVA 1
30 марта в 18:56
Серёга прав!
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