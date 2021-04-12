«Нет. Даже если предложите миллиард!» ПСЖ не продал Неймара в «Реал»

Вагнер Рибейро, бывший агент нападающего ПСЖ Неймара, рассказал, что в 2019 году «Реал» предлагал за бразильца 300 млн евро, однако получил отказ.

В то время он был очень близок к переходу в «Реал». Они были готовы заплатить за Неймара 300 млн евро. Флорентино Перес рассказал мне об этом, но Насер Аль-Хелаифи [президент ПСЖ ] отказался от этой сделки. Тогда Насер сказал: «Нет. Мы не продадим Неймара даже за миллиард!»