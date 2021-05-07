Слуцкий: «На мой взгляд, поле в Туле не очень высокого качества»

Главный тренер «Рубина» прокомментировал предстоящий матч 29-го тура РПЛ с «Арсеналом».

Каждая успешная игра дает нам шанс на более высокое место, и чем меньше этих игр остается, тем этот шанс выше. На данный момент победа над «Динамо» сделала игру в Туле сверхопределяющей. «Арсеналу» тоже нужны очки, как и нам, поэтому будет сверхбоевая игра. На мой взгляд, поле в Туле не очень высокого качества. Это усиливает фактор: кто выиграет больше единоборств, кто проявит больше желания, старания, тот победит. Сейчас у «Арсенала» в игре со «Спартаком» было много дисквалифицированных игроков, которые вернутся в матче с нами. То есть, как обычно, все будет очень сложно. Наверняка все решат определенные моменты, связанные с исполнительским мастерством, с проявлением той мотивации, которая есть у каждой из команд.