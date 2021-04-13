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Шварц: «Чемпионство к столетию „Динамо“? Я бы не стал забегать так далеко»

13 апреля 2021, 06:02

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц в эфире программы «Футбол России» ответил на вопрос о возможности «бело-голубых» выиграть РПЛ к столетию клуба (в 2023 году).

Понимаю, что столетний юбилей клуба — это особая дата, и болельщикам хотелось бы чего-то особенного в этот год. Но я бы не стал забегать так далеко. Ещё два года впереди. Сейчас наша цель — максимально улучшить свою игру и делать всё возможное, чтобы становиться лучше с каждым днём.

После ничьей с «Уралом» (2:2) в 25-м туре чемпионата России «Динамо» занимает 6-ю строчку в таблице.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
13 апреля в 18:36
Нормально ответил, без сладкого елея обещаний...
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
13 апреля в 12:57
Иван Иванович, Дружище- Самого Присамого тебе Богатырского Здоровья!!!!!!!
Ваня, разнарядка- это, как раз для Шварца. Разве ты не видишь, что происходит и как его тянут? Сейчас, о плохих судьях, болельщики команды, даже заикаться не должны.....
Capral
Capral
13 апреля в 12:51
Я не понял, он что, собирается ещё два года торчать в Динамо???!!! Ну, блин, это- пипец.....
stanichnik
stanichnik
13 апреля в 10:37
Рожденная в эпоху советских времён традиция ставить рекорды и добиваться высоких достижений в канун юбилеев и почётных дат, на которую намекают в этой новости, была бы очень значимым событием для болельщиков фк Динамо, ожидающих каких-либо серьёзных побед от своих футболистов почти полвека. Но в спорте титулы и призы не раздают по разнарядке сверху, чтобы осуществить задуманное необходимо пахать на тренировках и побеждать в играх.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 апреля в 07:42
"В очередь, сукины дети, в очередь!" (С)
Первым в очереди Спартак стоит, Федун еще пару лет назад занял.
Так что время поработать у Шварца еще есть. К тому вркмени по русски лучше своего талмача говорить будет ;)
swed27
swed27
13 апреля в 07:24
А почему бы и нет
idres
idres
13 апреля в 07:13
Блин ...тут бы до 23 года в вышке бы остаться....чудики тоже мне...
mihaluch
mihaluch
13 апреля в 07:06
Чемпионство будет у Спартака к столетию Симоняна.
ОПС
ОПС
13 апреля в 06:58
Чемпионство к столетию это, конечно, хорошо. Но пока рановато об этом говорить.
ЮЗИК
ЮЗИК
13 апреля в 06:09
Как чиновники решат так и будет
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