Страмаччони: «Я хотел подписать Верратти в „Интер“»

Бывший главный тренер «Интера» (2012-2013) Андреа Страмаччони заявил, что в 2012 году полузащитник ПСЖ Марко Верратти мог оказаться в миланском клубе. Тогда хавбек выступал за «Пескару» в Серии В.
Марко Верратти перешёл в ПСЖ, хотя ещё даже не играл в Серии А. Он был в «Пескаре» с Лоренцо Инсинье, и они оба уже показывали футбол высокого уровня.
Я хотел подписать Верратти в «Интер», пытался убедить Массимо Моратти [бывший президент «Интера»], но все боялись делать на него ставку, никто в него не верил.
Ранее сам Верратти заявлял, что хотел бы играть в одной команде с Лионелем Месси.