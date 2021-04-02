«Бавария» опережает «Айнтрахт» на 14 очков. Обе команды проиграли по 3 игры

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вчера, 23:06

Довольно любопытное расположение лидирующих команд можно на данный момент наблюдать в Бундеслиге.

В турнире сыграно уже 26 туров, первые 4 места занимают «Бавария», «Лейпциг», «Вольфсбург» и «Айнтрахт». Занимательно, что у всех этих команд в активе всего по 3 поражения, однако мюнхенцы (идущие на 1 позиции) опережают «Айнтрахт» (который расположился на 4 строчке) на 14 пунктов.