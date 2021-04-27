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Вилков предложил организовать бой между Игорем Федотовым и Слуцким

27 апреля 2021, 15:18

Бывший арбитр Михаил Вилков рассказал о своем отношении к главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому. Также экс-судья признался, что у него есть источник заработка, который не связан с футболом.

Слуцкий переходит рамки дозволенного. Он назвал судей обслуживающим персоналом: сравнил нас с официантами. Часть официантов сильно возбудилась. Почему? Их сравнили с судьями! Для официантов это звучит как унижение!

Ведь судьи занимают последние строчки в рейтинге российских профессий. На месте Слуцкого воздержался бы от походов в ресторан во избежание того, что кто-то из официантов плюнет ему в суп. Он говорил, что посещает рестораны с девушками…

Кстати, а у Слуцкого есть жена? Если гость барагозит в ресторане, то есть охрана, которая выставит его из заведения. Хозяин или управляющий — не так важно. Важно, что он заступится за официанта и примет меры к этому гостю: внесёт в черный список и больше не пустит заведение. У футбольного судьи, к сожалению, сейчас нет защиты от таких людей.

Считаю, что судья ни в коем случае не стоит на одном уровне с обслуживающим персоналом. Арбитры — это высокообразованные люди, у кого-то есть по два высших образования, другие учились за границей, кто-то занимает определённые посты в своей области… Судьи, которые добираются до Премьер-Лиги, — это не пустышки. Это люди, прошедшие мощнейший отбор. Это очень важно понимать как Слуцкому, так и болельщикам.

Он давал интервью, где говорил, что ему хочется начистить рожу арбитру. В связи с этим у меня есть предложение.

Раз бой Федотов — Широков не состоялся, то бой Федотов — Слуцкий выглядит очень перспективно.

Все будут в плюсе: Слуцкий удовлетворит свои потребности в избиении судей или просто помашет руками в сторону судьи, а Игорь Федотов наберёт лайки и подписчиков. Уверяю, будет аншлаг!

Приведём публику, соберём полный зал, поболеем от души. Кстати, Слуцкому и псевдоним не нужен для боя. Вы ведь знаете, что его называют Лёнька Потные Ручки?

Для тех, кто интересовался моим финансовым положением: на данный момент передвигаюсь на Range Rover Velar, который купил в 2017 году. Пробег на сегодняшний день — 75 тысяч км. Не вижу в этом ничего зазорного. Помимо судейства, у меня есть другой источник заработка — с 2013 года мы с товарищами продаём полимерные материалы — это приносит очень неплохой доход. Мои партнёры, кстати, тоже ездят на дорогих машинах. Например, Lexus последней модели. Звоните, поможем приобрести плёнку для строительства, даже сделаем скидку.

У меня, например, сосед по даче передвигается на хорошей машине, живёт в четырёхкомнатной квартире, имеет дачу… Он продаёт кирпич! Ржёт надо мной уже несколько лет, говорит: слушай, вас др**ат в хвост и гриву, пошли ко мне продавать кирпичи! Зарабатываю больше тебя, при этом меня никто не трогает.

Работаю с понедельника по пятницу, абсолютно нормально живу, ни в чём себе не отказываю. У нас незамужняя соседка ездит на Porsche Cayenne, что в этом плохого? Что касается квартир, мы что, должны жить на улице в коробке? Или в шалаше? Не вижу в этом ничего такого. Все думают, что судьи — пустышки и второсортные люди. Это не так.

Ранее Вилков назвал три главные ошибки в своей карьере.

