«Бавария» в девятый раз подряд стала чемпионом Германии

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08 мая 2021, 18:38

«Лейпциг» уступил дортмундской «Боруссии» (2:3) в матче 32-го тура Бундеслиги. Таким образом, «быки» потеряли шансы на чемпионство.

В девятый раз подряд чемпионом Германии стала «Бавария». По данному показателю мюнхенский клуб повторил рекорд топ-5 лиг Европы, который принадлежал «Ювентусу», однако в этом сезоне «бьянконери» не сумели завоевать десятое чемпионство.