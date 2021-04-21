Наумов: «„Локомотив“ может выиграть Кубок России и занять второе место»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал победу над ЦСКА (3:0) в полуфинале Кубка России.

Я говорил, что «Локомотив» уверенно выиграет, но думал, что разница будет в 1-2 мяча. Но дело не в ЦСКА — «Локомотив» набрал отличный темп, у них очень солидная игра с большим запасом прочности, они уверены в своих силах и не сомневаются в победе. Тренерскому штабу удалось вселить в футболистов эту уверенность в себе — это большой плюс для любой команды. У них очень широкая ротация, каждый знает свой манёвр. Это здорово.

Думаю, что сейчас Николичу очень важно добиться именно конечного результата. То есть выиграть Кубок России, что сейчас очень реально, и занять второе место. Тогда можно будет смело говорить о продлении контракта. Если этого не случится, то тогда могут возникнуть вопросы — для чего убирали Сёмина, если результат не стал лучше, чем при нём. Так что Николичу очень важно зацепиться за трофей и занять второе место в РПЛ . И на данный момент я не вижу оснований для того, чтобы «Локомотив» сбавил обороты. Думаю, могут смело брать кубок и стать вторыми.

В финале будет бой! Уверен — нельзя говорить, что победа уже в руках. Финал — это всегда схватка, несмотря на то, какая команда перед тобой, потому что на кону стоит кубок. Тем более, у «Крыльев Советов» неплохая команда, они будут биться до последнего, так что легкой прогулки не будет!