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Наумов: «„Локомотив“ может выиграть Кубок России и занять второе место»

21 апреля 2021, 22:15
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал победу над ЦСКА (3:0) в полуфинале Кубка России.

Я говорил, что «Локомотив» уверенно выиграет, но думал, что разница будет в 1-2 мяча. Но дело не в ЦСКА — «Локомотив» набрал отличный темп, у них очень солидная игра с большим запасом прочности, они уверены в своих силах и не сомневаются в победе. Тренерскому штабу удалось вселить в футболистов эту уверенность в себе — это большой плюс для любой команды. У них очень широкая ротация, каждый знает свой манёвр. Это здорово.

Думаю, что сейчас Николичу очень важно добиться именно конечного результата. То есть выиграть Кубок России, что сейчас очень реально, и занять второе место. Тогда можно будет смело говорить о продлении контракта. Если этого не случится, то тогда могут возникнуть вопросы — для чего убирали Сёмина, если результат не стал лучше, чем при нём. Так что Николичу очень важно зацепиться за трофей и занять второе место в РПЛ. И на данный момент я не вижу оснований для того, чтобы «Локомотив» сбавил обороты. Думаю, могут смело брать кубок и стать вторыми.

В финале будет бой! Уверен — нельзя говорить, что победа уже в руках. Финал — это всегда схватка, несмотря на то, какая команда перед тобой, потому что на кону стоит кубок. Тем более, у «Крыльев Советов» неплохая команда, они будут биться до последнего, так что легкой прогулки не будет!

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья
21 апреля в 23:05
Локо не сможет - Сухина поможет))
Ironigor
Ironigor
21 апреля в 22:46
Кто бы с этим мог поспорить. Локо сейчас одна из самых стабильных и уверенно играющих команд России. Но кубковые игры это всегда что-то иное . Что и доказали сегодня Крылышки, команда представляющая ФНЛ. Выиграв сегодня играя в гостях с неуступчивым даже для команд РПЛ, Ахматом . КС молодая команда показывает очень качественный и зрелый футбол. И финал я думаю точно должен быть боевым . Конечно класс Локо намного выше, но всё может быть. КС может преподнести сюрприз 🎁 !!! Я думаю всем доставит удовольствие просмотр этого матча. Да и пусть победит сильнейший !!! Всем Добра !!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
21 апреля в 22:45
Итак в финале сойдутся две команды проводящие прекрасные серии каждая в своей Лиге. Прагматично рассуждая, "Локомотив" бесспорно является фаворитом противостояния в Нижнем Новгороде, потому что, как ни прекрасна Лучшая Лига Мира, но соперники там как-бы весьма поскромнее и разница в классе безусловно на стороне железнодорожников. Но в финале Кубка надеюсь увидеть равную и упорную борьбу - молодость и кураж против солидности, класса и фарта.
Палыч82
Палыч82
21 апреля в 22:22
До полуфинального матча с Ахматом думал, что Крылья - с небольшим перевесом фавориты Кубка. Но сейчас шансы равные, имхо. У Локо форма потихонечку начинает идти на спад. Надеюсь, ее хватит, чтобы хорошо докатить до конечной этого сезона
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