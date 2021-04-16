Джанаев и Заболотный могут уйти из «Сочи»

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16 апреля 2021, 18:38

Вратарь и нападающий могут покинуть «Сочи» в летнее трансферное окно.

По информации источника, продление контрактов, которые истекают этим летом, во многом зависит от попадания команды в еврокубки. Отмечается, что за ситуацией вокруг Джанаева и Заболотного активно следят другие клубы РПЛ .

Ранее сообщалось, что защитник «Зенита» Эмануэль Маммана, выступающий на правах аренды в «Сочи», может быть продан в «Ривер Плейт».