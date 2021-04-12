«Ювентус» интересуется Кварацхелией и Шомуродовым

Руководство «Ювентуса» следит за форвардом «Дженоа» Элдором Шомуродовым и полузащитником «Рубина» Хвичей Кварацхелией.
Подчеркивается, что узбекский футболист не является приоритетом для туринского клуба в качестве усиления атаки. Что касается хавбека «Рубина», то он привлекает «старую синьору», которая считает его хорошей ставкой на перспективу. Однако за Хвичей также активно следят «Милан» и «Бавария».
Я понятия не имею, играет ли кто-нибудь из Тюмени в Италии. Мне абсолютно всё равно на это, потому что мне симпатизирует только клубный фут. Я, конечно, смекнул, что речь идёт о твоём соотечественнике, но это не отбирает у меня право негативно высказываться о его никакущей и бесполезной игре в Генуе (за 1250 минут на ЦФ всего 3 шара).
Ну а ты можешь и дальше довольствоваться милым хвостиком на картинке. ))
Я понятия не имею, играет ли кто-нибудь из Тюмени в Италии. Мне абсолютно всё равно на это, потому что мне симпатизирует только клубный фут. Я, конечно, смекнул, что речь идёт о твоём соотечественнике, но это не отбирает у меня право негативно высказываться о его никакущей и бесполезной игре в Генуе (за 1250 минут на ЦФ всего 3 шара).
Ну а ты можешь и дальше довольствоваться милым хвостиком на картинке. ))
Шомуродов и Кварацхелия достойная замена Бернардески и Кулушевски. Не зря ими интересуется руководство туринцев.
Шомуродов и Кварацхелия достойная замена Бернардески и Кулушевски. Не зря ими интересуется руководство туринцев.
А тут и не обещал никто.
Параллельно с этим судьбоносным трансфером третий помощник четвертого скаута второго менегера второго состава барселоны - интересовался частотой погрешности среднеквадратичного отклонения от производной матожидания появления зеленого верблюда в тундре Сахары n+1ого поколения. И какова вероятность?
...пойду, забью стрелку с динозавром на Невском. Там хотя бы 50/50.
Тот, кто учился на технаря при совке - тот поймет...
А тут и не обещал никто.
Параллельно с этим судьбоносным трансфером третий помощник четвертого скаута второго менегера второго состава барселоны - интересовался частотой погрешности среднеквадратичного отклонения от производной матожидания появления зеленого верблюда в тундре Сахары n+1ого поколения. И какова вероятность?
...пойду, забью стрелку с динозавром на Невском. Там хотя бы 50/50.
Тот, кто учился на технаря при совке - тот поймет...
Потому что отлично поставлена селекционная работа.
Потому что отлично поставлена селекционная работа.
Если пишут что Ювентус хочет купить Аршавина это будет достоверная информация
Если пишут что Ювентус хочет купить Аршавина это будет достоверная информация
Вот так-то, бабушшшка!
Вот так-то, бабушшшка!
5 строк ради упоминания клуба и 2-х персонажей... Пустышка...
5 строк ради упоминания клуба и 2-х персонажей... Пустышка...