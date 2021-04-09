Неймар не спешит продлевать контракт с ПСЖ из-за «Барселоны»

Форвард ПСЖ Неймар продолжает вести переговоры о новом контракте с ПСЖ.
Сообщается, что бразилец решил сделать паузу в диалоге с парижанами. Причина — в услугах футболиста якобы заинтересована «Барселона». Неймар хочет изучить все варианты возможного продолжения карьеры, а уже потом сделать свой выбор.
В Испании пишут, что игроки каталонской команды поддерживают теоретическое возвращение форварда.
Текущий договор нападающего с ПСЖ истекает летом 2022 года.
Пусть уже сидит в ПСЖ. Его время в Барсе прошло, не нужно было оттуда уходить.
Пусть уже сидит в ПСЖ. Его время в Барсе прошло, не нужно было оттуда уходить.
Всем здоровья.
Всем здоровья.
Будет МХН
Будет МХН