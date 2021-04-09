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Голкипер «Баварии» Нюбель может перейти в «Марсель»

09 апреля 2021, 23:24

«Марсель» ищет замену Стиву Манданда, который может завершить карьеру в ближайшие годы.

Как сообщается, «провансальцы» рассматривают вариант с подписанием голкипера «Баварии» Александера Нюбеля. Агент игрока заявил, что Нюбель намерен покинуть мюнхенский клуб, этой ситуацией хочет воспользоваться «Марсель».

«Бавария» будет готова отпустить голкипера только в аренду, однако «провансальцы» хотят, чтобы в арендное соглашение была включена опция выкупа. Сам Нюбель согласится остаться в «Баварии» только в том случае, если станет основным вратарём.

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drug01
drug01
09 апреля в 23:41
Если будет лучше пусть идет
beefs
beefs
09 апреля в 23:38
что то рано заговорили о трансферах...
1bear
1bear
09 апреля в 23:28
если хочет,чтобы денежки "капали",то Бавария,а если играть,то нужно переходить
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