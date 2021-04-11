Мостовой: «Видно, что Тедеско подуспокоился. Всем похлопал, поздравил»

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о главном тренере красно-белых после московского дерби «Локомотив» — «Спартак» (2:0).

Тедеско? Видно, что подуспокоился. Понял, что футбол это не только орать, кричать и прыгать на бровке. Год назад случись такой матч, он точно бы красную карточку получил, ещё и подрался бы. А тут всем похлопал, поздравил. Меняется.

Больше всех рад сейчас «Зенит». Семь очков отрыва. Они почти чемпионы.