Дивеев: «Мы отошли от поражения в матче с Францией, все мысли о Дании»

Защитник молодежной сборной России поделился мыслями в преддверии матча с национальной командой Дании на чемпионате Европы.

Как команда перенесла поражение от Франции? Перенесла нормально. Мы неплохо играли, но не удалось забить. Команда уже отошла от того поражения, все мысли о матче с Данией.

Потеря Маслова критична? У него перебор желтых карточек, поэтому он не сыграет. Но в сборной хорошая конкуренция, его есть кем заменить. Тот же Голубев или Калугин.