Экс-защитник «Динамо» Рауш может перейти в «Урал», «Арсенал» или «Химки»

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13 апреля 2021, 14:45

Бывший защитник «Динамо» может продолжить карьеру в чемпионате России.

31-летний защитник с января этого года пребывает в статусе свободного агента. По информации источника, приоритетным вариантом является «Урал», который может подписать защитника, если не договорится с «Динамо» о повторной аренде или полноценном трансфере Игоря Калинина. Также вариантами для Рауша являются «Химки» и тульский «Арсенал».

Отмечается, что предложения из второй Бундеслиги, в которой ранее выступал защитник, пока не заинтересовали Рауша.