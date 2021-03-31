«Спартак» собирается уволить финансового директора клуба

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31 марта 2021, 15:08

Как сообщает источник, финансовый директор «Спартака» Юрий Денисевич в ближайшее время покинет свой пост.

Напомним, что Денисевич работает в московском клубе с 2006 года.

Недавно «Спартак» объявил об уходе с поста гендиректора клуба Шамиля Газизова.