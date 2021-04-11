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Куман: «Судья должен был ставить пенальти на Брейтуэйте. Это очевидно»

11 апреля 2021, 00:50
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился мыслями после поражения в матче 30-го тура Ла Лиги с «Реалом» (1:2).

Я думаю, что если вы видели матч и вы из Барселоны, то сейчас вы раздражены и недовольны двумя решениями арбитра.

В первом тайме мы слабо атаковали и играли в защите. Во втором пошло лучше, я лишь хотел бы попросить судью принимать правильные решения. В той ситуации [с падением Брейтуэйта после контакта с Менди] нужно было назначить пенальти, а из четырех добавленных минут две с половиной рефери потратил на свою рацию.

Пенальти был очевидный. Но в очередной раз нам придется смириться с произошедшим и замолчать.

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Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond
11 апреля в 12:33
На что наиграли, то и получили. Реал переиграл Барселону и сделал результат в первом тайме. А все эти жалобы на судейство слышать уже не привыкать. Это удел слабых.
RamonCSKA
RamonCSKA
11 апреля в 10:43
Куман нытик
Футбол контактный вид спорта, там касание минимальное, в штрафной, что совсем нельзя трогать игроков????
То что он упал сам от минимального касания, всего лишь показатель того что он не боец и больше ждет пенальти , чем хочет забить гол, Реал был лучше и заслуженно победил, месси га поле был тенью, которая 1 раз опасно подала угловой , то что не могут проиграть достойно показывает лишь , то что что не могут признать свои ошибки
creamboy
creamboy
11 апреля в 10:38
Хрен ему,а не пенальти
Incredulous
Incredulous ответ Сторонний наблюдатель_1 (комментарий удален) (раскрыть)
11 апреля в 10:20
Не, друг, я Виталий. И я вообще живу в Кривом Роге, просто болею за Шахтёр, вот раньше по возможности на серьёзные матчи катался в Донецк, на Донбасс-Арену.
Dauletbek
Dauletbek
11 апреля в 10:16
Куман упертый тип однако
Dauletbek
Dauletbek
11 апреля в 10:07
Ну поставили бы пенальти, счёт 2:2 стало бы и что? Что это меняет в целом? Люди смотрят на игру, на его качество.
Alex12357
Alex12357
11 апреля в 09:53
Барселоне очень не хватает Неймара ,а во вчерашней игре -посмотрите на счёта в банке у этого судейства.
Incredulous
Incredulous
11 апреля в 09:39, ред.
Мне нравится, когда такие "специалисты" как Куман, с пеной у рта однозначно утверждают за тот или иной эпизод. Если кто-то смотрел футбол на стадионе с первых рядов, тот поймёт, что оттуда вообще практически непонятно, что творится на другом конце поля. Я помню, как на матче ЛЧ Шахтёр - Рома (2011) я находился на втором ряду, и когда горняки забили гол, я это понял лишь по реакции взрывающегося стадиона, потому что под таким развёрнутым углом, ещё и за десятком фигур других игроков, часто вообще ничего не разобрать. Именно по этому билеты на эти места на стадионе одни из самых дешёвых. Но такие "специалисты" как Куман видимо обладают орлиным зрением, и экстрасенсорными способностями.
Incredulous
Incredulous ответ ДСА (раскрыть)
11 апреля в 09:26
Барселона в матчах с серьёзными соперниками ничего не может выиграть без симуляций и нырков, - тоже факт.
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan
11 апреля в 09:19
Пенальти,если будут давать их за такое(!),будут бить постоянно, и игра превратится в одно большое соревнование пенальтистов!
Мяч уже ушел практически, касание секундное кистями рук и... страшное падение каталонца за пределы поля( картина из фильмов ужаса!).
Зачем реалисту было делать нарушение, если о мяч и так уходил.? Барселонец хотел пенальти, случая нет, он и зацепился за этот смешной случай. Судья должен был желтую дать ему за симуляцию глупую!
А Куман со скамейки в дождь все увидел?!
