Тухель впервые обыграл Гвардиолу в тренерской карьере

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17 апреля 2021, 22:19

«Челси» обыграл «Манчестер Сити» (1:0) в полуфинале Кубка Англии.

впервые в своей тренерской карьере обыграл .

До этого они встречались 5 раз в Германии — «Майнц» под руководством Тухеля дважды проигрывал «Баварии» Гвардиолы. «Боруссия» Тухеля дважды проиграла и один раз сыграла вничью с «Баварией» Хосепа.