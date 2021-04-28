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Поляки Крыховяк и Шиманьски — лидеры РПЛ по количеству заработанных фолов

28 апреля 2021, 20:55

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк и хавбек «Динамо» Себастьян Шиманьски являются лидерами чемпионата России по количеству заработанных фолов.

Польские футболисты на двоих заработали 127 фолов — 65 у Крыховяка, 62 у Шиманьски. На третьем месте по этому показателю хавбек «Спартака» Роман Зобнин (61 фол).

Ранее сообщалось о другом рекорде, установленном в РПЛ.

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Все комментарии
Рагнарёк
Рагнарёк
29 апреля в 19:24
Токво едны в гвове мам,
Подножку врагам
Locomotive Breath
Locomotive Breath
29 апреля в 08:14
Футбол контактный вид спорта.
ABir
ABir
28 апреля в 22:59
И какие выводы надо сделать из этой информации?
sv_1969
sv_1969
28 апреля в 22:13
Хорошие игроки
mihaluch
mihaluch
28 апреля в 21:55
Дак они и играют.
Аксинья
Аксинья
28 апреля в 21:36
Ежче Польша не сгинела
Ногу в стремя, саблю в длонь...
Futurista
Futurista ответ shlomo (раскрыть)
28 апреля в 21:15, ред.
Спортивный магазин уже открыл наверное...ежемесячные поставки от соккера)...шутка)...
dzvinka
dzvinka
28 апреля в 21:14
бьют поляков по чем зря)))
shlomo
shlomo ответ jobss (раскрыть)
28 апреля в 21:03
Благодарю за призы!!!....все пришло....Вы молодцы!!!!
beefs
beefs
28 апреля в 20:57
у нас тоже рекорды...
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