Голкипер «Баварии» Нюбель может перейти в «Марсель»

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09 апреля 2021, 23:24

«Марсель» ищет замену , который может завершить карьеру в ближайшие годы.

Как сообщается, «провансальцы» рассматривают вариант с подписанием голкипера «Баварии» . Агент игрока заявил, что Нюбель намерен покинуть мюнхенский клуб, этой ситуацией хочет воспользоваться «Марсель».

«Бавария» будет готова отпустить голкипера только в аренду, однако «провансальцы» хотят, чтобы в арендное соглашение была включена опция выкупа. Сам Нюбель согласится остаться в «Баварии» только в том случае, если станет основным вратарём.