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В ПСЖ Мбаппе будет получать больше Неймара, «Реал» не готов столько платить

12 мая 2021, 09:43

ПСЖ ведёт переговоры о продлении контракта с нападающим Килианом Мбаппе.

Как сообщается, парижане предлагают форварду четырёхлетний контракт с зарплатой в 35 млн евро в год, что на 5 млн евро больше, чем у Неймара, который заключил новую сделку с ПСЖ на прошлой неделе. «Реал» и «Ливерпуль», заинтересованные в трансфере Мбаппе, не готовы платить футболисту такую зарплату. Единственный расклад, при котором «Реал» и «Ливерпуль» смогут удовлетворить финансовые аппетиты нападающего — это продажа своих игроков для того, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

Текущий контракт Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2022 года. Если Килиан отклонит предложение парижан о продлении сотрудничества, клуб будет готов продать его этим летом, чтобы не потерять бесплатно через год.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
13 мая в 17:42
    Ali barca
    Ali barca ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
    13 мая в 04:23
    Барса Юве Реал если не накажут все равно судить будет по другому.
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ Ali barca (раскрыть)
    12 мая в 23:10
    Твоей Барсе тоже надо забыть что ли?
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ Igo0rek (раскрыть)
    12 мая в 23:09
    Вложили Сити денег за 5 лет как Реал и Барса за 15 , и один финал ЛЧ и то который ещё выиграть надо .Это даже близко не равноценно . Многие намного больше выигрывают , имеют большие деньги с тв продаж , тратят меньше и все равно долги имеют , о какой прибыли идёт речь вообще не понятно
    Ali barca
    Ali barca
    12 мая в 20:24
    После суперлиги Реалу надо забыть про лигу чемпионов так что для Мбаппе лучше продлить контракт
    League1
    League1
    12 мая в 17:24
    Многовато платят футболистам. Единственные, кто отрабатывал свои зарплаты на все 100 - это Марадона и Роналду, наверное ещё Робу Баджо можно включить в этот список, а остальные просто получали.
    Igo0rek
    Igo0rek ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
    12 мая в 17:04
    Вложили в состав, который регулярно выигрывает трофеи. Делит с Ливерпулем самые большие доходы с продажи ТВ прав, а теперь еще и финал ЛЧ. Так что на дистанции Сити обеспечил себе прибыль, вложившись в трансферы.
    aventure61
    aventure61
    12 мая в 15:49
      gentlewolf
      gentlewolf
      12 мая в 15:39
      Мба, беги от крашеного петуха, уходи из под его тени.
      barcamilan
      barcamilan
      12 мая в 15:29
      петушок начнет плакать
      Nazi
      Nazi
      12 мая в 14:31
      Лучше бы и Неймар и Мбаппе отрабатывали свои деньги хотя бы на 50%, А ТО ТАК ТОЛЬКО ТОРГУЮТСЯ..
      шацк
      шацк
      12 мая в 14:09
      Если хочет расти, то конечно надо уходить и лучше для всех в Реал.
      Владимир Ушаков
      Владимир Ушаков
      12 мая в 12:56
      Мбаппе надо уходить из ПСЖ в Реал. Про Ливерпуль смешно, они сейчас без ЛЧ будут, денег на з/п таких не будет и продавать Салаха особо не кому.
      ну здарова
      ну здарова
      12 мая в 12:54, ред.
      а для чего тут ливерпуль написан? кто-то всерьез думает что мбаппе придет играть в лигу европы?
      1_DEIVID
      1_DEIVID ответ Incredulous (раскрыть)
      12 мая в 12:50
      Выиграть с ПСЖ ЛЧ будет более по футбольному чем с Реалом.
      Incredulous
      Incredulous
      12 мая в 12:42
      Ну вот теперь и посмотрим, что для Мбаппе важнее деньги или футбол.
      Шуnя771
      Шуnя771
      12 мая в 12:35
      Так можно доиграться только до 2-го места...
      Brooklyn888
      Brooklyn888
      12 мая в 12:28
      Шейхи все испортят..
      Рауль-Зидан
      Рауль-Зидан ответ Igo0rek (раскрыть)
      12 мая в 12:21
      Но при этом Сити все равно опережает ПСЖ по трансферным тратам .
      Константин Белых
      Константин Белых ответ Igo0rek (раскрыть)
      12 мая в 12:15
      Я говорю о возможностях а не о желании. Сити захотят и Мбаппе заберут если негр футбол выберет а не бабки. Они только в этом сезоне заработали черт те сколько-а это еще финала ЛЧ не было. 30 лямов ему Сити положат спокойно как и Юнайтед Погба.
      Трансгендер- Лесбиянка
      Трансгендер- Лесбиянка
      12 мая в 12:15
      авторы переиграли в симуляторы
      Igo0rek
      Igo0rek ответ Константин Белых (раскрыть)
      12 мая в 11:57
      Назови хоть одного игрока, которого Сити купил дороже 80 млн. И назови хоть одного игрока в Сити, который может сравниться по зарплате с Неймаром или Мбаппе. Даже в Англии Сити не не первом месте...
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      12 мая в 11:48, ред.
      Очень интересно, останется молодой талант в ПСЖ или нет?
      Несмотря на очень приличный состав, у ПСЖ проблемы и в чемпионате и в ЛЧ. Вполне допускаю что Килиан захочет сменить обстановку, но деньги могут и победить, ведь такую зарплату мало кто осилит. Что предпочтет Килиан мы скоро узнаем.
      Всем здоровья.
      dzvinka
      dzvinka
      12 мая в 11:36
      не, он на***н не надо, он уже спекся там в том псж, онеймарился.
      swed27
      swed27
      12 мая в 11:01
      Пусть остается в Париже
      Василий 50
      Василий 50
      12 мая в 10:51
      «Реал» лучше бы нашёл деньги.
      Ironigor
      Ironigor ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      12 мая в 10:46
      А может всё проще, - законы правила критерии !!!
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
      12 мая в 10:36
      А что плохого, если ПСЖ с Мбаппе одна из сильнейших команд планеты?
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Ironigor (раскрыть)
      12 мая в 10:34
      Когда люди с помощью приложения сами смогут выбирать кем стать, крутым футболистом или супергероем марвел в реальной жизни.
      А пока нам создают супермашины мы должны на них тратить деньги. Надо самим развивать суперсилу, чтобы не смотреть телевизор
      Константин Белых
      Константин Белых
      12 мая в 10:33
      После этого кризиса в ближайшие годы эти раздутые трансферы и непомерные контракты будут доступны только шейхоклубам Сити и ПСЖ. Больше ни один гранд больше 100 млн платить не будет-это идиотизм. Реал уже сел в лужу с такими тратами. Да и барсу на дно утянет только зарплата Гнома и Дембеле. Времена изменились и когда то этот пузырь должен лопнуть. Никто не будет платить 36 летнему Роналду 30 миллионов-это зарплата 3-4 добротных молодых игроков. И Холланд с запросом в 50 миллионов тоже никому не сдался. Так что теперь-сколько денег -столько песен. ИМХО..
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