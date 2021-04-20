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Матч Евро-2020 Швеция — Польша может пройти в Санкт-Петербурге

20 апреля 2021, 16:47
ШвецияЛоготип футбольный клуб Швеция-:-Логотип футбольный клуб ПольшаПольша23.06.2021 в 19:00 Не начался

Санкт-Петербург сможет принять как минимум один дополнительный матч Евро-2020 помимо трех изначально запланированных.

По информации источника, матч группы E Швеция — Польша может пройти в Санкт-Петербурге 23 июня 2021 года, если Дублин, который должен принять встречу по плану, не подтвердит намерение провести турнир до 23 апреля.

На данный момент Петербург должен принять два матча с участием сборной России на групповом этапе Евро, а также один матч 1/4 финала.

Ранее сообщалось, что матчи Евро-2020 в Риме пройдут со зрителями.

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stanichnik
stanichnik
20 апреля в 17:55
Нет никаких сомнений, что в случае переноса поединка между сборными Швеции и Польши в нашу северную столицу организаторы чемпионата проведут его на самом высшем уровне. А приехавшие на матч зарубежные гости смогут сполна насладиться красотами набережных, мостов, дворцов и знаменитыми на весь мир "Белыми ночами" Санкт-Петербурга.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
20 апреля в 17:06
Оно нам нужно? Самые заразные страны европы привезут заращу к нам. Я против.
Futurista
Futurista
20 апреля в 16:51
Зря они поляков в Питер тащат)...
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