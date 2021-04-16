Джанаев и Заболотный могут уйти из «Сочи»

Вратарь Сослан Джанаев и нападающий Антон Заболотный могут покинуть «Сочи» в летнее трансферное окно.
По информации источника, продление контрактов, которые истекают этим летом, во многом зависит от попадания команды в еврокубки. Отмечается, что за ситуацией вокруг Джанаева и Заболотного активно следят другие клубы РПЛ.
Ранее сообщалось, что защитник «Зенита» Эмануэль Маммана, выступающий на правах аренды в «Сочи», может быть продан в «Ривер Плейт».
Ну очень интересно.
Всем здоровья.
Ну очень интересно.
Всем здоровья.