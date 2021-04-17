Тухель впервые обыграл Гвардиолу в тренерской карьере

«Челси» обыграл «Манчестер Сити» (1:0) в полуфинале Кубка Англии.
Томас Тухель впервые в своей тренерской карьере обыграл Хосепа Гвардиолу.
До этого они встречались 5 раз в Германии — «Майнц» под руководством Тухеля дважды проигрывал «Баварии» Гвардиолы. «Боруссия» Тухеля дважды проиграла и один раз сыграла вничью с «Баварией» Хосепа.
Достойные соперники , шикарного поединка !!! Я думаю все получили удовольствие от этого драматического матча !!!
Виват Челси, Виват Тухель !!!
ВСЕМ ДОБРА !!!
Достойные соперники , шикарного поединка !!! Я думаю все получили удовольствие от этого драматического матча !!!
Виват Челси, Виват Тухель !!!
ВСЕМ ДОБРА !!!