Не всё могут короли. ЦСКА входит в число 11 клубов с положительной статистикой против «Реала»

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вчера, 17:26

А «Челси» ни разу не проиграл «сливочным» в 4 встречах.

В полуфинале Лиги чемпионов «Реалу» достался очень неудобный соперник: до вчерашней встречи в Мадриде «Королевский клуб» не мог выиграть у «синих» на протяжении трех матчей, и эта серия продолжилась на «Альфредо Ди Стефано».

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«Челси» (Англия) = 2 победы и 2 ничьих в 4 матчах против «Реала»

19 мая исполнится ровно 50 лет со дня первой встречи «Реала» и «Челси». Представители испанской и английской столиц сошлись в финале Кубка обладателей Кубков на греческом стадионе «Караискакис». «Синие» повели в счете в начале второго тайма после гола Питера Осгуда, но команда Мигеля Муньоса ушла от поражения на последней минуте основного времени, когда забил Соко. В переигровке через два дня счет снова открыл Осгуд, а его «Челси» вел к перерыву 2:0. «Реал» отыграл один мяч ко второму тайму, но проиграл. Трофей достался лондонцам.

В 1998-м «Реал» и «Челси» играли в разных финалах еврокубков: мадридцы после 32 лет ожидания завоевали Кубок чемпионов, обыграв «Ювентус» благодаря голу Предрага Миятовича, а «синие» взяли Кубок Кубков. Единственный мяч в ворота «Штутгарта» Йоахима Лёва забил Джанфранко Дзола. «Реал» и «Челси» сошлись в матче за Суперкубок УЕФА , и снова забили один мяч на двоих: на 82-й минуте отличился Густаво Пойет и принес «синим» еще один трофей в урожайном 1998-м.

Ну а про вчерашний матч уже сказано немало: первая встреча «Реала» и «Челси» в рамках Лиги чемпионов завершилась со счетом 1:1. Таким образом, «сливочным» не хватило четырех матчей, чтобы обыграть неуступчивых лондонцев. Может быть, через неделю удача улыбнется команде Зинедина Зидана?

«Бавария» (Германия) = 12 побед, 3 ничьих и 11 поражений в 26 матчах против «Реала»

У «Реала» и «Баварии» богатая история встреч, причем все 26 матчей сыграли в рамках элитного турнира — Кубка/Лиги чемпионов. Пока что у мюнхенцев есть минимальный исторический перевес, но в последнее время «сливочные» успешнее в этом великом противостоянии: «Бавария» не может обыграть «Мадрид» на протяжении 10 лет и 6 матчей, у «Королевского клуба» 5 побед и 1 ничья на этом отрезке.

«Бенфика» (Португалия) = 2 победы и 1 поражение в 3 матчах против «Реала»

Все матчи против «Бенфики» «Реал» провел в уже далекие 60-е, но глупо отрицать, что «орлы» дважды сделали «королям» очень больно. В финале Кубка чемпионов 1962 года Эйсебио и Ко выиграли со счетом 5:3, в то время как Пушкаш оформил самый грустный хет-трик в карьере. Два года спустя команды из соседних стран сошлись в четвертьфинале, и матч в Лиссабоне снова принес «Реалу» пять пропущенных голов — 5:1. Скромная победа 2:1 в Мадриде меркнет на фоне двух поражения с десятком пропущенных мячей.

ЦСКА (Россия) = 2 победы, 1 ничья и 1 поражение в 4 матчах против «Реала»

Российские клубы довольно успешно играют против «Реала». У «Спартака» равенство в отношениях с «Королевским клубом» после 8 встреч, а ЦСКА превосходит «сливочных». В 1/8 финала ЛЧ сезона-2011/12 была спасенная Вернблумом ничья в Москве и крупное поражение в Мадриде, а на групповой стадии ЛЧ -2018/19 «армейцы» умудрились дважды обыграть «Реал» — 1:0 дома и 3:0 на «Сантьяго Бернабеу». Увы, но самое эпичное в этой истории, что с двумя победами над «Мадридом» ЦСКА занял последнее место в группе.

«Пеньяроль» (Уругвай) = 2 победы, 1 ничья и 1 поражение в 4 матчах против «Реала»

С «Пеньяролем» «Реал» дважды встречался в Межконтинентальном кубке в 60-е годы XX века. Финалы были двухматчевыми, и если первый из них в 1960-м остался за европейской командой (0:0; 5:1), то шесть лет спустя уругвайцы взяли реванш, выиграв в обоих матчах со счетом 2:0.

«Арсенал» (Англия) = 1 победа и 1 ничья в 2 матчах против «Реала»

Из английских клубов отношения у «Реала» не сложились не только с «Челси». «Арсенал» тоже никогда не проигрывал «сливочным», более того, не пропускал от испанцев. Памятные матчи с «канонирами» состоялись в 1/8 финала Лиги чемпионов-2005/06. В том розыгрыше «Арсенал» дошел до финала, а свой путь в плей-офф начал с победы на «Сантьяго Бернабеу» (1:0, гол забил Тьерри Анри). Две недели спустя в Лондоне была зафиксирована нулевая ничья, которая ознаменовала фиаско «Королевского клуба», за который играли Касильяс, Рамос, Роберто Карлос, Зидан, Бекхэм, Роналдо и Рауль.

«Ипсвич» (Англия) = 1 победа и 1 ничья в 2 матчах против «Реала»

«Ипсвич» сейчас ходит в середняках третьей по силе английской лиге, а полвека назад выбивал «Реал» из Кубка УЕФА . Самое обидное для «сливочных», что вылет случился в первом раунде турнира. Команда Мигеля Муньоса проиграла в Англии 0:1 из-за досадного автогола и собиралась преподать «трактористам» урок на своем поле. Вот только собравшиеся на «Сантьяго Бернабеу» 70 тысяч зрителей не увидели голов, зато стали свидетелями бесславного вылета своей любимой команды.

«Бока Хуниорс» (Аргентина) = 1 победа в 1 матче против «Реала»

Финал Межконтинентального Кубка 2000 года завершился победой аргентинского клуба со счетом 2:1. Из особенностей матча — все три мяча были забиты уже к 12-й минуте. Мартин Палермо оформил дубль, а Роберто Карлос ответил фирменным ударом с левой. Казалось, впереди голевой спектакль, но команды на этом закрыли производство голов.

«Абердин» (Шотландия) = 1 победа в 1 матче против «Реала»

Дело рук Алекса Фергюсона, который в день победы над «Реалом» был в полутора десятилетиях от рыцарского титула. Молодой шотландский тренер привел скромный шотландский клуб «Абердин» к победе в Кубке обладателей Кубков, а в финале был переигран сам мадридский «Реал». 2:1 в дополнительное время. Сенсация прогремела на всю Европу.

«Некакса» (Мексика) = 1 победа в 1 матче против «Реала»

Этому мексиканскому клубу «Реал» проиграл в матче за третье место самого первого розыгрыша клубного чемпионата мира в 2000 году. Правда, неудача постигла «сливочных» в серии пенальти, основное и дополнительное время завершились вничью. В том матче за «Королевский клуб» сыграл даже Самуэль Это`О.

«Толедо» (Испания) = 1 победа в 1 матче против «Реала»

«Толедо» может собой гордиться, ведь это единственный испанский клуб, у которого положительная статистика встреч с мадридским «Реалом». Все это благодаря победе над командой Висенте Дель Боске во втором круге Кубка Короля в 2000 году. «Реал» играл смешанным составом и уступил команде из Сегунды Б со счетом 1:2. На поле были Йерро, Санчис, Эльгера, Кампо, Савио, Солари и Морьентес.