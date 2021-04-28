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Маркиньос повторил достижение Роналду и Гризманна в Лиге чемпионов

28 апреля 2021, 23:01
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

ПСЖ дома принимает «Манчестер Сити» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (1:0, перерыв).

Счет на 15-й минуте открыл защитник парижского клуба Маркиньос после передачи Анхеля Ди Марии.

Бразильский футболист стал лишь 3-м игроком в истории Лиги чемпионов, кому удавалось забить в четвертьфинале и полуфинале Лиги чемпионов в двух или более сезонах подряд.

Ранее такое достижение записывали в свой актив только два футболиста: Криштиану Роналду (2011/12, 2012/13, 2013/14) и Антуан Гризманн (2015/16, 2016/17).

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
28 апреля в 23:43
Молодец в хорошей компании!
Ironigor
Ironigor
28 апреля в 23:04
Учиться учиться и ещё раз учиться !!! Рон .
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