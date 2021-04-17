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Дьяков рассказал, что Де Брюйне мог перейти в «Динамо»

17 апреля 2021, 13:25

Исполнительный директор «Химок» Роман Дьяков, ранее работавший в «Динамо», рассказал, что полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне мог перейти в московский клуб, когда играл за «Генк».

В тот момент Де Брюйне был травмирован, играл в Бельгии. Был контакт с «Генком», узнавали, почему он травмирован. Клуб ответил уклончиво. Сказали, что как только он выздоровеет, можно будет ознакомиться с его способностями. Они были не против его продать. Нам нужно было убедиться, что он действительно боевая единица, потому что тогда уверенности в этом не было. А внутри их медицинского штаба было мнение, что травма могла превратиться в хроническое заболевание. Это риски, которые мы не стали брать на себя.

Напомним, что на прошлой неделе Де Брюйне продлил контракт с «Манчестер Сити».

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
17 апреля в 19:16
Таких несостоявшихся трансферов в Динамо вагон и маленькая тележка. Достаточно вспомнить серба Сергея Милинковича-Савича и даже Криштиану Роналду мог оказаться в стане москвичей в эпоху Алексея Михайловича Федорычева.
Байкал-38
Байкал-38
17 апреля в 16:18
Что то разговорился проектировщик Дьяков.
Союзник противников
Союзник противников
17 апреля в 16:03
Это не единственный случай,когда г.Дьяков лоханулся???
mihaluch
mihaluch
17 апреля в 14:11
Сейчас омский Иртыш заявит что Месси имел с ним контакт.
Бубнин
Бубнин
17 апреля в 14:10
"Давным-давно, в тридевятом царстве, в тридесятом государстве.."
allemz
allemz
17 апреля в 13:59
Динамо вкинули вброс, чтобы отстали от Кевина))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 апреля в 13:31
Сейчас любой может так говорить!
asraeil
asraeil
17 апреля в 13:26
О как.... как же ему повезло, что не оказался в РПЛ
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