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«Нет. Даже если предложите миллиард!» ПСЖ не продал Неймара в «Реал»

12 апреля 2021, 15:27

Вагнер Рибейро, бывший агент нападающего ПСЖ Неймара, рассказал, что в 2019 году «Реал» предлагал за бразильца 300 млн евро, однако получил отказ.

В то время он был очень близок к переходу в «Реал». Они были готовы заплатить за Неймара 300 млн евро. Флорентино Перес рассказал мне об этом, но Насер Аль-Хелаифи [президент ПСЖ] отказался от этой сделки. Тогда Насер сказал: «Нет. Мы не продадим Неймара даже за миллиард!»

Ранее стало известно, что запросил ПСЖ за переход Неймара в «Барселону».

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Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ mortid (раскрыть)
13 апреля в 09:22
Ну не преувеличивай. Он медийная личность и 50% его жизни на поверхности. Симулянт, скандалист, ставит деньги на 1 место, терпит унижения от проституток, маменькин сынок.
Кинуть Барселону и ещё и лично занести 222 ляма в офис. Он наверно кайфанул в этот момент.
Конечно, у него есть наверняка положительные качества, только их он не показывает особо. Но в футбол играет хорошо, чего греха таить. Не лидер, но и не совсем промокашка.
berda2003
berda2003
12 апреля в 21:41
если бы и правда предложили - отдал бы не только симулянта и себя три раза...
mortid
mortid ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
12 апреля в 21:25
Так ты никогда с ним не общался, откуда знаешь что он за человек? Может он "маску" носит, как и большинство людей. Чтобы говорить нравится тебе человек или нет, нужно заглянуть ему в душу, а это не каждому позволено.
Рефери
Рефери ответ Байкал-38. (раскрыть)
12 апреля в 18:36
спасибо, поправили
Байкал-38.
Байкал-38.
12 апреля в 18:34, ред.
Несер так и сказал на ломаном русском?
«Нет. Мы не продам Неймара даже за миллиард!»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1251106/neymar-pari-sen-zhermen

Скорее всего правильнее будет:
«Нет. Мы не продадим Неймара даже за миллиард!»
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ dzvinka (раскрыть)
12 апреля в 18:21
Слишком дорогой для примата.
dzvinka
dzvinka ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
12 апреля в 17:43
а как животное?
Smoke Buddah
Smoke Buddah
12 апреля в 16:36
За лярд его бы даже бантиком обвязали) Шельмит шейх)
ДСА
ДСА
12 апреля в 16:18
А теперь столько и не дадут.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
12 апреля в 15:57
Да ну. Слабо верится. Но лучше бы Неймара взяли за 300, чем выкинутые на Азара 150 . Хотя мне Неймар как человек не нравится.
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