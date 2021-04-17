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Тухель впервые обыграл Гвардиолу в тренерской карьере

17 апреля 2021, 22:19
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Челси» обыграл «Манчестер Сити» (1:0) в полуфинале Кубка Англии.

Томас Тухель впервые в своей тренерской карьере обыграл Хосепа Гвардиолу.

До этого они встречались 5 раз в Германии — «Майнц» под руководством Тухеля дважды проигрывал «Баварии» Гвардиолы. «Боруссия» Тухеля дважды проиграла и один раз сыграла вничью с «Баварией» Хосепа.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
18 апреля в 06:08
У немца хороший период в Челси
Бубнин
Бубнин
18 апреля в 00:33
И как это Тухель со своим "Майнцем" умудрялся там проигрывать "Баварии"..
Ironigor
Ironigor
17 апреля в 23:34
Вот это был матч настоящих шахматных гроссмейстеров. Мне было очень интересно смотреть эту игру, в которой вроде и небыло особых красивых моментов для взятия ворот . Но была настоящая шахматная партия ,где каждый охранял своего ферзя , который должен был в этой встрече сделать один ход ,который бы решил исход всей партии. Оно так и произошло, где Тухель взял верх над Гвардиолой !!!
Достойные соперники , шикарного поединка !!! Я думаю все получили удовольствие от этого драматического матча !!!
Виват Челси, Виват Тухель !!!
ВСЕМ ДОБРА !!!
1bear
1bear
17 апреля в 23:34
Браво,Челси!,браво - Тухель !
dimagas2
dimagas2
17 апреля в 23:27
Еще бдет игра в чемпионате через 3 тура.
Leha-ha50
Leha-ha50
17 апреля в 23:22
Причем по делу обыграл, МС сегодня был не похож сам на себя.
VAN ARM
VAN ARM
17 апреля в 22:24
ну так с почином его)))) молодец))
Elliada
Elliada
17 апреля в 22:23
Тухелю больше надо победа в кубке
beefs
beefs
17 апреля в 22:21
с чем его и поздравляем...
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