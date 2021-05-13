«Барселона» договорилась о контракте с Агуэро

Руководство «Барселоны» провело встречу с агентом форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.
Сообщается, что стороны согласовали 2-летний контракт. Этим летом аргентинец станет свободным агентом, он достанется каталонцам абсолютно бесплатно.
Руководство «Барселоны» провело встречу с агентом форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.
Сообщается, что стороны согласовали 2-летний контракт. Этим летом аргентинец станет свободным агентом, он достанется каталонцам абсолютно бесплатно.
Прямо встреча одноклассников......)))
Прямо встреча одноклассников......)))
Корефаны воссоединятся, диаспора расширится 😉
Корефаны воссоединятся, диаспора расширится 😉