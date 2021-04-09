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«Реал» попробует этим летом подписать Мбаппе и Холанда

09 апреля 2021, 13:55

Руководство «Реала» планирует значительно укрепить свою линию нападения в грядущее трансферное окно.

Сообщается, что мадридцы хотят подписать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе и нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Источник отмечает, что якобы Мбаппе уже решил не продлевать свой контракт с парижанами.

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Все комментарии
NOVA
NOVA
09 апреля в 21:15
было бы здорова!!! дай бог чтоб сразу двоих подписали, да еще + алаба, вообще шикардос будет!!!
gentlewolf
gentlewolf
09 апреля в 17:19, ред.
Продадут Азара обратно, усть и подешевле, Йовича толкнут, Эдегора, Иско. за Хакими кстати еще не получили. В прошлое окно никого не покупали, бабло прикопили. За ЛЧ это получат нехило уже. Плюс выплаты протянут года на три. Могут, че.
No problems
No problems ответ Мessi 10 (раскрыть)
09 апреля в 15:33
    No problems
    No problems
    09 апреля в 15:29
    Забиваем в гугле Реал Мадрид. ру,и слушаем реальных экспертов,которые реально нарисовали и обосновали,че Мадрид может легко купить и Черепашку,Холанда+надо будет и Алабая.
    Смотрим,молчим,и думаем эксперты епта....
    Мessi 10
    Мessi 10
    09 апреля в 15:02
    А пачка у Переса не лопнет? или отщипнет от судейского бюджета?
    Qatar Airways
    Qatar Airways
    09 апреля в 14:40, ред.
    С учётом финансовых последствий пандемии и строительства нового стадиона у Реала хватит денег только на это:

    Dima salev
    Dima salev
    09 апреля в 14:30
    Реалу придётся 6-7 игроков продавать.
    Belgie2020
    Belgie2020 ответ ilyafrom (раскрыть)
    09 апреля в 14:24
    Шейхи из Сити помогут
    112910415
    112910415
    09 апреля в 14:01
    и Дзюбу же ещё !
    сколько можно укорачивать важные цитаты!..
    ilyafrom
    ilyafrom
    09 апреля в 13:59
    Ну если только Перес свои личные деньги потратит или возьмет кредит под большой процент. Других вариантов нет
    Сидор новый
    Сидор новый
    09 апреля в 13:56
    Денег не хватит да финансовый кризис...
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