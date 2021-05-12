В ПСЖ Мбаппе будет получать больше Неймара, «Реал» не готов столько платить

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12 мая 2021, 09:43

ПСЖ ведёт переговоры о продлении контракта с нападающим .

Как сообщается, парижане предлагают форварду четырёхлетний контракт с зарплатой в 35 млн евро в год, что на 5 млн евро больше, чем у Неймара, который заключил новую сделку с ПСЖ на прошлой неделе. «Реал» и «Ливерпуль», заинтересованные в трансфере Мбаппе, не готовы платить футболисту такую зарплату. Единственный расклад, при котором «Реал» и «Ливерпуль» смогут удовлетворить финансовые аппетиты нападающего — это продажа своих игроков для того, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.