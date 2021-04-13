Шварц: «Чемпионство к столетию „Динамо“? Я бы не стал забегать так далеко»

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13 апреля 2021, 06:02

Главный тренер московского «Динамо» в эфире программы «Футбол России» ответил на вопрос о возможности «бело-голубых» выиграть РПЛ к столетию клуба (в 2023 году).

Понимаю, что столетний юбилей клуба — это особая дата, и болельщикам хотелось бы чего-то особенного в этот год. Но я бы не стал забегать так далеко. Ещё два года впереди. Сейчас наша цель — максимально улучшить свою игру и делать всё возможное, чтобы становиться лучше с каждым днём.

После ничьей с «Уралом» (2:2) в 25-м туре чемпионата России «Динамо» занимает 6-ю строчку в таблице.