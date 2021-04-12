«Нет. Даже если предложите миллиард!» ПСЖ не продал Неймара в «Реал»

Вагнер Рибейро, бывший агент нападающего ПСЖ Неймара, рассказал, что в 2019 году «Реал» предлагал за бразильца 300 млн евро, однако получил отказ.
В то время он был очень близок к переходу в «Реал». Они были готовы заплатить за Неймара 300 млн евро. Флорентино Перес рассказал мне об этом, но Насер Аль-Хелаифи [президент ПСЖ] отказался от этой сделки. Тогда Насер сказал: «Нет. Мы не продадим Неймара даже за миллиард!»
Ранее стало известно, что запросил ПСЖ за переход Неймара в «Барселону».
Кинуть Барселону и ещё и лично занести 222 ляма в офис. Он наверно кайфанул в этот момент.
Конечно, у него есть наверняка положительные качества, только их он не показывает особо. Но в футбол играет хорошо, чего греха таить. Не лидер, но и не совсем промокашка.
Кинуть Барселону и ещё и лично занести 222 ляма в офис. Он наверно кайфанул в этот момент.
Конечно, у него есть наверняка положительные качества, только их он не показывает особо. Но в футбол играет хорошо, чего греха таить. Не лидер, но и не совсем промокашка.
«Нет. Мы не продам Неймара даже за миллиард!»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1251106/neymar-pari-sen-zhermen
Скорее всего правильнее будет:
«Нет. Мы не продадим Неймара даже за миллиард!»
«Нет. Мы не продам Неймара даже за миллиард!»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1251106/neymar-pari-sen-zhermen
Скорее всего правильнее будет:
«Нет. Мы не продадим Неймара даже за миллиард!»