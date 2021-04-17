Дьяков рассказал, что Де Брюйне мог перейти в «Динамо»

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17 апреля 2021, 13:25

Исполнительный директор «Химок» Роман Дьяков, ранее работавший в «Динамо», рассказал, что полузащитник «Манчестер Сити» мог перейти в московский клуб, когда играл за «Генк».

В тот момент Де Брюйне был травмирован, играл в Бельгии. Был контакт с «Генком», узнавали, почему он травмирован. Клуб ответил уклончиво. Сказали, что как только он выздоровеет, можно будет ознакомиться с его способностями. Они были не против его продать. Нам нужно было убедиться, что он действительно боевая единица, потому что тогда уверенности в этом не было. А внутри их медицинского штаба было мнение, что травма могла превратиться в хроническое заболевание. Это риски, которые мы не стали брать на себя.

Напомним, что на прошлой неделе Де Брюйне продлил контракт с «Манчестер Сити».