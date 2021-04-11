Куман: «Судья должен был ставить пенальти на Брейтуэйте. Это очевидно»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился мыслями после поражения в матче 30-го тура Ла Лиги с «Реалом» (1:2).
Я думаю, что если вы видели матч и вы из Барселоны, то сейчас вы раздражены и недовольны двумя решениями арбитра.
В первом тайме мы слабо атаковали и играли в защите. Во втором пошло лучше, я лишь хотел бы попросить судью принимать правильные решения. В той ситуации [с падением Брейтуэйта после контакта с Менди] нужно было назначить пенальти, а из четырех добавленных минут две с половиной рефери потратил на свою рацию.
Пенальти был очевидный. Но в очередной раз нам придется смириться с произошедшим и замолчать.
Футбол контактный вид спорта, там касание минимальное, в штрафной, что совсем нельзя трогать игроков????
То что он упал сам от минимального касания, всего лишь показатель того что он не боец и больше ждет пенальти , чем хочет забить гол, Реал был лучше и заслуженно победил, месси га поле был тенью, которая 1 раз опасно подала угловой , то что не могут проиграть достойно показывает лишь , то что что не могут признать свои ошибки
Футбол контактный вид спорта, там касание минимальное, в штрафной, что совсем нельзя трогать игроков????
То что он упал сам от минимального касания, всего лишь показатель того что он не боец и больше ждет пенальти , чем хочет забить гол, Реал был лучше и заслуженно победил, месси га поле был тенью, которая 1 раз опасно подала угловой , то что не могут проиграть достойно показывает лишь , то что что не могут признать свои ошибки
Мяч уже ушел практически, касание секундное кистями рук и... страшное падение каталонца за пределы поля( картина из фильмов ужаса!).
Зачем реалисту было делать нарушение, если о мяч и так уходил.? Барселонец хотел пенальти, случая нет, он и зацепился за этот смешной случай. Судья должен был желтую дать ему за симуляцию глупую!
А Куман со скамейки в дождь все увидел?!
Смешно...Реал и Зидан провели блестяще игру! Минус только в том, что не забили еще в ряде выходах группой игпоков на ворота...
Так что, Куман должен признать поражение команды и свое поражение как тренера.
Мяч уже ушел практически, касание секундное кистями рук и... страшное падение каталонца за пределы поля( картина из фильмов ужаса!).
Зачем реалисту было делать нарушение, если о мяч и так уходил.? Барселонец хотел пенальти, случая нет, он и зацепился за этот смешной случай. Судья должен был желтую дать ему за симуляцию глупую!
А Куман со скамейки в дождь все увидел?!
Смешно...Реал и Зидан провели блестяще игру! Минус только в том, что не забили еще в ряде выходах группой игпоков на ворота...
Так что, Куман должен признать поражение команды и свое поражение как тренера.
У его команды было 90 минут чтобы победить, а он надеялся на добавленную минуту)
На дождь ещё пусть пожалуется)
У его команды было 90 минут чтобы победить, а он надеялся на добавленную минуту)
На дождь ещё пусть пожалуется)
Нарушение спорное на самом деле, интересно было бы послушать мнение судейского комитета ЛаЛиги.
Нарушение спорное на самом деле, интересно было бы послушать мнение судейского комитета ЛаЛиги.
Но у каждого свое мнение и спорить теперь смысла нет. Нужно готовиться к следующему матчу и бороться до конца.
Но у каждого свое мнение и спорить теперь смысла нет. Нужно готовиться к следующему матчу и бороться до конца.