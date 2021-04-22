Вагнер Лав: «Если вернусь в ЦСКА, сделаю всё, чтобы клуб вновь брал титулы»

Нападающий «Кайрата» высказался о назначении бывшего партнёра по ЦСКА главным тренером армейцев и не стал исключать возможность своего возвращения в московский клуб.

Олич был очень хорошим игроком. Мы очень хорошо понимали друг друга. Думаю, мы провели вместе полтора-два года, а потом он был продан в Германию. Несмотря на короткий период, мы выиграли этот беспрецедентный и исторический титул для ЦСКА (Прим. — Кубок УЕФА ). Он продолжил свою карьеру в другом месте и теперь вернулся в качестве тренера.