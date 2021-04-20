Матч Евро-2020 Швеция — Польша может пройти в Санкт-Петербурге

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20 апреля 2021, 16:47

Санкт-Петербург сможет принять как минимум один дополнительный матч Евро-2020 помимо трех изначально запланированных.

По информации источника, матч группы E Швеция — Польша может пройти в Санкт-Петербурге 23 июня 2021 года, если Дублин, который должен принять встречу по плану, не подтвердит намерение провести турнир до 23 апреля.

На данный момент Петербург должен принять два матча с участием сборной России на групповом этапе Евро, а также один матч 1/4 финала.

Ранее сообщалось, что матчи Евро-2020 в Риме пройдут со зрителями.