Смешно...Реал и Зидан провели блестяще игру! Минус только в том, что не забили еще в ряде выходах группой игпоков на ворота...
Так что, Куман должен признать поражение команды и свое поражение как тренера.
barcamilan
barcamilan
11 апреля в 08:49
не плачь, никакого пеналя не было, уже который раз подряд проигрываете сливкам
Israel Kazakhstan
Israel Kazakhstan
11 апреля в 08:29
нечего на .. пенять если у самого .....?
goalaktika
goalaktika
11 апреля в 08:24
Не было пенальти на Брейтуэйта и судья четко разобрался с эпизодом.
У его команды было 90 минут чтобы победить, а он надеялся на добавленную минуту)
На дождь ещё пусть пожалуется)
ДСА
ДСА
11 апреля в 08:07
То что судьи помогают Реалу это факт.
Incredulous
Incredulous
11 апреля в 07:57
Никогда вы (за исключением нескольких адекватных болельщиков) не умели достойно проигрывать. Сначала вам не нравился М. Лаос, которого изначально назначили на этот матч, вы кричали, что Перес поставил своего "ручного" судью, но тут судью заменили и вы опять поёте ту же песню. За что вы цепляетесь, за явную симуляцию Брейтуэйта штрафной. Пересмотрите эпизод, Менди его не толкнул, не схватил, не потянул, просто дотронулся. По-честному, после этого эпизода Бретуэйт должен был получить жёлтую за симуляцию. А почему ваш Куман, распинаясь о пенальти, молчит о грубейшим нарушении Бускетса на Васкесе, когда тот въехал Лукасу прямыми ногами в колени и сломал парня. Это прямая красная карточка, но судья даже жёлтую не показал. Этот эпизод вы предпочитаете не видеть, в принципе как всегда. Я не увидел ни слова о вашем идоле Месси, который полностью растворился на поле, у вас к нему никогда нет притензий, и даже если он начнёт забивать в свои ворота, вы будете обвинять в этом судью, за то что тот засчитывает эти голы.
ABir
ABir
11 апреля в 07:56
Пенальти был бы весьма спорным. Надо было с игры моменты реализовывать. Хотя и у Реала моментов было не меньше, а то и побольше. Так что результат справедлив
mihaluch
mihaluch
11 апреля в 07:50
Ставить не ставить решает судья он решил не ставить.
Marat8686
Marat8686
11 апреля в 07:49
Куману бы научиться манерам у Зидана
STVA 1
STVA 1
11 апреля в 07:48
Наверное ничья была бы справедливым итогом. Но....
112910415
112910415
11 апреля в 07:36
можно было ставить,можно было не ставить
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 апреля в 07:24
Должна быть ничья!
Мessi 10
Мessi 10
11 апреля в 07:12
Добавили действительно мало, но Барса сама виновата. Вместо того чтобы сломя голову бежать в атаку и создавать моменты, они спорили с судьей.
Нарушение спорное на самом деле, интересно было бы послушать мнение судейского комитета ЛаЛиги.
ЮЗИК
ЮЗИК
11 апреля в 07:00
Нашёл слова для оправдания
swed27
swed27
11 апреля в 06:05
Ох уж это судейство
Эдмон
Эдмон
11 апреля в 06:01
Засудили бедную барселону
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
11 апреля в 03:11
После боя кулаками не машут.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 апреля в 02:15
Теперь поздняк метаЦЦа...
beefs
beefs
11 апреля в 01:53
такова участь тренера, жаловаться после поражения...
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
11 апреля в 01:30, ред.
Я считаю, что это не пенальти. Как не считаю справедливым пенальти, который судья назначил в первом классико на Рамосе. Также судья попался на нырок Вини.. и Реал забил тот штрафной. Если бы этот эпизод произошёл в штрафной, мне кажется судья отменил бы пенальти посмотрев повтор, но штрафные пересмотрам не подлежат. А так в целом судейство было в норме сегодня.
Но у каждого свое мнение и спорить теперь смысла нет. Нужно готовиться к следующему матчу и бороться до конца.
da da da
da da da
11 апреля в 01:18
это не очевидно,надо было чтоб Брейтуэйту мяч в спину попал с удара Месси,тогда судья бы подумал))
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