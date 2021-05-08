ГлавнаяНовости

«Бавария» в девятый раз подряд стала чемпионом Германии

08 мая 2021, 18:38

«Лейпциг» уступил дортмундской «Боруссии» (2:3) в матче 32-го тура Бундеслиги. Таким образом, «быки» потеряли шансы на чемпионство.

В девятый раз подряд чемпионом Германии стала «Бавария». По данному показателю мюнхенский клуб повторил рекорд топ-5 лиг Европы, который принадлежал «Ювентусу», однако в этом сезоне «бьянконери» не сумели завоевать десятое чемпионство.

«Бавария» в девятый раз подряд стала чемпионом Германии

Все новости
Чемпионы и околочемпионы. Кому в сильнейших европейских лигах жить хорошо
Вчера, 18:47Александр Чистяков в блоге Смотри ширеКомментарии2
Бензема — лучший французский игрок, выступающий за рубежом
Вчера, 09:29 ФотоКомментарии8
ОфициальноТилеманс — лучший игрок финала Кубка Англии
15 мая Комментарии4
Официально39-летний МакГрегор признан лучшим игроком сезона в чемпионате Шотландии
15 мая Комментарии3
Бывший футболист «Спартака» стал автором лучшего гола десятилетия в РПЛ
14 мая Комментарии52
Наставник «Ньюкасла» Брюс признан лучшим тренером АПЛ по итогам апреля
14 мая ФотоКомментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Timur132
Timur132 ответ Elliada (раскрыть)
09 мая в 21:20
Ещё Рома играла в полуфинале 3 года назад.
амурец
амурец
09 мая в 02:06
не удивительно
Rheinfall
Rheinfall
08 мая в 20:56
Поздравляю.
pomor45
pomor45
08 мая в 20:44
Рубеж для Зенита.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
08 мая в 20:31
очень интересный чемпионат
SAFqwer
SAFqwer ответ Elliada (раскрыть)
08 мая в 20:26
Интер трижды выигрывал, а Бавария 6 раз, если что...
Elliada
Elliada ответ Timur132 (раскрыть)
08 мая в 19:49
Интер выиграл ЛЧ 11 лет назад и всё
Timur132
Timur132 ответ Elliada (раскрыть)
08 мая в 19:45
Чемпионат Италии - это турнир, в котором помимо Ювентуса играет несколько стабильных участников ЛЧ, которые ещё лет 5-10 назад добирались до последних стадий и побеждали в ней.
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответ Karkaz (раскрыть)
08 мая в 19:38
Ну может хватит обдирать всех конкурентов как липку?
Karkaz
Karkaz
08 мая в 19:29
Ничего интересного. Выиграть для Баварии Бундеслигу, как зубы почистить. Надо ждать лучших времен, когда появятся достойные конкуренты.
Agamaga........
Agamaga........
08 мая в 19:13
Зачем суперлига им, они у себя короли. Поэтому сразу дали задний ход услышав угрозы от УЕФА.
Ювентус в этом плане оказался намного смелее и умнее!
К этим уже никакого уважения после этих событий.
Санчо Панса
Санчо Панса
08 мая в 19:09
Красавцы просто! На фото все герои этого сезона) Особенно отмечу Ману, Леву и Томаса! Всех преданных болельщиков Баварии с очередной серебряной салатницей)
Elliada
Elliada
08 мая в 19:03
Германия и Италия - чемпионаты одной команды. Очень скучные чемпионаты

Хотя Бавария дважды выигрывала ЛЧ, в отличии от Ювентуса
sihafazatron
sihafazatron
08 мая в 19:03
Балтика девятка)
Zenit_84
Zenit_84
08 мая в 19:02
В Германии все одно и тоже
allemz
allemz
08 мая в 18:52
Поздравляю ColdSun1995 с чемпионством любимой команды)
cska1948
cska1948
08 мая в 18:51
Скучно немцы живут, однообразно...
Василий Корнечук
Василий Корнечук
08 мая в 18:50
Когда девять раз подряд команда становится чемпионом, это не хорошо для национального чемпионата. И наверно не только для национального чемпионата.
1_DEIVID
1_DEIVID
08 мая в 18:46
Чувствую, как последние ... сыграют с Менхенгладбахом. Зря поставил на Баварию.
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
08 мая в 18:46
Чемпионы Германии на бумаге, лучший клуб Европы в уме.
particular
particular
08 мая в 18:45, ред.
Хорошая работа Флика, бомбардирство Левановски, солидные традиции и кураж собранного коллектива позволили команде добиться бесконкурентного доминирования... Остальным только и остаётся, что рубиться за оставшиеся позиции и места...
доктоР7
доктоР7
08 мая в 18:42
Вообще неожиданно. Сенсация.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 мая в 18:38
И ещё столько же станет!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100