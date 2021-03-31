«Спартак» собирается уволить финансового директора клуба

Как сообщает источник, финансовый директор «Спартака» Юрий Денисевич в ближайшее время покинет свой пост.
Напомним, что Денисевич работает в московском клубе с 2006 года.
Недавно «Спартак» объявил об уходе с поста гендиректора клуба Шамиля Газизова.
Локо вон президентов и гендиректоров меняет - я уж запутался, кто из них Смородская, кто Геркус, кто Кикнадзе, а кто Наумов...теперь какого-то Плутника взяли, с говорящей фамилией :)))
А по Цомая и Денисевичу... не надо было участвовать в мутных сделках Газизова по Кокорину и Урунову. Было бы меньше вопросов и больше доверия тогда.
Локо вон президентов и гендиректоров меняет - я уж запутался, кто из них Смородская, кто Геркус, кто Кикнадзе, а кто Наумов...теперь какого-то Плутника взяли, с говорящей фамилией :)))
А по Цомая и Денисевичу... не надо было участвовать в мутных сделках Газизова по Кокорину и Урунову. Было бы меньше вопросов и больше доверия тогда.
ну, почти все
ну, почти все
Скорее всего летом будет бомба!
Скорее всего летом будет бомба!