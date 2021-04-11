Куман: «Судья должен был ставить пенальти на Брейтуэйте. Это очевидно»

Главный тренер «Барселоны» поделился мыслями после поражения в матче 30-го тура Ла Лиги с «Реалом» (1:2).

Я думаю, что если вы видели матч и вы из Барселоны, то сейчас вы раздражены и недовольны двумя решениями арбитра.

В первом тайме мы слабо атаковали и играли в защите. Во втором пошло лучше, я лишь хотел бы попросить судью принимать правильные решения. В той ситуации [с падением Брейтуэйта после контакта с Менди] нужно было назначить пенальти, а из четырех добавленных минут две с половиной рефери потратил на свою рацию.

Пенальти был очевидный. Но в очередной раз нам придется смириться с произошедшим и замолчать.