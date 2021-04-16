«Зенит» может продать Мамману в «Ривер Плейт»

1618561238

16 апреля 2021, 11:20

Как сообщает источник, «Зенит» намерен расстаться с защитником ближайшим летом.

Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2022 года. На текущий момент Маммана выступает за «Сочи» на правах аренды.

«Зенит» планирует продать Мамману в летнее трансферное окно, чтобы выручить за аргентинца хоть какие-то деньги.

Одним из претендентов на Мамману является «Ривер Плейт». Аргентинский клуб готов заплатить за футболиста 4 млн евро.