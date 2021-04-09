Неймар не спешит продлевать контракт с ПСЖ из-за «Барселоны»

1617963492

09 апреля 2021, 13:18

Форвард ПСЖ Неймар продолжает вести переговоры о новом контракте с ПСЖ .

Сообщается, что бразилец решил сделать паузу в диалоге с парижанами. Причина — в услугах футболиста якобы заинтересована «Барселона». Неймар хочет изучить все варианты возможного продолжения карьеры, а уже потом сделать свой выбор.

В Испании пишут, что игроки каталонской команды поддерживают теоретическое возвращение форварда.