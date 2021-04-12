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Страмаччони: «Я хотел подписать Верратти в „Интер“»

12 апреля 2021, 16:40

Бывший главный тренер «Интера» (2012-2013) Андреа Страмаччони заявил, что в 2012 году полузащитник ПСЖ Марко Верратти мог оказаться в миланском клубе. Тогда хавбек выступал за «Пескару» в Серии В.

Марко Верратти перешёл в ПСЖ, хотя ещё даже не играл в Серии А. Он был в «Пескаре» с Лоренцо Инсинье, и они оба уже показывали футбол высокого уровня.

Я хотел подписать Верратти в «Интер», пытался убедить Массимо Моратти [бывший президент «Интера»], но все боялись делать на него ставку, никто в него не верил.

Ранее сам Верратти заявлял, что хотел бы играть в одной команде с Лионелем Месси.

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