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Все комментарии
kts99
kts99
27 апреля в 21:21
Походу чел заквасил не по детски ахинею несет несусветную.. Смахивает на алкоголичный бред
протон1
протон1
27 апреля в 21:04
вилков какой то не адекватный человек. что за лепет. ? откуда у него другие доходы если не от шабашек судейских? я бы тоже на взятки купил ресторан и сказал. я вне футбола тоже работаю . но увы эти доходы были за взятки
Leha-ha50
Leha-ha50
27 апреля в 20:57
Вот и настал тот день, когда Вилков решил открыть дипломат с компроматом. Ждем продолжения чистосердечного признания.
youtomee
youtomee
27 апреля в 19:19, ред.
сколько можно, надо Широкова подключить уже...
ЮЗИК
ЮЗИК
27 апреля в 18:57
Я бы на Леонида поставил
Союзник противников
Союзник противников ответ за (раскрыть)
27 апреля в 18:57
"Образование-высчее,покончил Высшую школу верховой езды на пони".
Союзник противников
Союзник противников ответ mat73 (раскрыть)
27 апреля в 18:55
Вынужденное безделье и сокращение "кормовой базы" дало толчок к обострению чувства юмора сомнительного качества.
Союзник противников
Союзник противников ответ cska1948 (раскрыть)
27 апреля в 18:53
Ему не плюнут,а просто добавят пургену.
Союзник противников
Союзник противников
27 апреля в 18:53
Я на стороне официантов,оскорблённых сравнением с Вилковым...
Евгений Быстров
Евгений Быстров
27 апреля в 18:42
Он бухой чтоли?Успокойте этого осла уже.Видно,что небольшого ума он.
cska1948
cska1948
27 апреля в 18:39
Вилков бравирует своим образованием, так пусть вызовет Слуцкого на интеллектуальный бой! Только не вызовет, потому как понимает, что в этом бою Слуцкий от него и мокрого места не оставит!
cska1948
cska1948
27 апреля в 18:35
Во, как Вилкова корёжит от того, что его сравнили с официантом!
И кстати об официантах! Вилкову самому не стоит ходить по ресторанам, т.к. среди официантов наверняка есть болельщики клубы которых Вилков засуживал. Так что у него гораздо больше шансов на то, что ЕМУ, а не Слуцкому плюнут в суп! А что касается боя между Слуцким и Федотовым, так здесь Вилков выступил в роли провокатора!
Брулин
Брулин
27 апреля в 18:29
Вилков слишком разболтался, все мы помним позорное враньё после матча с Краснодаром, уже только за это Слуцкий имеет право его критиковать, да и в целом Вилков очень слабый судья, может он и не предвзятый по отношению к каким-то командам, но просто не уровень рпл
311
311
27 апреля в 18:03
Мишаня не зря так хайповал на поле, теперь может горе-экспертом станет или блоггером в этих ваших интернетах!)
Alexnvr
Alexnvr
27 апреля в 17:57
Муйню несёт как обиженный ребёнок.
rubinovyi2
rubinovyi2
27 апреля в 17:52
порт
порт
27 апреля в 17:47
Лёня согласен на состязание, но по поеданию гамбургеров.
batman555
batman555
27 апреля в 17:45
Вообще Камилу надо взять на заметку! Мне кажется,рейтинг просмотров увеличился бы намного! Перед двумя главными боями вечера,устраивать бой, непрофессиональных бойцов! (футболисты,хоккеисты,певцы,чиновники,журналисты-у кого накипело друг к другу) Только,главное чтобы не было спортивного прошлого в секциях единоборств(больше полгода) и вес равный! Хорошая идея...
batman555
batman555
27 апреля в 17:38
Но было бы очень интересно) Лёня,делающий проход в ноги))
batman555
batman555
27 апреля в 17:36
Михаил,Слуцкий даже раунд не продержится,а если он это сделает,то представляешь амплитуду его раскачиваний в перерыве))))) Даже рокер Карасёв отправит в нокаут Лёню)
mat73
mat73
27 апреля в 17:13
Что так много слов и букв? Что он так раздухарился, возбудился? (я даже читать до конца эту белиберду устал...)
LOpp
LOpp
27 апреля в 17:11
говорит: слушай, вас др**ат в хвост и гриву, пошли ко мне продавать кирпичи!


а вот и обнаружилась связь Вилкова с цска
за
за
27 апреля в 17:00
Образование у него есть... Диплом и подделать можно.

ошалевший
ошалевший
27 апреля в 17:00
чувствую ещё немного поговорит и закроют парнишку,иди да бейся сам чудик
alexgurzan
alexgurzan ответ Jeck Denielse (раскрыть)
27 апреля в 16:57
.
за
за
27 апреля в 16:57
Выдайте Вилкову манишку и полотенце, пусть обслуживает.
Честный Зритель
Честный Зритель ответ Jeck Denielse (раскрыть)
27 апреля в 16:52, ред.
)))))та да проорал))))
Gahi
Gahi
27 апреля в 16:50
Иметь несколько высших образований это ещё не значит быть интеллигентным и бить себя в грудь, Вилкову и ему подобных которые якобы заслуживают более высокого статуса в иерархии профессий? Чем быть ниже официантов или находиться на их уровни для них это большое оскорбление. Для нас все профессии важны главное чтобы работали честно и добросовестно каждый на своём месте. А Вилков который дисквалифицирован пожизненно и лишён права заниматься какой-либо судейской деятельностью в связи с "утратой доверия", ещё хватает наглости вести себя так, когда ему образованному господину нехватает запаса слов он готов размахивать кулаками. Поэтому Официант будет всегда выше таких как Вилков, потому что он обслуживает и старается создавать праздник для людей, после такого внимания всегда хочется отблагодарить его  за прекрасно выполненную работу. Но подстрекателей типа Вилкова всегда хочется послать туда, куда Макар и телят не гонял.
DAD81
DAD81
27 апреля в 16:43
Бывший арбитр, слишком разговорчив стал. Этим интервью лишний раз подтвердил, что конкретно судья Вилков - крайне неприятный и глубоко непорядочный человек. Даже со Слуцким, почему-то, Федотову предлодил подраться. А сам отстоять коллег по цеху, не? Ну правильно, пленочку же продавать надо. Сезон теплиц и парников
Санчо Панса
Санчо Панса
27 апреля в 16:36
Ну ты и клоун, конечно) Что, Миша, тяжело без работы, да? То то же!
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