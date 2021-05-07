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Слуцкий: «На мой взгляд, поле в Туле не очень высокого качества»

07 мая 2021, 12:50
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)2 : 4Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал предстоящий матч 29-го тура РПЛ с «Арсеналом».

Каждая успешная игра дает нам шанс на более высокое место, и чем меньше этих игр остается, тем этот шанс выше. На данный момент победа над «Динамо» сделала игру в Туле сверхопределяющей. «Арсеналу» тоже нужны очки, как и нам, поэтому будет сверхбоевая игра. На мой взгляд, поле в Туле не очень высокого качества. Это усиливает фактор: кто выиграет больше единоборств, кто проявит больше желания, старания, тот победит. Сейчас у «Арсенала» в игре со «Спартаком» было много дисквалифицированных игроков, которые вернутся в матче с нами. То есть, как обычно, все будет очень сложно. Наверняка все решат определенные моменты, связанные с исполнительским мастерством, с проявлением той мотивации, которая есть у каждой из команд.

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Все комментарии
rubinovyi2
rubinovyi2
07 мая в 13:53
Левонид,не стели соломку заранее..))
Leha-ha50
Leha-ha50
07 мая в 13:18
Матч действительно очень важен для обеих команд. Очки как воздух нужны и тем , и этим. Так что матч ожидается очень упорным . Осталось два тура и каждое очко сейчас на вес золота. Рубин хочет попасть в ЕК , а у Арсенала задача не вылететь. Ждем жаркого противостояния.
Пусть победит тот , кто сможет.
Всем здоровья.
Kaguzuti
Kaguzuti ответ makkie (раскрыть)
07 мая в 13:12
    Тарасовские мечты
    Тарасовские мечты
    07 мая в 13:08
      makkie
      makkie
      07 мая в 12:57
      Возможно, из-за этого Спартак не показал свою лучшую игру в Туле.
      По картинке были заметны вырванные куски дёрна, а мяч дробил и резко менял направление.
      shlomo
      shlomo
      07 мая в 12:56
      Леня в полях знает толк...:)))
      drug01
      drug01
      07 мая в 12:54
      Будет очень трудно
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
      07 мая в 12:52
      Что это меняет?
      Сидор новый
      Сидор новый
      07 мая в 12:51
      Ну понятно, что не супер...но играть надо
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