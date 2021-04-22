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Вагнер Лав: «Если вернусь в ЦСКА, сделаю всё, чтобы клуб вновь брал титулы»

22 апреля 2021, 01:21

Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав высказался о назначении бывшего партнёра по ЦСКА Ивицы Олича главным тренером армейцев и не стал исключать возможность своего возвращения в московский клуб.

Олич был очень хорошим игроком. Мы очень хорошо понимали друг друга. Думаю, мы провели вместе полтора-два года, а потом он был продан в Германию. Несмотря на короткий период, мы выиграли этот беспрецедентный и исторический титул для ЦСКА (Прим. — Кубок УЕФА). Он продолжил свою карьеру в другом месте и теперь вернулся в качестве тренера.

Мне нравится то, что я делаю, я думаю о настоящем, и я очень счастлив. Семья очень хорошо адаптировалась в Казахстане, и всё, что произошло, меня радует. Но я не знаю, что будет завтра. Если есть возможность, и мы придём к соглашению, я буду очень счастлив [вернуться в ЦСКА]. Конечно, было бы здорово вернуться в клуб, где у меня была такая красивая история. И меня радует то, что ребята, которые работали со мной, исполняют разные роли в клубе. У меня были прекрасные отношения с ними на поле и за его пределами, и это было бы действительно круто. Если мне посчастливится вернуться, я сделаю всё, чтобы клуб вновь стал завоёвывать трофеи.

Напомним, месяц назад агент Вагнера заявил, что 36-летний форвард хочет вернуться в ЦСКА.

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Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин
22 апреля в 22:07
Красивая была бы история что бы Вагнер завершил свою славную карьеру в ЦСКА. И помог выиграть трофей.
альсато
альсато
22 апреля в 16:07
в одну и туже реку-войти не возможно!..а вот нагадить-можно в обои!)))))
112910415
112910415
22 апреля в 13:09
в этом сезоне мог бы быть спасителем !
а в целом ... годы уже не те
Союзник противников
Союзник противников ответ Jeck Denielse (раскрыть)
22 апреля в 12:07
...а Олич -вице-чемпион мира , в составе тренерской бригады,и прочая,и прочая...Я бишь,о чём? Всё условно.и всё недоказуемо,но всему даст оценку время.Если,ха-ха,это время хозяйчик даст!!!ОНи ведь у нас (как и везде)такие нетерпеливые и всемогущие! Вот Витьку аж четыре года на прос...е всего и вся дали.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Союзник противников (раскрыть)
22 апреля в 12:03, ред.
Вася стажировался у самого Слуцкого.!!!!!!!!!!!!..в Витессе...
А Слуцкий влёгкую забирает 12 очков у ЦСКА и Зенита...и обыгрывает Спартак на "Открытии"..
И без мегавложений одерживает 6 побед в 7-ми весенних матчах....
Наверняка и с Васей поделился рецептом...

А Олич...что Олич ??
Так....ИО...
Согласно инициалам...)))
Владимир Анохин
Владимир Анохин ответ Jeck Denielse (раскрыть)
22 апреля в 11:06
Васе не дали порулить потому, что как известно: "В своём Отечестве пророков нет!"
gwynb1eidd
gwynb1eidd
22 апреля в 10:53
ЦСКА сделал ошибку, взяв в аренду Рондона и не подписав Вагнера, с Вагнером мы точно бы забили намного больше мячей, чем с Рондоном. ЦСКА пытается играть верхом на Рондона, но он проигрывает 80% верховых единоборств, это не разу не Дзюба и даже не Соболев...
Союзник противников
Союзник противников ответ Jeck Denielse (раскрыть)
22 апреля в 10:00
Тогда бы вы сказали,что у него есть тренерский опыт?У Олича ведь нет.Маракуйя папайи на наших прилавках деревяннее.
Союзник противников
Союзник противников
22 апреля в 09:59
Не,Орешкин -Без-Спешкин лучше великого Ондона будет окучивать! Видели,какой он гол вчера забил...и пропал с поля? А игра вся на него,невидимого...
Ironigor
Ironigor
22 апреля в 09:33
Спасибо дружище Вагнер, но лучше в Казахстане оставаться.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
22 апреля в 09:26
Уже послекитайский Рондон....
Безопытный Олич....
Великовозрастный Лав....

Может Вася Березуцкий был бы более удачен в подборе персонала ???
Вообще не понимаю почему Василию не дали порулить....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 апреля в 09:13
Смотрю все его игры в Кайрате,благодоря ему Кайрат стал чемпионом и играет он вразы лучше Рондона! Я только ЗА,пусть возвращается!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 апреля в 09:09
Вернись,спаси клуб от позора!
ermak6848
ermak6848
22 апреля в 08:41
Время покажет...
SHMEL
SHMEL
22 апреля в 07:59
Лучше бы Ваню в своё время взяли, чем Рондона.
Romkurch
Romkurch
22 апреля в 06:57, ред.
Нужно вернуться и помочь отправить цска в пердив.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
22 апреля в 05:37
Можно пригласить для того, чтобы закончил карьеру а для игры уже это не тот Вагнер.
ДАША Д
ДАША Д
22 апреля в 04:51
Уж слишком он староват.
Leha-ha50
Leha-ha50
22 апреля в 03:41
Поздно батенька, поздно. Хватило одного Рондона. Время вспять не повернуть. Пора о завершении карьеры подумать.
Ваня оставил ярчайший след в ЦСКА и вообще в нашей лиге, и мы благодарны ему за трофеи , которые он помог завоевать армейцам, и мы всегда будем помнить его в клад в историю клуба. Но возвращение просто нереально в силу возраста .
Всем здоровья.
VeniaminS
VeniaminS
22 апреля в 01:27
Ищ ты какой смелый.
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