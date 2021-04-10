Глушаков — о своей травме: «Завтра будет МРТ»

Полузащитник «Химок» прокомментировал свою травму в матче 25-го тура РПЛ с «Тамбовом» (1:0).

Футболист повредил колено на 82-й минуте матча после стыка с соперником и был заменен.

Была борьба. Мяч лег туда, куда не надо, и из-за этого где-то боковая связка сыграла. Завтра будет МРТ , проверим. Сейчас пока сложно что-то говорить.

Задачу мы давно решили. Но есть задачи личного и командного характера. Турнирная таблица плотная, играем от матча к матчу. Команде и клубу нужны победы и чувство уверенности в своих силах.