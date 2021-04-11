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Тухель: «Хаверц никогда не станет вожаком „Челси“»

11 апреля 2021, 09:09
Кристал ПэласЛоготип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)1 : 4Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мнением об игре полузащитника Кая Хаверца, который отметился забитым голом в матче 31-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (4:1).

Он обладает высочайшим классом. Всё, что ему необходимо — демонстрировать свой класс на поле. Кай никогда не станет вожаком команды, но мы и не ожидаем от него этого. Его вклад в игру заключается в его футбольных качествах. Ему удобнее располагаться высоко на поле, в полупозиции или на позиции девятого номера. Для меня между этими ролями нет существенных различий.

Ему было необходимо доказать, что он способен на большее, это был вызов для него. После матча с «Порту» он получил второй шанс и сполна использовал его. Ему по-прежнему есть над чем работать в отношении реализации. Он может завершать более эффективно и приносить команде больше голов. Тем не менее вчера он провел отличную игру и сделал шаг вперед.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
11 апреля в 12:18
Каю надо опасаться Тухеля.
dimagas2
dimagas2
11 апреля в 11:34
Инфантилен он это и так видно.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 апреля в 10:33
А вдруг сможет!
asraeil
asraeil
11 апреля в 09:49
Тренеру всегда виднее...тем более это Тухель...
КЭТиК
КЭТиК
11 апреля в 09:11
Не каждый может быть вожаком.
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