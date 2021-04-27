Вилков предложил организовать бой между Игорем Федотовым и Слуцким

Бывший арбитр Михаил Вилков рассказал о своем отношении к главному тренеру «Рубина» . Также экс-судья признался, что у него есть источник заработка, который не связан с футболом.

Слуцкий переходит рамки дозволенного. Он назвал судей обслуживающим персоналом: сравнил нас с официантами. Часть официантов сильно возбудилась. Почему? Их сравнили с судьями! Для официантов это звучит как унижение!

Ведь судьи занимают последние строчки в рейтинге российских профессий. На месте Слуцкого воздержался бы от походов в ресторан во избежание того, что кто-то из официантов плюнет ему в суп. Он говорил, что посещает рестораны с девушками…

Кстати, а у Слуцкого есть жена? Если гость барагозит в ресторане, то есть охрана, которая выставит его из заведения. Хозяин или управляющий — не так важно. Важно, что он заступится за официанта и примет меры к этому гостю: внесёт в черный список и больше не пустит заведение. У футбольного судьи, к сожалению, сейчас нет защиты от таких людей.

Считаю, что судья ни в коем случае не стоит на одном уровне с обслуживающим персоналом. Арбитры — это высокообразованные люди, у кого-то есть по два высших образования, другие учились за границей, кто-то занимает определённые посты в своей области… Судьи, которые добираются до Премьер-Лиги, — это не пустышки. Это люди, прошедшие мощнейший отбор. Это очень важно понимать как Слуцкому, так и болельщикам.

Он давал интервью, где говорил, что ему хочется начистить рожу арбитру. В связи с этим у меня есть предложение.

Раз бой Федотов — Широков не состоялся, то бой Федотов — Слуцкий выглядит очень перспективно.

Все будут в плюсе: Слуцкий удовлетворит свои потребности в избиении судей или просто помашет руками в сторону судьи, а Игорь Федотов наберёт лайки и подписчиков. Уверяю, будет аншлаг!

Приведём публику, соберём полный зал, поболеем от души. Кстати, Слуцкому и псевдоним не нужен для боя. Вы ведь знаете, что его называют Лёнька Потные Ручки?

Для тех, кто интересовался моим финансовым положением: на данный момент передвигаюсь на Range Rover Velar, который купил в 2017 году. Пробег на сегодняшний день — 75 тысяч км. Не вижу в этом ничего зазорного. Помимо судейства, у меня есть другой источник заработка — с 2013 года мы с товарищами продаём полимерные материалы — это приносит очень неплохой доход. Мои партнёры, кстати, тоже ездят на дорогих машинах. Например, Lexus последней модели. Звоните, поможем приобрести плёнку для строительства, даже сделаем скидку.

У меня, например, сосед по даче передвигается на хорошей машине, живёт в четырёхкомнатной квартире, имеет дачу… Он продаёт кирпич! Ржёт надо мной уже несколько лет, говорит: слушай, вас др**ат в хвост и гриву, пошли ко мне продавать кирпичи! Зарабатываю больше тебя, при этом меня никто не трогает.

Работаю с понедельника по пятницу, абсолютно нормально живу, ни в чём себе не отказываю. У нас незамужняя соседка ездит на Porsche Cayenne, что в этом плохого? Что касается квартир, мы что, должны жить на улице в коробке? Или в шалаше? Не вижу в этом ничего такого. Все думают, что судьи — пустышки и второсортные люди. Это не так.