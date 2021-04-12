«Ювентус» интересуется Кварацхелией и Шомуродовым

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12 апреля 2021, 20:26

Руководство «Ювентуса» следит за форвардом «Дженоа» и полузащитником «Рубина» .

Подчеркивается, что узбекский футболист не является приоритетом для туринского клуба в качестве усиления атаки. Что касается хавбека «Рубина», то он привлекает «старую синьору», которая считает его хорошей ставкой на перспективу. Однако за Хвичей также активно следят «Милан» и «Бавария».