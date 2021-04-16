«Зенит» может продать Мамману в «Ривер Плейт»

Как сообщает источник, «Зенит» намерен расстаться с защитником Эмануэлем Мамманой ближайшим летом.
Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2022 года. На текущий момент Маммана выступает за «Сочи» на правах аренды.
«Зенит» планирует продать Мамману в летнее трансферное окно, чтобы выручить за аргентинца хоть какие-то деньги.
Одним из претендентов на Мамману является «Ривер Плейт». Аргентинский клуб готов заплатить за футболиста 4 млн евро.
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