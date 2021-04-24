Боярский: «„Локомотив“ недотягивает до уровня „Зенита“, они хуже»

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал предстоящий матч петербургского клуба с «Ротором» в 27-м туре РПЛ .

Сегодня мы должны выиграть, соперников у нас уже тогда не останется. Даже если мы не сможем победить, все равно станем чемпионами. Нам осталась финишная прямая, «Локомотив» не догонит. Они хорошо играют, молодцы. Мне нравится их команда, они целеустремленные. Но это все равно не уровень «Зенита», они хуже. Второе место — пожалуйста. В следующем туре будет очная встреча, там и посмотрим.

Сегодня стоит попробовать выпустить больше молодежи, есть много интересных и перспективных ребят. Пора уже уступать место молодым, у них энергии, сил и желания больше. Футбол — это как балет, здесь недолгий срок службы.