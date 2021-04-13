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Экс-защитник «Динамо» Рауш может перейти в «Урал», «Арсенал» или «Химки»

13 апреля 2021, 14:45

Бывший защитник «Динамо» Константин Рауш может продолжить карьеру в чемпионате России.

31-летний защитник с января этого года пребывает в статусе свободного агента. По информации источника, приоритетным вариантом является «Урал», который может подписать защитника, если не договорится с «Динамо» о повторной аренде или полноценном трансфере Игоря Калинина. Также вариантами для Рауша являются «Химки» и тульский «Арсенал».

Отмечается, что предложения из второй Бундеслиги, в которой ранее выступал защитник, пока не заинтересовали Рауша.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
13 апреля в 15:55
Если нет большой разницы в зарплате, то Химки вполне хорошее продолжение карьеры. И для семьи опять же удобно остаться в Москве.
shlomo
shlomo
13 апреля в 15:01
Ну выберет по окончанию сезона...
3xk2ec69q3x3
3xk2ec69q3x3
13 апреля в 14:56
Динамо хочет Калинина? Который сидел на скамейке в Динамо и у болельщиков были вопросы по его трансферу. Что вообще происходит?)
Leha-ha50
Leha-ha50
13 апреля в 14:50
Выбор у парня есть, пусть думает .
Октябрь 1917
Октябрь 1917
13 апреля в 14:47
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