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Губерниев: «Олича скоро выгонят из ЦСКА»

21 апреля 2021, 22:40

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о будущем главного тренера ЦСКА Ивицы Олича после разгромного поражения от «Локомотива» (0:3) в полуфинале Кубка России.

Что касается Олича, то это [назначение] была ошибка ЦСКА. Его скоро выгонят.

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Все комментарии
isamsn
isamsn
22 апреля в 12:05, ред.
Что можно ждать и хотеть от Олича за 2 недели руководства командой. Он не волшебник. Всему нужно время... Уже одно хорошо что игроки стали бегать и пытаться атаковать чужие ворота, а не катать мяч поперёк поля как при Гончаренко.
isamsn
isamsn
22 апреля в 12:02
Хоть бы кто этого неадыквата Губерниева выгнал с ТВ. Мало того что его рожа и голос всех в биатлоне достали так он уже и в футбол лезет.
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ cska1948 (раскрыть)
22 апреля в 11:31
Чем лучше, кому лучше? У Олича опыта даже помощником больше, у Васи кроме подвешенного языка, пока ничего нет. Я ещё понимаю про Игнашевича бы написал, человек с опытом и довольно успешно работал в Торпедо.
cska1948
cska1948 ответ gwynb1eidd (раскрыть)
22 апреля в 11:08
Да лучше бы Василия Березуцкого назначили!
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ cska1948 (раскрыть)
22 апреля в 10:58
А на кого менять? Аллегри к нам не поедет..
galem72
galem72
22 апреля в 10:32
А губер у носатого проконсультироваться, чтобы такие откровения выливать в сеть? ))
cska1948
cska1948
22 апреля в 10:07
На Олича менять Ганчаренко ТОЧНО не стоило!
112910415
112910415
22 апреля в 06:37
поработает ещё
Comentarios
Comentarios
22 апреля в 01:13
Не слышал его высказываний на тему нового тренера по биатлону.. там видимо все хорошо..
Leha-ha50
Leha-ha50
22 апреля в 00:40
Греб бы Димка из футбола.
makkie
makkie
22 апреля в 00:24
Такие же мысли.
Олич - это временщик, и если у него вдруг попрёт, то можно сказать что удача.
Уже два поражения от более-менее сильных клубов - Сочи и Локо.
Впереди дерби всея Руси, ждём-с!
Garrincha58
Garrincha58
22 апреля в 00:17
жаль что этого Глора никак не выгонят с ТВ
SAFqwer
SAFqwer
21 апреля в 23:34
Убер ещё тот эксперт))) Он даже великую Вяльбе критикует, что уж про Олича говорить.
beefs
beefs
21 апреля в 23:20
да не спешите с выводами...
LAISMEN
LAISMEN ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
21 апреля в 23:19
Его суперкомпетентность во всех видах спорта просто зашкаливает))) Ему бы в клубе ЗНАТАКОВ играть надо....
Союзник противников
Союзник противников
21 апреля в 23:17
Когда предсказания эпатажного Гребуна сбывались,кто помнит??? Видимо,Олич надолго...
vinyardrip
vinyardrip ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
21 апреля в 23:10
Потому что он мозгом обделен
Ironigor
Ironigor
21 апреля в 22:51
Ошибка Канделаки, что тебя пускает к футболу близко.
Твоё дело биатлон и гребля , вот и греби подальше от тем футбола !!! Всем Добра !!!
LAISMEN
LAISMEN
21 апреля в 22:51, ред.
У данного субъекта всегда на всех свой ПЯТАЧЕК в кармане найдется....
Иван Тасминский
Иван Тасминский
21 апреля в 22:48
Никто его не выкинет, это у нас Спартак каждый год тренера меняет, а Олич пока только вливается, в следующем сезоне уже можно будет судить о его вкладе в команду.
VeniaminS
VeniaminS
21 апреля в 22:42
Так прям уверен
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