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Клопп хочет видеть Педри в «Ливерпуле»

12 апреля 2021, 15:20

Как сообщает Mirror, «Ливерпуль» заинтересован в подписании нападающего «Барселоны» Педри.

Утверждается, что главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп лично настаивает на трансфере 18-летнего таланта. Однако руководство каталонского клуба пока не очень заинтересовано в продаже игрока, сумма отступных в контракте которого составляет 400 млн евро.

Ранее ходили слухи, что «Барселона» предложит Педри новый контракт на улучшенных условиях.

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IKER-RAUL
IKER-RAUL
12 апреля в 20:32
очередная бредовая утятина
dzvinka
dzvinka
12 апреля в 17:45, ред.
ага, Ливерпуль который зимой покупает защитника за 1 лям, обязательно заплатит за ноунейма Педри 400 лямов чтобы барсе хватило еще на 1 год продлить месси)))
отличная сказка, но не в этот раз))) ахахаха
несите стадион в ломбард уже, лето на носу, пора платить бонус за лояльность
Van Vanovich
Van Vanovich
12 апреля в 17:30
Педри играет уже зрело и уверенно несмотря на свои годы. Он вместе с Фати может вырасти в новых звезд Барсы. Хочется, чтобы еще Араухо, Мингеса, Дест, Мориба тоже окрепли и меньше ошибались, видно , что они стараются!
КЭТиК
КЭТиК
12 апреля в 16:21
Колпак придется отказать.
swed27
swed27
12 апреля в 15:35
Хотят ли видеть в Ливерпуле самого Клоппа?
Leha-ha50
Leha-ha50
12 апреля в 15:33
Губа не дура у Клоппа. У Барселоны хорошая молодежь подрастает, так что команда достаточно перспективная. Продать своего талантливого парня , чтобы потом нарваться на очередного Дембеле или Брейтуэйта ??? Надо молодежь оставлять и через год - два команда может вернуться на прежний уровень.
Всем здоровья.
mihaluch
mihaluch
12 апреля в 15:32
Покупка такого молодого дело не серьёзное.
STVA 1
STVA 1
12 апреля в 15:29, ред.
18 - летний паренёк прогрессирует и в дальнейшем наряду с Фати может стать лидером Барсы на годы. Понятно что Клопп хочет заполучить его в Ливерпуль. Но не думаю что это хорошая идея для Педри. Здесь он уже адаптирован к испанскому футболу и переезжать в новый клуб и чемпионат чревато.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 апреля в 15:21
Надо просить боссов купить...
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