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Боярский: «„Локомотив“ недотягивает до уровня „Зенита“, они хуже»

24 апреля 2021, 11:54
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)6 : 0Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)РоторМатч завершен

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал предстоящий матч петербургского клуба с «Ротором» в 27-м туре РПЛ.

Сегодня мы должны выиграть, соперников у нас уже тогда не останется. Даже если мы не сможем победить, все равно станем чемпионами. Нам осталась финишная прямая, «Локомотив» не догонит. Они хорошо играют, молодцы. Мне нравится их команда, они целеустремленные. Но это все равно не уровень «Зенита», они хуже. Второе место — пожалуйста. В следующем туре будет очная встреча, там и посмотрим.

Сегодня стоит попробовать выпустить больше молодежи, есть много интересных и перспективных ребят. Пора уже уступать место молодым, у них энергии, сил и желания больше. Футбол — это как балет, здесь недолгий срок службы.

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Все комментарии
Давид Сурманидзе
Давид Сурманидзе
25 апреля в 15:13
Реальный уровень Зенита будет видно только тогда, когда Газпром перестанет давать ему деньги. И тогда конечно выше пятого места он не поднимется. Но мне кажется, что это итак ВСЕ знают.
протон1
протон1
24 апреля в 23:18
боярский тоже на старости уже не те вещи начал гнать
rubinovyi2
rubinovyi2 ответ nikot (раскрыть)
24 апреля в 19:57
Дотащат...,тысяча чертей...)))
Dinamo
Dinamo ответ Kirill Sersnjov (раскрыть)
24 апреля в 16:14
Жирков
Locomotive Breath
Locomotive Breath
24 апреля в 16:02
Хряпнул лишку.)
nikot
nikot ответ rubinovyi2 (раскрыть)
24 апреля в 15:54
Он уже еле ходит,до студии не дойдет!
Kirill Sersnjov
Kirill Sersnjov
24 апреля в 15:25
Про молодежь он имеет в виду 24летнего Мостового? Есть еще 23летний Круговой. На этом вроде и все. Не помню, кто еще из «молодых» выходил в этом сезоне..

И про какой уровень он говорит? Все клубы РПЛ на одном уровне - очень низком, на фоне даже чемпионатов Бельгии, Австрии, да Дании..
Misha78
Misha78 ответ batman555 (раскрыть)
24 апреля в 15:13
В первом круге сыграли 0-0
Misha78
Misha78 ответ Loko best (раскрыть)
24 апреля в 15:09
Да, это 3 очка, но матчи абсолютно разные, если с Тамбовом безоговоррчно фаворит Локо, то с Зенитом нет, плюс играете на нашем поле. Зенит тоже соперник Локо, но не такой же как Тамбов и 3 очка с Зенитом не будут такими же легкими.
Санчо Панса
Санчо Панса
24 апреля в 15:07
Конечно они не догонят! Но попытаться все же могут) И да, Локомотив сейчас точно не хуже Зенита.
batman555
batman555
24 апреля в 15:06
Смотришь ла лигу,а там Барселона и Месси.. и болельщики,которые никогда не скажут что,к примеру, Севилья,Атлетико-плохие команды! А тут пёс в шляпе принижает команду,где есть вице чемпион мира-Чорлука,бывший игрок ПСЖ-Крыховяк! Старый ума бы набирался,хоть на пенсии)) Или ты действительно думаешь,что Лунев,Караваев и Дзюба-игроки мирового класса??!!)))))
batman555
batman555
24 апреля в 14:56
Вот когда сыграет Зенит с Атлетико 0-0 и 0-0 и с Баварией 1-2 при хорошей игре,тогда можно и поговорить! А пока только Брюгге. ))) Старый ты не был таким активным после лч)) Мишань скоро матч) В первом круге Локо выйграл,клоун в шляпе)))
Брулин
Брулин
24 апреля в 14:53
Не дают нашему Д’Артаньяну покоя Московский клубы то Спартак теперь Локо
Loko best
Loko best ответ Misha78 (раскрыть)
24 апреля в 14:42
В положении Локо,Зенит ничем не отличается от любого другого клуба клуба РПЛ,3 очка за победу над любым соперником дают.А Локо,если хочет быть в гонке,очки терять не имеет права.
Misha78
Misha78 ответ Loko best (раскрыть)
24 апреля в 14:40, ред.
Так то все верно, но только Зенит не такой же соперник, как Тамбов, сравнение не уместно.
rubinovyi2
rubinovyi2
24 апреля в 14:29
Пора Боярскому уже из известных болельщиков в известные эксперты перебираться!Такая говорящая голова на тинкТв очень даже пригодится!))
VAN ARM
VAN ARM
24 апреля в 14:24
удачи ротору)))) охладите шляпу)))
Loko best
Loko best ответ cbcdhgh66thg (раскрыть)
24 апреля в 14:22
Кто из них сейчас сильнее решится в следующем туре,кто в чемпионате,в конце мая.Зенит такой же соперник как и Тамбов,за победу над ним тоже 3 очка дают.Чтоб бороться
за второе место Локо нужны очки,а у кого он их отнимет не имеет значения.
dzvinka
dzvinka
24 апреля в 13:14
они хуже зенита... в чем? в уровне трат? в разбазаривании национального достояния?)))
так и не полял в чем они хуже
Garrincha58
Garrincha58 ответ Cympak-05 (раскрыть)
24 апреля в 13:09
такой вариант есть
sv_1969
sv_1969
24 апреля в 13:07
Однако вино на мозг конечно влияет. Жаль мишу... Смешон он в своих высказывания... У Локо игра есть, а у Зенита подобие.
Garrincha58
Garrincha58
24 апреля в 13:05, ред.
если они хуже тогда почему Зенит уже в который раз не может обыграть Локомотив? за последние три года всего одна победа
Ironigor
Ironigor
24 апреля в 12:50
СЛОВА СЛОВА, ПРОСТО СЛОВА !!! ГОВОРИТ, ДЕНЬГИ 💰 НЕ ПЛАТИТ !!! МИША ДРУГ ГАЗПРОМА !!!
Галя Каблукова
Галя Каблукова
24 апреля в 12:48
Боярский на пенсии ? Что то часто, его стали цитировать. Других Икс пердов нет ??
Cympak-05
Cympak-05
24 апреля в 12:46
Я представляю (маловероятно) но вдруг Локо станет чемпионом
Romkurch
Romkurch
24 апреля в 12:45
Локомотив сильнее спартака и цска это точно и намного сильнее.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
24 апреля в 12:36
Глорьё
oFANATo
oFANATo
24 апреля в 12:36
Остапа понесло.....)))))
Petergoff
Petergoff
24 апреля в 12:35, ред.
Да нет. Мишаня конечно преувеличивает.Бой будет добрый, и кто победит - неизвестно.
Честный Зритель
Честный Зритель ответ ФАНАТ_number one (раскрыть)
24 апреля в 12:35
ты что Брюгге это же зверюга...страх всех европейских грандов)))
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