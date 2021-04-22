Вагнер Лав: «Если вернусь в ЦСКА, сделаю всё, чтобы клуб вновь брал титулы»

Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав высказался о назначении бывшего партнёра по ЦСКА Ивицы Олича главным тренером армейцев и не стал исключать возможность своего возвращения в московский клуб.
Олич был очень хорошим игроком. Мы очень хорошо понимали друг друга. Думаю, мы провели вместе полтора-два года, а потом он был продан в Германию. Несмотря на короткий период, мы выиграли этот беспрецедентный и исторический титул для ЦСКА (Прим. — Кубок УЕФА). Он продолжил свою карьеру в другом месте и теперь вернулся в качестве тренера.
Мне нравится то, что я делаю, я думаю о настоящем, и я очень счастлив. Семья очень хорошо адаптировалась в Казахстане, и всё, что произошло, меня радует. Но я не знаю, что будет завтра. Если есть возможность, и мы придём к соглашению, я буду очень счастлив [вернуться в ЦСКА]. Конечно, было бы здорово вернуться в клуб, где у меня была такая красивая история. И меня радует то, что ребята, которые работали со мной, исполняют разные роли в клубе. У меня были прекрасные отношения с ними на поле и за его пределами, и это было бы действительно круто. Если мне посчастливится вернуться, я сделаю всё, чтобы клуб вновь стал завоёвывать трофеи.
Напомним, месяц назад агент Вагнера заявил, что 36-летний форвард хочет вернуться в ЦСКА.
а в целом ... годы уже не те
а в целом ... годы уже не те
А Слуцкий влёгкую забирает 12 очков у ЦСКА и Зенита...и обыгрывает Спартак на "Открытии"..
И без мегавложений одерживает 6 побед в 7-ми весенних матчах....
Наверняка и с Васей поделился рецептом...
А Олич...что Олич ??
Так....ИО...
Согласно инициалам...)))
А Слуцкий влёгкую забирает 12 очков у ЦСКА и Зенита...и обыгрывает Спартак на "Открытии"..
И без мегавложений одерживает 6 побед в 7-ми весенних матчах....
Наверняка и с Васей поделился рецептом...
А Олич...что Олич ??
Так....ИО...
Согласно инициалам...)))
Безопытный Олич....
Великовозрастный Лав....
Может Вася Березуцкий был бы более удачен в подборе персонала ???
Вообще не понимаю почему Василию не дали порулить....
Безопытный Олич....
Великовозрастный Лав....
Может Вася Березуцкий был бы более удачен в подборе персонала ???
Вообще не понимаю почему Василию не дали порулить....
Ваня оставил ярчайший след в ЦСКА и вообще в нашей лиге, и мы благодарны ему за трофеи , которые он помог завоевать армейцам, и мы всегда будем помнить его в клад в историю клуба. Но возвращение просто нереально в силу возраста .
Всем здоровья.
Ваня оставил ярчайший след в ЦСКА и вообще в нашей лиге, и мы благодарны ему за трофеи , которые он помог завоевать армейцам, и мы всегда будем помнить его в клад в историю клуба. Но возвращение просто нереально в силу возраста .
Всем здоровья.