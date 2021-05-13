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«Барселона» договорилась о контракте с Агуэро

13 мая 2021, 21:35

Руководство «Барселоны» провело встречу с агентом форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

Сообщается, что стороны согласовали 2-летний контракт. Этим летом аргентинец станет свободным агентом, он достанется каталонцам абсолютно бесплатно.

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Все комментарии
abramjan
abramjan
14 мая в 08:18
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    14 мая в 06:49
    Месси продавил)
    lobsterdam
    lobsterdam
    13 мая в 23:13
    сойдет на подмену с 88-й минуты, может сил хватит...
    Loko best
    Loko best
    13 мая в 23:04
    Барса все глубже и глубже себя закапывает,у них отличная школа,если правильно провести смену поколений,то понятно,пару-тройку сезонов титулов не видать,но будет команда на годы.А что решит приход Куна?Значит Месси точно останется.А им обоим скоро 70 лет на двоих,потом они разом уйдут и останется зияющая дыра,тоже касается и Пике с Бускетсом.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    13 мая в 23:02
    Агуэро.....Ди Марию....Гарая ещё можно позвать...Игуаина.....
    Прямо встреча одноклассников......)))
    Agamaga........
    Agamaga........
    13 мая в 22:41
    Ну только если бесплатно.
    Caniggia
    Caniggia
    13 мая в 22:33
    На перспективу, видимо, Меськин земляк! Омолаживаются. Там вроде, Кавани ещё из МЮ освобождается, мож и его, он от Аргентины тоже недалеко родился.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    13 мая в 22:13
    По мне так - это сомнительный трансфер, благо , что свободным человеком придет.
    drug01
    drug01
    13 мая в 22:10
    Желаем удачной игры....
    Dauletbek
    Dauletbek ответ stanichnik (раскрыть)
    13 мая в 22:07
    Потому что нет денег, экономят. Очень много невыгодных, дорогих трансферов было сделано при Бартомеу: Коутиньо, Дембеле и Гризманна тоже можно сюда включить
    dimagas2
    dimagas2 ответ stanichnik (раскрыть)
    13 мая в 22:01
    Жиру)))
    stanichnik
    stanichnik
    13 мая в 21:53
    Похоже на то, что Барселона решила всех свободных форвардов в это лето подписать. Сначала появилась новость о возможном появлении в Каталонском клубе Депая, теперь Агуэро, кто следующий?
    particular
    particular
    13 мая в 21:52
    Феерическое решение проблем Барсы 🤔
    Корефаны воссоединятся, диаспора расширится 😉
    STVA 1
    STVA 1
    13 мая в 21:41
    Если Куна не будут мучать травмы то он реально поможет Барсе
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