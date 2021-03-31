ГлавнаяНовости

«Спартак» собирается уволить финансового директора клуба

31 марта 2021, 15:08

Как сообщает источник, финансовый директор «Спартака» Юрий Денисевич в ближайшее время покинет свой пост.

Напомним, что Денисевич работает в московском клубе с 2006 года.

Недавно «Спартак» объявил об уходе с поста гендиректора клуба Шамиля Газизова.

Все новости
Официально«Краснодар» подтвердил отставку Мусаева
Вчера, 10:50 Комментарии49
«Сегодня был мой последний матч». Мусаев объявил об уходе из «Краснодара»
03 апреля Комментарии37
Газизов — об отставке Рахимова: «Для нас это непредвиденная ситуация»
03 апреля Комментарии9
Официально«Уфа» объявила об отставке Рахимова
03 апреля ФотоКомментарии26
«Краснодару» пора искать нового тренера. «Ахмат» разгромил футболистов Мусаева 5:0
03 апреляВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии21
Безумные отставки тренеров. Уходы из-за частых побед, розыгрыша и супружеской измены
03 апреляСтанислав Горин в блоге Футбольная ностальгияКомментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
makkie
makkie ответ Байкал-38. (раскрыть)
31 марта в 17:17
А что такого, обычный процесс внутри клуба.
Локо вон президентов и гендиректоров меняет - я уж запутался, кто из них Смородская, кто Геркус, кто Кикнадзе, а кто Наумов...теперь какого-то Плутника взяли, с говорящей фамилией :)))

А по Цомая и Денисевичу... не надо было участвовать в мутных сделках Газизова по Кокорину и Урунову. Было бы меньше вопросов и больше доверия тогда.
oFANATo
oFANATo
31 марта в 17:16, ред.
Шо, опять? Дайте Зареме поруЛить...
112910415
112910415
31 марта в 16:41
все люди на постах - сменяемы !
ну, почти все
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
31 марта в 16:13
Опять стали воровать!
LOpp
LOpp
31 марта в 15:56
15 лет в клубе, а я в первые о нем слышу. Значит, не так сильно он и нужен.
izrafel
izrafel
31 марта в 15:37
Ничего нового....увольнять в Спартаке умеют....:)))
ДСА
ДСА
31 марта в 15:33
Старые не справляются, нужна новая кровь.
Байкал-38.
Байкал-38.
31 марта в 15:26
«Спартак» уволил главного юриста Александра Цомая после 14 лет работы, вот теперь пришло время финансового директора Юрия Денисевича, который пришёл в клуб с юристом в одно время.
Скорее всего летом будет бомба!
Трезвый повар
Трезвый повар
31 марта в 15:25
Не в каждой команде есть финансовый директор. Часто такие функции выполняет генеральный директор. Может в Спартаке просто решили оптимизировать расходы
beefs
beefs
31 марта в 15:21
чистка руководящих рядов продолжается...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
31 марта в 15:21
Опять двадцать пять.
sv_1969
sv_1969
31 марта в 15:12
Самый неспокойный клуб
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100