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Игорь Федотов — о бое со Слуцким: «Не стоит относиться к этому серьёзно»

27 апреля 2021, 15:36

Судья Игорь Федотов отреагировал на новость о том, что Михаил Вилков предложил организовать бой между ним и рулевым «Рубина» Леонидом Слуцким.

Тема с поединком против Слуцкого? Он имеет в виду, что я, видимо, хайпую, а Слуцкий раньше избивал судью. Такая вот защитная реакция у Вилкова — сразу переключиться на меня. Но он сказал, что Слуцкий «удовлетворит свои потребности в избиении судей». Вилков что, считает, что Слуцкий в состоянии меня избить? А если без шуток, то не стоит относиться к этому предложению серьёзно.

Вилков не был готов, что его уберут. Когда приходил Егоров, я знал, что меня уберут — нужен был повод. Без повода убрали из РПЛ, а потом нашли повод, чтобы и из ФНЛ убрать. А Вилков всегда считал себя безнаказанным.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
27 апреля в 18:15
Вилков от расстройства, что хочешь придумает.
batman555
batman555
27 апреля в 17:59
Да Игорь,абсолютно верно. Михаил считает,что Слуцкий распотрошит тебя как рыбу! А ты здаешь заднюю,когда на тебя газуют! Выйди и покажи Лёни,кто в доме хозяин и где раки зимуют! Давай Игорёк,сделай шаг навстречу поединку
112910415
112910415
27 апреля в 17:56
пошутили и ладно
Мessi 10
Мessi 10
27 апреля в 17:19
Что вообще обсуждают наши судьи? Одни интриги и скандалы. РПЛ превратилось в дно. Позорный уровень футбола, позорные управленцы.
Байкал-38
Байкал-38
27 апреля в 16:54
А кто к этому серьёзно относится? Просто смотрим на дурачков и смеёмся.
Ironigor
Ironigor
27 апреля в 16:19
Я бы в блогеры пошёл, пусть меня научат !!! М.Вилков .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 апреля в 15:49
Слуц тренировался в боксе, даже видео есть. Искать только лениво...
Stiv28
Stiv28
27 апреля в 15:43
Игорь Федотов давно никакой не судья. а когда им был имел крайне низкую квалификацию.
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