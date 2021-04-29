Газизов отреагировал на появившийся в Сети список претензий Салиховой

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов, ранее работавший в «Спартаке», отреагировал на появление в Сети заметки Заремы Салиховой, спутницы владельца «Спартака» Леонида Федуна. В списке содержится ряд претензий, одним из возможных адресатов которых является Газизов.

Пусть думают, что это про меня. Я не могу комментировать такие вещи, это несерьёзно. Пусть кто-то что-то скажет, тогда я ещё подумаю. Я пытался делать честно, и честно по отношению к «Спартаку».