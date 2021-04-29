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Газизов отреагировал на появившийся в Сети список претензий Салиховой

29 апреля 2021, 17:51

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов, ранее работавший в «Спартаке», отреагировал на появление в Сети заметки Заремы Салиховой, спутницы владельца «Спартака» Леонида Федуна. В списке содержится ряд претензий, одним из возможных адресатов которых является Газизов.

Пусть думают, что это про меня. Я не могу комментировать такие вещи, это несерьёзно. Пусть кто-то что-то скажет, тогда я ещё подумаю. Я пытался делать честно, и честно по отношению к «Спартаку».

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морозз
морозз ответ Красно Синий воин (раскрыть)
30 апреля в 10:04
Поздравляю с заслуженными серебряными медалями...
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответ морозз (раскрыть)
30 апреля в 00:47, ред.
ЦСКА победил "Спартак" и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина
Хоккеисты московского ЦСКА в четвертый раз одолели соперников из столичного "Спартака" в первом раунде плей-офф (серия 1/8 финала) Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.
Спартак наверно победил ЦСКА в кубке Гагарина?
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ морозз (раскрыть)
30 апреля в 00:10
В следующем сезоне победим, не каждый же год кубок Гагарина брать...
морозз
морозз ответ gwynb1eidd (раскрыть)
29 апреля в 23:57
Как там в хоккее, ЦСКА наверное победил Авангард?
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ морозз (раскрыть)
29 апреля в 23:41
Красиво нас отодвинули судьи из-за ваших вечных истерик...
морозз
морозз
29 апреля в 23:18
Ха, кони жутко возмущаются несправедливым по их мнению отношением к Газизову...что называется ищи соринку в чужом глазу! А вот своё бревно как бы и не замечают, правда кони всегда этим и отличались! Спартак красиво вас отодвинул от ЛЕ
Дима Логинов
Дима Логинов
29 апреля в 22:45
Салихова, кстати, на Марка Дакаскоса похожа. Может Федун того, с европейскими ценностями?
Дима Логинов
Дима Логинов
29 апреля в 22:44
Спартак с башкирским мёдом, похоже, в запой ушёл.
makkie
makkie
29 апреля в 21:16
Если бы Газизов честно сказал: - Ребята, я облажался с трансферами, признаю, - то к нему бы не было вопросов. По крайней мере было бы честно.
Но Газизов всё это время тянул с покупками, когда у Спартака горел правый фланг. В итоге на флажке привезли Мозеса. А до этого Кокорина с Уруновым, которые сыграли пару матчей на двоих) Это не работа, а имитация работы.

Цорн хоть и тратил много денег, зато привёз Крала, Ларссона и Понсе - они уже окупили свою стоимость хорошей игрой. В отличие от Кокорина и Урунова)
Бен Зопилой
Бен Зопилой
29 апреля в 19:36
Очень плохо, Спартак :(
Чемпионства опять нет, разборки, дрязги, вбросы, сведение счетов, кумовщина, очернение, любовницы... Когда же возобладает торжество спорта???
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Василий Корнечук (раскрыть)
29 апреля в 19:20
Напомню. Федотова, который поставил Спартаку игру и ввел много молодых "съели" Шавло и Черчесов. Старкова выжил Аленичев с помощью кляузной статьи. Аленичева , правда самого выперли, а Старкова потом сняли. Богатая и насыщенная история "народной" команды.
berda2003
berda2003
29 апреля в 18:56
насчёт честности ложь... обещал порадовать в начале сезона всю страну - снять спартак с чемпионата - обманул. И где честность?
BDA8181
BDA8181 ответ d_fincher (раскрыть)
29 апреля в 18:52
По крайне мере он большего достиг чем вы молодой человек)))
112910415
112910415
29 апреля в 18:47
молчание -= золото !
d_fincher
d_fincher
29 апреля в 18:45
Ты честно привел Кокорина, зная, в каком он состоянии. Он честно занимал чужое место и получал самую большую в истории клуба зарплату. И это - твоя вина, твоя ответственность.

Шамиль, сиди в Уфе. Выше ты не прыгнешь с таким подходом.
Союзник противников
Союзник противников
29 апреля в 18:38
Шайтан,сам взломал смартфон прекрасной дамы,а теперь выкручивается! Может и с Дзюбой его рук дело;он что-то там тогда лепетал про брошенную "Зениту" перчатку...
порт
порт
29 апреля в 18:32
Пусть кто-то что-то скажет, тогда я ещё подумаю.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Так уже сказали, при этом дали пинка и показали на дверь.
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
29 апреля в 18:31, ред.
что было с Федотовым и Старковым?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
29 апреля в 18:24
Когда башкирские соплеменники начинают друг на друга грязь лить - это некрасиво. А впрочем что в Спартаке красиво было? На вскидку фамилии Федотов, Старков, Аленичев, Карпин, Якин, Лаудруп. У. Эмери, Дзюба, Кононов, Пилипчук, Карера, Глушаков и т.д. и т.п. Цепочка бесконечная.
Futurista
Futurista
29 апреля в 18:13
Газизов газанул...значит про него...
Ванечка
Ванечка
29 апреля в 18:08
У каждого получается своя правда...:))))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
29 апреля в 18:07
Это всё не про него!
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