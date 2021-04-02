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«Бавария» опережает «Айнтрахт» на 14 очков. Обе команды проиграли по 3 игры

вчера, 23:06

Довольно любопытное расположение лидирующих команд можно на данный момент наблюдать в Бундеслиге.

«Бавария» опережает «Айнтрахт» на 14 очков. Обе команды проиграли по 3 игры

В турнире сыграно уже 26 туров, первые 4 места занимают «Бавария», «Лейпциг», «Вольфсбург» и «Айнтрахт». Занимательно, что у всех этих команд в активе всего по 3 поражения, однако мюнхенцы (идущие на 1 позиции) опережают «Айнтрахт» (который расположился на 4 строчке) на 14 пунктов.

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Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:39
Все верно. Даже если они упрутся в одном конкретном матче, а именно с Баварией, то все равно нет уверенности , что они больше не оступятся.
Ironigor
Ironigor ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 23:26, ред.
Полностью с тобой согласен. Единственное что у Лейпцига нет ещё такого опыта как у Баварии. Лейпциг молодая боевитая команда, со своим видением игры тактики . С классным тренером во главе.
Очень мне импонирует игра Лейпцига. Достойный соперник, но просто ещё сыровата , молода ещё чтобы конкурировать на разных с Баварией на всем этапе чемпионата. Если так дальше пойдёт прогрессировать , то скоро можно будет увидеть классную команду в Европе !!! Желаю всяческих Успехов Лейпцигу !!!
Всем Добра !!!!!
allemz
allemz
вчера в 23:18
Один фиг, Бавария не уступит чемпионство. Преследователи еще успеют набрать побольше ничеек и поражений, вероятность намного выше чем у Баварии. В очных встречах тоже мало шансов, но они есть, подождем конца сезона.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:13
Все упирается в количество ничьих . Бавария привыкла дожимать соперников. Соперники же из-за боязни проиграть, соглашаются на ничью и не пытаются додавить соперника. Потому и сложилась такая ситуация : очко лучше , чем ничего. Только Лейпциг еще сохраняет шансы обойти Баварию. В выходные узнаем , оторвется лидер еще больше или же разрыв сократится. Очная встреча многое может решить.
Всем здоровья.
drug01
drug01
вчера в 23:09
Подводить итоги рано
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