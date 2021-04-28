Поляки Крыховяк и Шиманьски — лидеры РПЛ по количеству заработанных фолов

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк и хавбек «Динамо» Себастьян Шиманьски являются лидерами чемпионата России по количеству заработанных фолов.
Польские футболисты на двоих заработали 127 фолов — 65 у Крыховяка, 62 у Шиманьски. На третьем месте по этому показателю хавбек «Спартака» Роман Зобнин (61 фол).
65 & 62 — Два польских 🇵🇱 игрока — Гжегож Крыховяк (65) и Себастьян Шиманьски (62) — лидируют в по количеству заработанных фолов в Российской Премьер-лиге в этом сезоне. Соседи. pic.twitter.com/lZkoxuAhkL— OptaIvan (@OptaIvan) April 28, 2021
Ранее сообщалось о другом рекорде, установленном в РПЛ.
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