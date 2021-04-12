Клопп хочет видеть Педри в «Ливерпуле»

Как сообщает Mirror, «Ливерпуль» заинтересован в подписании нападающего «Барселоны» Педри.
Утверждается, что главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп лично настаивает на трансфере 18-летнего таланта. Однако руководство каталонского клуба пока не очень заинтересовано в продаже игрока, сумма отступных в контракте которого составляет 400 млн евро.
Ранее ходили слухи, что «Барселона» предложит Педри новый контракт на улучшенных условиях.
отличная сказка, но не в этот раз))) ахахаха
несите стадион в ломбард уже, лето на носу, пора платить бонус за лояльность
отличная сказка, но не в этот раз))) ахахаха
несите стадион в ломбард уже, лето на носу, пора платить бонус за лояльность
Всем здоровья.
Всем здоровья.