«Реал» попробует этим летом подписать Мбаппе и Холанда

Руководство «Реала» планирует значительно укрепить свою линию нападения в грядущее трансферное окно.
Сообщается, что мадридцы хотят подписать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе и нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
Источник отмечает, что якобы Мбаппе уже решил не продлевать свой контракт с парижанами.
К чему ж теперь ему их отщипыват Лол.
К чему ж теперь ему их отщипыват Лол.
Смотрим,молчим,и думаем эксперты епта....
Смотрим,молчим,и думаем эксперты епта....
сколько можно укорачивать важные цитаты!..
сколько можно укорачивать важные цитаты!..