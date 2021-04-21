Губерниев: «Олича скоро выгонят из ЦСКА»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о будущем главного тренера ЦСКА Ивицы Олича после разгромного поражения от «Локомотива» (0:3) в полуфинале Кубка России.
Что касается Олича, то это [назначение] была ошибка ЦСКА. Его скоро выгонят.
Олич - это временщик, и если у него вдруг попрёт, то можно сказать что удача.
Уже два поражения от более-менее сильных клубов - Сочи и Локо.
Впереди дерби всея Руси, ждём-с!
Олич - это временщик, и если у него вдруг попрёт, то можно сказать что удача.
Уже два поражения от более-менее сильных клубов - Сочи и Локо.
Впереди дерби всея Руси, ждём-с!
Твоё дело биатлон и гребля , вот и греби подальше от тем футбола !!! Всем Добра !!!
Твоё дело биатлон и гребля , вот и греби подальше от тем футбола !!! Всем Добра !!!