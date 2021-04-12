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«Ювентус» интересуется Кварацхелией и Шомуродовым

12 апреля 2021, 20:26

Руководство «Ювентуса» следит за форвардом «Дженоа» Элдором Шомуродовым и полузащитником «Рубина» Хвичей Кварацхелией.

Подчеркивается, что узбекский футболист не является приоритетом для туринского клуба в качестве усиления атаки. Что касается хавбека «Рубина», то он привлекает «старую синьору», которая считает его хорошей ставкой на перспективу. Однако за Хвичей также активно следят «Милан» и «Бавария».

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Все комментарии
galem72
galem72 ответ Ravshan878 (раскрыть)
13 апреля в 11:07
Я очень рад, что тебе понравился хвост на моей аватарке. Это очень "круто" обращаться к собеседнику по рисунку. 👍 Прям задел за живое...

Я понятия не имею, играет ли кто-нибудь из Тюмени в Италии. Мне абсолютно всё равно на это, потому что мне симпатизирует только клубный фут. Я, конечно, смекнул, что речь идёт о твоём соотечественнике, но это не отбирает у меня право негативно высказываться о его никакущей и бесполезной игре в Генуе (за 1250 минут на ЦФ всего 3 шара).

Ну а ты можешь и дальше довольствоваться милым хвостиком на картинке. ))
galem72
galem72 ответ Crooclin (раскрыть)
13 апреля в 10:58
Как минимум пусто сравнивать количество шаров у ЦФ и АПЗ/оттяжки. Но суммарно итальянский сезон у железяки всяко интересней, чем у узбека. На данный момент (Серия, КИ и Европа) впереди бежит Миранчук с 5+1, а Шомуродов в Генуе — 3+2. Но повторюсь, это очень неправильно сравнивать результативные показатели у этих игроков.
Ravshan878
Ravshan878 ответ galem72 (раскрыть)
13 апреля в 10:40
Человек с хвостом ответьте из Тюмени кто кто-нибудь играет в Италии? 🤭🤭🤫🤫)
Ravshan878
Ravshan878 ответ Оновтун (раскрыть)
13 апреля в 10:35
При чём тут Урунов?
Оновтун
Оновтун
13 апреля в 02:26
Это дезинформация, чтобы скрыть готовящийся трансфер Урунова
Усы Пескова
Усы Пескова ответ Сторонний наблюдатель_1 (комментарий удален) (раскрыть)
12 апреля в 23:50
Умеет Ювентус переманить лучших игроков))
Усы Пескова
Усы Пескова
12 апреля в 23:47
А пломбами из зубов Мурада Мусаева не интересуется Ювентус?
Шомуродов и Кварацхелия достойная замена Бернардески и Кулушевски. Не зря ими интересуется руководство туринцев.
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan ответ Бен Зопилой (раскрыть)
12 апреля в 23:47
Зачет!
Медив
Медив
12 апреля в 23:14
    barcamilan
    barcamilan
    12 апреля в 23:04
    чо за шум по хвиче?
    juvenale
    juvenale
    12 апреля в 22:54
    а также Васиным и Тарасовым
    Ironigor
    Ironigor
    12 апреля в 22:35
    Где же охотники??? Утки летят !!!
    Crooclin
    Crooclin ответ galem72 (раскрыть)
    12 апреля в 22:29
    Таки Шомуродов в Италии забил голов поболее Миранчука)
    Caniggia
    Caniggia
    12 апреля в 22:03
    Забыли упомянуть в списках Юве Кокорина и Чалова.
    galem72
    galem72
    12 апреля в 21:55
    Ладно Хвича — дриблит, но узбек-то зачем в этой утятине? Элдорчик в атаке мяч грузит в раму, как какоха выходит на траву: неожиданно и бесполезно.
    Бен Зопилой
    Бен Зопилой ответ Брулин (раскрыть)
    12 апреля в 21:12, ред.
    Обещал - не значит женится.
    А тут и не обещал никто.
    Параллельно с этим судьбоносным трансфером третий помощник четвертого скаута второго менегера второго состава барселоны - интересовался частотой погрешности среднеквадратичного отклонения от производной матожидания появления зеленого верблюда в тундре Сахары n+1ого поколения. И какова вероятность?
    ...пойду, забью стрелку с динозавром на Невском. Там хотя бы 50/50.
    Тот, кто учился на технаря при совке - тот поймет...
    Шуnя771
    Шуnя771
    12 апреля в 21:10
    Они за всеми следят.

    Потому что отлично поставлена селекционная работа.
    Брулин
    Брулин
    12 апреля в 21:02
    Ювентус что в серию Б отправляется что ли чтобы интересоваться Шомурадовым и Хвичом?
    Dima salev
    Dima salev
    12 апреля в 21:02, ред.
    После эпидемия ковида Итальянцы покупают наших игроков думая что это вакцина.
    Если пишут что Ювентус хочет купить Аршавина это будет достоверная информация
    Бен Зопилой
    Бен Зопилой
    12 апреля в 20:57
    Не все Шомуродовы одинаково Кварацхелии :)
    Вот так-то, бабушшшка!
    particular
    particular
    12 апреля в 20:49, ред.
    Обзор неопределённых интересов к определённым игрокам...
    5 строк ради упоминания клуба и 2-х персонажей... Пустышка...
    SAFqwer
    SAFqwer
    12 апреля в 20:28
    А руководство Юве об этом знает?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    12 апреля в 20:27
    ВЕРИТСЯ С ТРУДОМ...
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