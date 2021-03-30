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Дивеев: «Мы отошли от поражения в матче с Францией, все мысли о Дании»

30 марта 2021, 19:48
Дания (до 21)Логотип футбольный клуб Дания (до 21)3 : 0Логотип футбольный клуб Россия (до 21)Россия (до 21)Матч завершен

Защитник молодежной сборной России Игорь Дивеев поделился мыслями в преддверии матча с национальной командой Дании на чемпионате Европы.

Как команда перенесла поражение от Франции? Перенесла нормально. Мы неплохо играли, но не удалось забить. Команда уже отошла от того поражения, все мысли о матче с Данией.

Потеря Маслова критична? У него перебор желтых карточек, поэтому он не сыграет. Но в сборной хорошая конкуренция, его есть кем заменить. Тот же Голубев или Калугин.

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ЮЗИК
ЮЗИК
30 марта в 22:05
Дания нисколько не слабей Франции, играть надо на 200%
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
30 марта в 21:11
Дивей завтра не пропустит не одного супостата к нашим воротам!
stanichnik
stanichnik
30 марта в 20:54
Победа в завтрашнем матче позволит многим громко заявить о себе в и стать отправной точкой для продолжения футбольной карьеры в Европе. А поражение скорее всего станет причиной расформирования очень перспективной команды, не оправдавшей надежд футбольных болельщиков. Мастерства и умения у парней достаточно, а вот удача, штука капризная. Хочется, чтобы на этот раз она была на стороне нашей команды.
Вoлхв
Вoлхв
30 марта в 20:48
Все правильно...только победа!
Q-J-G
Q-J-G
30 марта в 20:34
Главное, чтобы мысли были правильные.
sv_1969
sv_1969
30 марта в 20:11
Забыли это хорошо!Удачи
mihaluch
mihaluch
30 марта в 20:02
Как бы не сложился матч играть надо только на победу.
drug01
drug01
30 марта в 19:55
Надо играть на победу
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
30 марта в 19:53
Жду завтра больше,
чем сегодня.
Но послезавтра нет.
если проиграют.
Djebrael
Djebrael
30 марта в 19:49
Играть и лечь костьми....но выиграть!!!!
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