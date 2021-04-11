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Мостовой: «Видно, что Тедеско подуспокоился. Всем похлопал, поздравил»

11 апреля 2021, 23:32
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Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о главном тренере красно-белых Доменико Тедеско после московского дерби «Локомотив» — «Спартак» (2:0).

Тедеско? Видно, что подуспокоился. Понял, что футбол это не только орать, кричать и прыгать на бровке. Год назад случись такой матч, он точно бы красную карточку получил, ещё и подрался бы. А тут всем похлопал, поздравил. Меняется.

Больше всех рад сейчас «Зенит». Семь очков отрыва. Они почти чемпионы.

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Красно Синий воин
Красно Синий воин
12 апреля в 11:49
Тедеско хочет домой.
Союзник противников
Союзник противников ответ cska1948 (раскрыть)
12 апреля в 11:31
Зато у него есть "лицензия на убийство"любого мало-мальски способного подвинуть его в иерархии отечественного футбола,как прошлого,так и нынешнего.Ить он -ЦАРЬ,пусть и из папье-маше.Всё время поклонникам его поколения задаю вопрос,на который они не отвечают :Какой толчок развитию нашего клубного(и сборной) футбола дало это скандальное поколение,успешно выступавшего в топ-клубах Европы? Ответа нет,и начинается хождение вокруг да около...
cska1948
cska1948 ответ makkie (раскрыть)
12 апреля в 11:05
Без приглашения можно пойти в лес за грибами или на рыбалку! А тренировать без приглашения не пойдёшь! Да и тренерской лицензии у Мостового вроде нет.
Союзник противников
Союзник противников
12 апреля в 10:01, ред.
А чё ему волноваться? ОН дни и оставшиеся матчи до вылета домой считает,а не очки.Дембелю не положено суетиться и волноваться,ДМБ неизбежна!
Андреев Андрей Андреевич
Андреев Андрей Андреевич
12 апреля в 09:30
Как же задолбали аналититеские выводы этого одноклеточного 77мета.
Ravshan878
Ravshan878 ответ КЭТиК (раскрыть)
12 апреля в 08:28
Вещи у Зареме.Под кроватей.)
ЮЗИК
ЮЗИК
12 апреля в 06:04
Провели с ним воспитательную работу
VAN ARM
VAN ARM
12 апреля в 05:59
он уже дома душой))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
12 апреля в 05:50
Наконец мост правильно оценил тедеску.
КЭТиК
КЭТиК
12 апреля в 05:20
И чемоданы уже наверное собрал.
mihaluch
mihaluch
12 апреля в 04:59
Но скоро радость твоя уедет.
Leha-ha50
Leha-ha50
12 апреля в 01:23
Мостовой явно неравнодушен к Тедеско.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 апреля в 01:09
Тэдэска просто перед игрой вкинулся !
beefs
beefs
12 апреля в 00:50
Тедеско начинает привыкать к российской действительности...
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
11 апреля в 23:46
Царь же, негоже ему с холопами возиться.
Мостовому лучше в тёплой студии посидеть и остальных покритиковать. Ибо когда сам начнёт тренировать - сколько ответок словит, что тут же и закончит тренерскую карьеру )))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
11 апреля в 23:43
А кстати любопытно, практически все спартачи его поколения или тренировали, или сейчас тренируют, а он почему то никому не нужен. Почему?
makkie
makkie
11 апреля в 23:36
А Мостовой всё не может отлипнуть от персоны Тедеско.
Взял бы и пошёл тренировать - времени на досужие интервью бы не оставалось.
drug01
drug01
11 апреля в 23:34
Видно был рад
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