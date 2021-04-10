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Глушаков — о своей травме: «Завтра будет МРТ»

10 апреля 2021, 16:43
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 0Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал свою травму в матче 25-го тура РПЛ с «Тамбовом» (1:0).

Футболист повредил колено на 82-й минуте матча после стыка с соперником и был заменен.

Была борьба. Мяч лег туда, куда не надо, и из-за этого где-то боковая связка сыграла. Завтра будет МРТ, проверим. Сейчас пока сложно что-то говорить.

Задачу мы давно решили. Но есть задачи личного и командного характера. Турнирная таблица плотная, играем от матча к матчу. Команде и клубу нужны победы и чувство уверенности в своих силах.

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Все комментарии
я из Химок
я из Химок
10 апреля в 18:42
Да уж! Без тебя будет довольно тяжко! Удачи тебе!Побыстрей выздоравливай и возвращайся в строй!
ДСА
ДСА
10 апреля в 18:16
Это большая потеря для Химок.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
10 апреля в 17:53
Слишком много в футболе травм.
ЮЗИК
ЮЗИК
10 апреля в 16:57
Здоровья Денису, ждём возвращения
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