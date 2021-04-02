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Арбитр из Сербии получил 15 месяцев тюрьмы за судейство в матче чемпионата

сегодня, 03:23
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Суботица)2 : 0Логотип футбольный клуб Раднички (Ниш)РадничкиМатч завершен

Сербский арбитр Срджан Обрадович приговорён к 15 месяцам лишения свободы и на 10 лет отстранён от футбола.

Причиной наказания стало его судейство в матче чемпионата Сербии «Спартак» — «Раднички» (2:0) в 2018 году.

По мнению суда, Обрадович допустил ряд ошибок в пользу клуба из Суботицы, включая назначение пенальти в ворота «Радничков» якобы за игру рукой. Всего в пользу «Спартака» было назначено два пенальти, а в начале второго тайма с поля был удалён игрок «Радничков». Результат матча повлиял на борьбу за место в еврокубках. Суд расценил действия Обрадовича как злоупотребление полномочиями.

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