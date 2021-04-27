Игорь Федотов — о бое со Слуцким: «Не стоит относиться к этому серьёзно»

Судья Игорь Федотов отреагировал на новость о том, что Михаил Вилков предложил организовать бой между ним и рулевым «Рубина» .

Тема с поединком против Слуцкого? Он имеет в виду, что я, видимо, хайпую, а Слуцкий раньше избивал судью. Такая вот защитная реакция у Вилкова — сразу переключиться на меня. Но он сказал, что Слуцкий «удовлетворит свои потребности в избиении судей». Вилков что, считает, что Слуцкий в состоянии меня избить? А если без шуток, то не стоит относиться к этому предложению серьёзно.