Мог вернуться в «Барселону» или перейти в «Реал» за 300 миллионов евро. День откровений о Неймаре

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вчера, 16:50

К чему бы все это?

Сразу в двух заметных зарубежных изданиях сегодня обсудили прошлое Неймара с людьми, которые принимали участие в его судьбе. Бывший член технического секретариата «Барселоны» Андре Кюри дал большое интервью каталонскому изданию Sport.es, в котором в числе прочего раскрыл подробности сорвавшегося возвращения Неймара на «Камп Ноу» летом 2019 года:

Неймар может провести ещё 5 или 6 лет на высоком уровне. Месси, скорее всего, останется в «Барселоне», если они подпишут Неймара, чтобы снова пережить волшебные моменты, которые у них были вместе. Летом 2019 года Неймар уже был близок к возвращению в «Барселону», но нам было тяжело подписать его в экономическом плане, потому что тогда уже был оформлен трансфер Гризманна. ПСЖ запросил у «Барселоны» 150 млн евро, Ракитича, Тодибо и Дембеле в аренду. «Барселона» согласилась расстаться с этими футболистами, но предложила 130 млн евро, а не 150. Поэтому переход не состоялся.

В то же время на англоязычном портале Goal.com выступил Вагнер Рибейро, который раньше вел дела Неймара и, в частности, настоял на переходе бразильца из «Барселоны» в ПСЖ . Рибейро утверждает, что тем же богатым на переговоры летом 2019 года Неймара пытался подписать мадридский «Реал», а сделкой занимался лично Флорентино Перес:

В то время он был очень близок к переходу в «Реал». Они были готовы заплатить за Неймара 300 млн евро. Флорентино Перес рассказал мне об этом, но президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи отказался от этой сделки. Перес признался мне, что Нассер тогда ответил ему: «Нет. Мы не продадим Неймара даже за миллиард!»

Почему эти разговоры вспыхнули именно сейчас?

Ларчик открывается просто: Неймар приближается к последнему году своего контракта с ПСЖ , на сегодняшний день он связан обязательствами с парижским клубом до лета 2022 года. «Пари Сен-Жермен» настойчиво предлагает бразильцу продлить соглашение, и якобы даже существует устная договоренность о новом контракте до 2026 года, однако Неймар не спешит ставить свою подпись, потому что хочет изучить другие соблазнительные варианты продолжения карьеры. Ну, или продать себя подороже, подняв вокруг себя волну ажиотажа. Классика!

Очевидно, что карьерой Неймара по-прежнему занимаются профессионалы, а хорошие отношения с бывшими агентами Вагнером Рибейро и Андре Кюри сохранились. Кюри — тот еще жук, ведь до прихода на должность в каталонском клубе при Бартомеу умудрялся совмещать функции скаута «Барсы», агента и «профессионального друга» футболистов, а еще был доверенным лицом Сандро Росселя. Через Кюри проходили все трансферы «Барселоны» на южноамериканском рынке, в том числе приобретение Неймара в 2013-м. Злые языки утверждают, что уже при Бартомеу знания и опыт Андре помогали бывшему президенту и его сообщникам «пилить» на трансферах.

Неймар хочет раскрутить ПСЖ на жирный контракт, но в Париже всё понимают

Рибейро и Кюри свою долю получат, а их сегодняшние яркие выступления, подчеркивающие востребованность и исключительность Неймара, только начало длинной саги под названием «Неймар уходит/остается», которая еще успеет нас утомить. Впрочем, нужно сказать, что Малыш Ней действительно был бы не прочь вернуться в Испанию и поиграть в составе одного из грандов. Скорее всего, «Барселона» для него предпочтительнее, но и переход в «Реал» он сможет объяснить.

Но прямо сейчас «Реал» и «Барса» вряд ли заинтересованы в подписании Неймара, а ПСЖ не тот клуб, который будет в панике снижать цену из-за того, что бразилец может уйти свободным агентом через год. Впрочем, если ввести в уравнение еще одну переменную — Мбаппе, сюжет закручивается. У Килиана контракт тоже истекает следующим летом, а его намерения очевидны: все еще молодой и горячий француз хочет в «Реал», за который болеет с детства. И это притяжение взаимно.

ПСЖ не может позволить себе потерю двух суперзвезд, Мбаппе придется продать, особенно с учетом желания самого футболиста (авторитетные журналисты обещают большие новости о Килиане и «Мадриде» на этой неделе). Но и Неймар не готов рисковать своим будущим: приоритет бразильца — новый контракт этим летом.

С ПСЖ , «Барсой» или «Реалом». «Сливочных» можно исключать, ведь они хотят Мбаппе, а каталонцы вряд ли потянут трансфер Неймара, особенно, если Месси останется. Андре Кюри в своем важном выступлении обозначил, что Неймару интересны испанские варианты, Вагнер Рибейро в унисон стелил соломку:

Неймар счастлив в ПСЖ . Ни один другой клуб не может предложить ему такую заботу, которой его окружают в Париже. У «Реала» финансовые проблемы, «Барселона» чувствует себя еще хуже, в Италию и Англию он не поедет. В Париже отличная команда. В этом сезоне они выиграют Лигу чемпионов, а Неймар получит «Золотой мяч».

Неймар останется в ПСЖ . Ему некуда идти

Казалось бы, у Неймара такой шанс выбить у ПСЖ жирненький контракт на фоне ухода Мбаппе, но Леонардо доступно объяснит соотечественнику, что шантаж не пройдет, ведь форварду просто некуда идти. «Реал» смотрит в другую сторону, «Барса» устроит самострел, если посадит себе на шею Неймара, а выступления в других странах теплолюбивому бразильцу не очень интересны.