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Джанаев и Заболотный могут уйти из «Сочи»

16 апреля 2021, 18:38

Вратарь Сослан Джанаев и нападающий Антон Заболотный могут покинуть «Сочи» в летнее трансферное окно.

По информации источника, продление контрактов, которые истекают этим летом, во многом зависит от попадания команды в еврокубки. Отмечается, что за ситуацией вокруг Джанаева и Заболотного активно следят другие клубы РПЛ.

Ранее сообщалось, что защитник «Зенита» Эмануэль Маммана, выступающий на правах аренды в «Сочи», может быть продан в «Ривер Плейт».

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За наших
За наших
19 апреля в 12:09
ну с ЗеБолотным все ясно - с ним наверное скауты МЮ связались)) талант парень))
stanichnik
stanichnik
16 апреля в 22:00
Продление контрактов игроков, которые истекают этим летом, во многом зависит от попадания команды в еврокубки. А попадание команды, в эти самые еврокубки, зависит от надёжной игры Джанаева в воротах и от результативной игры Заболотного в нападении. В общем одно вытекает из другого. Замкнутый круг получается.
Ironigor
Ironigor
16 апреля в 21:36
Никто никуда не уйдёт. Утки летят куда хотят !!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
16 апреля в 21:23
Выходит Заболотная группировка...решалы...).
berda2003
berda2003
16 апреля в 20:48
все дороги ведут в фнл.... никому в рпл они не нужны.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 апреля в 20:43
Так и будут кочевать зенит сочи, сочи зенит.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 апреля в 20:09
Эти двое не пропадут в рпл!
Союзник противников
Союзник противников
16 апреля в 19:39
Прямо в очередь за ними "клубы РПЛ" выстроились! А что:Молодые перспективные игроки среднего ценового диапазона.
Эдмон
Эдмон
16 апреля в 19:31
Давайте валите
Трезвый повар
Трезвый повар
16 апреля в 19:29
Как Миллер и Роттенберг решат, там и будут играть Джанаев и Заболотный
КЭТиК
КЭТиК
16 апреля в 19:28
Их агенты похоже знают свое дело.
Остапчук 67
Остапчук 67
16 апреля в 19:24
А спрос на них есть?
Leha-ha50
Leha-ha50
16 апреля в 19:15
Это что то новенькое. Не клубы выбирают игроков, а игроки выбирают клубы?!? И куда же эти два товарища намылились??? И кто это за ними устроил слежку??? Сдается мне , что этот вброс сделан специально. мол мы готовы вас усилить , но вы должны попасть непременно в ЕК.
Ну очень интересно.
Всем здоровья.
drug01
drug01
16 апреля в 19:05
Если есть место?
Vik_ont25
Vik_ont25
16 апреля в 19:02
Джанаев. Дай шанс Адамову. Уйди.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
16 апреля в 18:43
Не надо смешить тапочки. За Джанаевым и Заболотным могут следить разве что УФА (Газизов любит шлак покупать), , Урал (Гриша Иванов попробует перепродать в ФНЛ) и Арсенал, чтобы надолго в ФНЛ опуститься.
STVA 1
STVA 1
16 апреля в 18:42
Ребята по ходу в еврокубки типа хотят!
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