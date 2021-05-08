«Бавария» в девятый раз подряд стала чемпионом Германии

«Лейпциг» уступил дортмундской «Боруссии» (2:3) в матче 32-го тура Бундеслиги. Таким образом, «быки» потеряли шансы на чемпионство.
В девятый раз подряд чемпионом Германии стала «Бавария». По данному показателю мюнхенский клуб повторил рекорд топ-5 лиг Европы, который принадлежал «Ювентусу», однако в этом сезоне «бьянконери» не сумели завоевать десятое чемпионство.
Ювентус в этом плане оказался намного смелее и умнее!
К этим уже никакого уважения после этих событий.
Ювентус в этом плане оказался намного смелее и умнее!
К этим уже никакого уважения после этих событий.
Хотя Бавария дважды выигрывала ЛЧ, в отличии от Ювентуса
Хотя Бавария дважды выигрывала ЛЧ, в отличии от Ювентуса