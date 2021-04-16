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«Зенит» может продать Мамману в «Ривер Плейт»

16 апреля 2021, 11:20

Как сообщает источник, «Зенит» намерен расстаться с защитником Эмануэлем Мамманой ближайшим летом.

Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2022 года. На текущий момент Маммана выступает за «Сочи» на правах аренды.

«Зенит» планирует продать Мамману в летнее трансферное окно, чтобы выручить за аргентинца хоть какие-то деньги.

Одним из претендентов на Мамману является «Ривер Плейт». Аргентинский клуб готов заплатить за футболиста 4 млн евро.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
16 апреля в 16:22
Не удивлюсь, если так оно и будет! Намечается кардинальная чистка состава в Зените и всякие Мамманы им явно не нужны для достижения высоких целей.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Oplot (раскрыть)
16 апреля в 15:56
А чем он велик? Размером госбюджета? Убытками? Размерами проходного двора для футболистов ( за последние 5 лет человек 60 прошли). Даже и не понять чем же он реально может быть велик?
ошалевший
ошалевший
16 апреля в 13:03
купили за 16,продают за 4,ещё почти лям с них лиону уйдёт,зато видят только рошу и тиля,а ведь аргентосов то таких пачка
berda2003
berda2003
16 апреля в 13:01
...а подарить Сочи, слабо? для бомжей 4 ляма евро, как рассыпать стакан семечек...
Новый Рубин
Новый Рубин
16 апреля в 12:41, ред.
Купили за 40 , продают за 4 , как же предсказуем Зенит !)
rubinovyi2
rubinovyi2
16 апреля в 12:39
Да поберегите,а вдруг заиграет..)))
Garrincha58
Garrincha58
16 апреля в 12:21, ред.
может??? ключевое слово, но в итоге уйдёт свободным агентом ладно бы он за эти 4 года играл приносил команде какую то пользу ан нет 16 лямов на него потратили да и на зарплату за эти годы думаю лямов 10-12 тоже вот вам и убытки и это постоянно в России и не только в Зените
makkie
makkie
16 апреля в 12:14
Накупили аргентинцев, теперь избавиться от них не могут ))
112910415
112910415
16 апреля в 12:09
хотят лишить парня лигочемпионского будущего !
КЭТиК
КЭТиК
16 апреля в 12:06
Ясно, что Зениту он не нужен.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
16 апреля в 11:55
В хорошую команду собрался,удачи!
Prazdnik
Prazdnik
16 апреля в 11:52
Скорее бы... Самый переоцененный аргентинец из Зенита
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ nikoladolgov (раскрыть)
16 апреля в 11:48
Двух последних только с доплатой
Oplot
Oplot ответ ermak6848 (раскрыть)
16 апреля в 11:47, ред.
Согласен,Зенит великий клуб.И в следующем году нужно как следует пошуметь в лч!
sv_1969
sv_1969
16 апреля в 11:46
за 50 000 рублей!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ nikoladolgov (раскрыть)
16 апреля в 11:46, ред.
Ты неточно выразился. Купить дорого, чтобы потом " продать хоть за какие то деньги". Итого убытки. 12 млн трансфер плюс зарплата за 4 сезона 10, итого убытки только от мамани 22 млн. Бизнес за счёт госбюджета.
ermak6848
ermak6848
16 апреля в 11:43
давно пора избавляться от баласта и длинной скамеки питерскому ЗЕНИТУ
Союзник противников
Союзник противников
16 апреля в 11:37
Торговая марка "Папа может" по производству колбасных изделий.
nikoladolgov
nikoladolgov ответ 1bear (раскрыть)
16 апреля в 11:36
Аха ...
Бизнес по Газпрому - купить дорого , чтоб потом продать забесплатно !
nikoladolgov
nikoladolgov
16 апреля в 11:35
Зениту можно всех продать , включая Семака и Дюкова !
1bear
1bear
16 апреля в 11:29
...продайте в Сочи,у их босса деньги есть
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