Дивеев: «Мы отошли от поражения в матче с Францией, все мысли о Дании»

Защитник молодежной сборной России Игорь Дивеев поделился мыслями в преддверии матча с национальной командой Дании на чемпионате Европы.
Как команда перенесла поражение от Франции? Перенесла нормально. Мы неплохо играли, но не удалось забить. Команда уже отошла от того поражения, все мысли о матче с Данией.
Потеря Маслова критична? У него перебор желтых карточек, поэтому он не сыграет. Но в сборной хорошая конкуренция, его есть кем заменить. Тот же Голубев или Калугин.
чем сегодня.
Но послезавтра нет.
если проиграют.
чем сегодня.
Но послезавтра нет.
если проиграют.