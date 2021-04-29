Газизов отреагировал на появившийся в Сети список претензий Салиховой

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов, ранее работавший в «Спартаке», отреагировал на появление в Сети заметки Заремы Салиховой, спутницы владельца «Спартака» Леонида Федуна. В списке содержится ряд претензий, одним из возможных адресатов которых является Газизов.
Пусть думают, что это про меня. Я не могу комментировать такие вещи, это несерьёзно. Пусть кто-то что-то скажет, тогда я ещё подумаю. Я пытался делать честно, и честно по отношению к «Спартаку».
Хоккеисты московского ЦСКА в четвертый раз одолели соперников из столичного "Спартака" в первом раунде плей-офф (серия 1/8 финала) Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.
Спартак наверно победил ЦСКА в кубке Гагарина?
Хоккеисты московского ЦСКА в четвертый раз одолели соперников из столичного "Спартака" в первом раунде плей-офф (серия 1/8 финала) Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.
Спартак наверно победил ЦСКА в кубке Гагарина?
Но Газизов всё это время тянул с покупками, когда у Спартака горел правый фланг. В итоге на флажке привезли Мозеса. А до этого Кокорина с Уруновым, которые сыграли пару матчей на двоих) Это не работа, а имитация работы.
Цорн хоть и тратил много денег, зато привёз Крала, Ларссона и Понсе - они уже окупили свою стоимость хорошей игрой. В отличие от Кокорина и Урунова)
Но Газизов всё это время тянул с покупками, когда у Спартака горел правый фланг. В итоге на флажке привезли Мозеса. А до этого Кокорина с Уруновым, которые сыграли пару матчей на двоих) Это не работа, а имитация работы.
Цорн хоть и тратил много денег, зато привёз Крала, Ларссона и Понсе - они уже окупили свою стоимость хорошей игрой. В отличие от Кокорина и Урунова)
Чемпионства опять нет, разборки, дрязги, вбросы, сведение счетов, кумовщина, очернение, любовницы... Когда же возобладает торжество спорта???
Чемпионства опять нет, разборки, дрязги, вбросы, сведение счетов, кумовщина, очернение, любовницы... Когда же возобладает торжество спорта???
Шамиль, сиди в Уфе. Выше ты не прыгнешь с таким подходом.
Шамиль, сиди в Уфе. Выше ты не прыгнешь с таким подходом.
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Так уже сказали, при этом дали пинка и показали на дверь.
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Так уже сказали, при этом дали пинка и показали на дверь.