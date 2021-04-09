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Неймар не спешит продлевать контракт с ПСЖ из-за «Барселоны»

09 апреля 2021, 13:18

Форвард ПСЖ Неймар продолжает вести переговоры о новом контракте с ПСЖ.

Сообщается, что бразилец решил сделать паузу в диалоге с парижанами. Причина — в услугах футболиста якобы заинтересована «Барселона». Неймар хочет изучить все варианты возможного продолжения карьеры, а уже потом сделать свой выбор.

В Испании пишут, что игроки каталонской команды поддерживают теоретическое возвращение форварда.

Текущий договор нападающего с ПСЖ истекает летом 2022 года.

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Все комментарии
Nazi
Nazi
09 апреля в 21:47
Надо быть тупым ослом, что бы хотеть перейти из клубы побеждающего Барсу на Камп Ноу и Баварию на Альянц Арене в какой то другой клуб, пусть это даже будет Реал.
Van Vanovich
Van Vanovich
09 апреля в 21:19
Барса не потянет его зарплату. Да и не нравился он мне в Барсе. По значимости для Барсы Это не Суарес или Роналдиньо.
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
09 апреля в 19:52
Зачем идти на понижение? ПСЖ сейчас топ-клуб и претендент на большие трофеи.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
09 апреля в 19:33
Не, застопорился он в ПСЖ, переходить куда-то для развития в его возрасте поздяк, а так во Франции пусть будет
bayern-cobra
bayern-cobra
09 апреля в 19:16
Да кому ты нужен
dalex83
dalex83
09 апреля в 18:47
Псж : Заберите пожалуйста этого петуха пока других не зарозил
Incredulous
Incredulous ответ Мessi 10 (раскрыть)
09 апреля в 17:36
Никого не напоминает? То ухожу с Барселоны, то останусь, то ухожу со сборной Аргентины, то возвращаюсь)
112910415
112910415
09 апреля в 16:55
паузу сделать всегда выгодно
abramjan
abramjan
09 апреля в 16:12
    abramjan
    abramjan
    09 апреля в 15:51
      Dauletbek
      Dauletbek
      09 апреля в 15:30
      Не продлевает потому что хочет улучшенный контракт от арабов. Вот и всё! А Барса не потянет его зарплату, он об этом знает
      Мessi 10
      Мessi 10
      09 апреля в 14:58
      Неймар хочет усидеть на двух стульях - то хочу в Барселону, то подам на нее в суд.
      Пусть уже сидит в ПСЖ. Его время в Барсе прошло, не нужно было оттуда уходить.
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      09 апреля в 14:57
      Все хотят в Барселону !
      berda2003
      berda2003
      09 апреля в 14:21
      после победы над - начнёт сейчас выпендриваться
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      09 апреля в 14:12
      У парня семь пятниц на неделе. То он хочет в Барселону, то вдруг он нашел свое счастье в ПСЖ , то вдруг опять просыпается любовь к Барселоне....и так по кругу уже несколько раз . Парню 29 лет , пора бы уже где то осесть окончательно. Барселоне , учитывая ее финансовые проблемы, скорее всего не потянуть контракт Неймара, там с Месси сначала надо разобраться. Посмотрим , что в итоге решит Неймар....да и папа еще не сказал своего слова.
      Всем здоровья.
      Alex12357
      Alex12357
      09 апреля в 13:59
      Всё правильно ,если ПСЖ сплавит в Реал Камерунского Эму ,а взамен в ПСЖ прийдёт Винисиус-то Неймар никуда не будет уходить.
      Dima salev
      Dima salev
      09 апреля в 13:51, ред.
      Узнал что Холланд перейдёт в Барселоны, решил к ним пересейдинится. Месси, Холланд, Неймар.

      Будет МХН
      barcamilan
      barcamilan
      09 апреля в 13:51
      останься в пысыжы, петухам в барсе не место
      Эдмон
      Эдмон
      09 апреля в 13:44
      Сначала с ПСЖ выиграет ЛЧ
      Ironigor
      Ironigor
      09 апреля в 13:27
      Неисправимый Неймар !!! Бабосики рулят !!!
      ОПС
      ОПС
      09 апреля в 13:19
      Скорей всего набивает себе цену.
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